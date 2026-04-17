「落第忍者乱太郎」キャラクターパッケージのフィナンシェを 4月18日から市内で発売

（一社）あまがさき観光局は、（有）寶屋遊亀（たからやゆうき）（本社：尼崎市）と共同で、「落第忍者乱太郎」の六年生キャラクターをあしらった商品「落乱・六年先輩抹茶フィナンシェ」を開発しました。寶屋遊亀とはこれまで「乱太郎どら焼き」を展開しており、今回の商品が第２弾になります。令和８年4月18日から市内で発売します。

「落第忍者乱太郎」の作者・尼子騒兵衛氏は尼崎市出身・在住で、令和５年からは「あまがさき文化観光アドバイザー」にも就任しています。

本作品の登場人物の名前などには市内の地名が数多く使われており、作品ファンの間ではそれらの場所を訪れることが、尼崎の楽しみ方のひとつになっています。

今回、新たに開発した商品は、ファンに人気があり全員が尼崎の地名がついている六年生のキャラクターがパッケージに登場。もともと寶屋遊亀で和菓子屋さんが作っている京都宇治抹茶を使用した和テイストの

かのこ豆をあしらった焼き菓子「潮江」として人気のあった商品と、抹茶の色と六年生の制服の色がともに

緑色であったことや六年生のキャラクターに潮江がいることなどもあり、コラボしました。

作品ファンはもちろんのこと、まちを訪れる方々にとって尼崎らしさを感じられるお土産となるよう、また、市民にとっても手土産として活用していただければと思っています。



落乱・６年先輩抹茶フィナンシェ



１ 商品概要

⑴商品名 忍術学園 落乱・六年先輩抹茶フィナンシェ

⑵販売価格 ６個入り1,800 円、12 個入り3,580 円

※価格は全て税込。

⑶販売場所 ①寶屋遊亀 本店（尼崎市杭瀬本町１-18-20）

②寶屋遊亀 あまがさき阪神百貨店内（尼崎市潮江１-３-１キューズモール１階）

③尼子騒兵衛漫画ギャラリー（尼崎市開明町2-1-1）

２ 会社概要

・一般社団法人あまがさき観光局

所在地：尼崎市開明町２－１－１

代表者：理事長 筭本 英紱

・有限会社寶屋遊亀

所在地：尼崎市杭瀬本町１－18－20

代表者：代表取締役 箕浦 康之

３ お問合せ先

⑴商品に関するお問合せ先

有限会社寶屋遊亀（担当：箕浦）

電話：06-6481-1680

⑵共同開発に関するお問合せ先

一般社団法人あまがさき観光局（担当：松長）

電話：06-6409-4946