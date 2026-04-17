半導体エッチングガス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月17に「半導体エッチングガス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。半導体エッチングガスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
半導体エッチングガス市場の概要
半導体エッチングガス市場に関する当社の調査レポートによると、半導体エッチングガス市場規模は 2035 年に約 24 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 半導体エッチングガス市場規模は約 10 億米ドルとなっています。半導体エッチングガスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、半導体エッチングガス市場におけるシェアの拡大は、半導体生産に向けた設備投資（Capex）の増加によるものです。
チップ製造能力の拡張に伴い、ガス供給システムや安定したガス供給に対する需要が高まっており、これが同分野における持続的な需要を直接的に支えています。
その裏付けとして、SEMI（国際半導体製造装置材料協会）の市場見通しによれば、2024ー2028年の間に、半導体生産用先端プロセス装置に対する世界の設備投資額は260億米ドルから500億米ドルへと拡大し、実に94%という驚異的な増加率を示すと予測されています。
半導体エッチングガスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/semiconductor-etching-gas-market/590642202
半導体エッチングガスに関する市場調査によると、世界各地で大規模な半導体製造プロジェクトが相次いで発表されていることを受け、同市場のシェアは今後拡大していく見通しであることが明らかになりました。
例えば、米国だけでも2025年までに29州で100件を超えるプロジェクトが発表されており、その民間投資総額は0.5兆米ドル以上に達しています。半導体工業会（SIA）によれば、これらのプロジェクトは2032年までに同国の半導体製造能力を3倍に拡大することを目的としています。
しかし、価格の不確実性、サプライチェーンの不安定化、そして急激なコスト上昇のリスクなどが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347252/images/bodyimage1】
半導体エッチングガス市場セグメンテーションの傾向分析
半導体エッチングガス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、半導体エッチングガスの市場調査は、ガスタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
半導体エッチングガス市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642202
ガスタイプ別に基づいて、半導体エッチングガス市場は、フッ素含有ガス（NF?、CF?）、塩素含有ガス、酸素を含むガス、その他（アンモニア、水素など）に分割されています。
これらのうち、フッ素含有ガス（NF?、CF?）の区分は、評価対象期間において38%の収益シェアを記録し、同市場を主導すると予測されています。
半導体エッチングガス市場の概要
半導体エッチングガス市場に関する当社の調査レポートによると、半導体エッチングガス市場規模は 2035 年に約 24 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 半導体エッチングガス市場規模は約 10 億米ドルとなっています。半導体エッチングガスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、半導体エッチングガス市場におけるシェアの拡大は、半導体生産に向けた設備投資（Capex）の増加によるものです。
チップ製造能力の拡張に伴い、ガス供給システムや安定したガス供給に対する需要が高まっており、これが同分野における持続的な需要を直接的に支えています。
その裏付けとして、SEMI（国際半導体製造装置材料協会）の市場見通しによれば、2024ー2028年の間に、半導体生産用先端プロセス装置に対する世界の設備投資額は260億米ドルから500億米ドルへと拡大し、実に94%という驚異的な増加率を示すと予測されています。
半導体エッチングガスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/semiconductor-etching-gas-market/590642202
半導体エッチングガスに関する市場調査によると、世界各地で大規模な半導体製造プロジェクトが相次いで発表されていることを受け、同市場のシェアは今後拡大していく見通しであることが明らかになりました。
例えば、米国だけでも2025年までに29州で100件を超えるプロジェクトが発表されており、その民間投資総額は0.5兆米ドル以上に達しています。半導体工業会（SIA）によれば、これらのプロジェクトは2032年までに同国の半導体製造能力を3倍に拡大することを目的としています。
しかし、価格の不確実性、サプライチェーンの不安定化、そして急激なコスト上昇のリスクなどが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347252/images/bodyimage1】
半導体エッチングガス市場セグメンテーションの傾向分析
半導体エッチングガス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、半導体エッチングガスの市場調査は、ガスタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
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ガスタイプ別に基づいて、半導体エッチングガス市場は、フッ素含有ガス（NF?、CF?）、塩素含有ガス、酸素を含むガス、その他（アンモニア、水素など）に分割されています。
これらのうち、フッ素含有ガス（NF?、CF?）の区分は、評価対象期間において38%の収益シェアを記録し、同市場を主導すると予測されています。