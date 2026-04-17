MyCUBE by MYSTAYS浅草蔵前 4/15よりラウンジスペースをホテルゲスト以外も使えるコワーキングスペースに





MyCUBE by MYSTAYS浅草蔵前（所在地：東京都台東区、以下当施設）は、2026年4月15日（水）より2階のラウンジスペースをコワーキングスペースとしても利用できるようになります。当施設は「CUBE」型宿泊施設で、「泊まる」ことに特化した宿泊施設です。これまで2階のラウンジは、宿泊ゲストの専用スペースでしたが、宿泊ゲスト以外にもご利用いただけるコワーキングスペースとしても広くご利用いただけるようになります。

利用料金は1時間440円（税込）で、16種類のソフトドリンクがお好きなだけお飲みいただけるドリンクバー付です。そのほか高速Wi-FiやUSB充電ポート、コンセント（電源）なども無料で完備しており、ビジネスや旅行中の作業スペースとしてご活用いただけます。

都営浅草駅「蔵前駅」から徒歩1分。東京下町の主要な観光スポットにも便利で恵まれた立地にあり、宿泊ゲスト以外にも今後は幅広くご利用いただけるよう、皆さまのご利用をお待ちしております。

■MyCUBE by MYSTAYS浅草蔵前 コワーキングスペースについて





本取り組みは、アイコニア・ホスピタリティ株式会社において、施設内のラウンジスペースの空き時間や未活用スペースの有効活用を目的に、スペースツリーの「ONEPLACE」を導入いただきました。これにより、既存の宿泊運営に影響を与えることなく、新たな収益機会の創出と稼働率向上を実現。さらに、コワーキング需要を取り込むことで、MyCUBE by MYSTAYS浅草蔵前の付加価値向上と新たな顧客接点の創出に寄与いたします。

株式会社スペースツリー：〒107-0062 東京都港区南青山1丁目1-1

【MyCUBE by MYSTAYS浅草蔵前】





アイコニア・ホスピタリティが手掛ける「CUBE」型宿泊施設。「キューブのお部屋」で新しい宿泊スタイルを体験いただけます。セーフティボックス、収納スペースのほかにも、高速Wi-Fi、コンセント、USB充電ポートをすべてのキューブに完備しており、省スペースながらもプライベート空間を確保し、快適にお過ごしいただけます。滞在には便利なランドリーコーナー、クリーニングサービス、宅配便サービスも用意しています。羽田空港と成田空港から約1時間と空港アクセスが便利な上、東京スカイツリー®、浅草寺、上野など新しさと伝統が交差する東京下町の観光スポットにも至近です。

住所：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-6-7／電話番号：03-5835-3181

チェックイン／チェックアウト: 16:00／10:00／客室数: 161室

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-mycube-by-mystays-asakusa-kuramae-tokyo

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp/