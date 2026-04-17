株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「美しく響くピアノソロ(中級) J-POPヒッツ～ライラック～」を2026年3月24日、「美しく響くピアノソロ(上級) J-POPヒッツ ～僕のこと～」を2026年4月24日に、2か月連続発売いたします。

美しく響くピアノソロ(上級) J-POPヒッツ ～僕のこと～

「美しく響くピアノソロ 上級」シリーズに、新たに J-POPヒッツ が仲間入り。 上級者のために“聴き映え”を追求したアレンジで、定番から最新ヒットまで幅広く収録しています。 繊細な表現から壮大なクライマックスまで、上級者の技術と感性を最大限に生かすアレンジ。 “ここにしかない1曲” として生まれ変わった J-POP ヒット曲を、存分に堪能できる一冊です。 発表会やコンサートなど披露の場での演奏にもおすすめ！ 人気曲をワンランク上の美しい響きでお楽しみください。

【収載曲】 ライラック（Mrs. GREEN APPLE)／ダンスホール（Mrs. GREEN APPLE)／怪獣の花唄（Vaundy)／夜に駆ける（YOASOBI)／僕のこと（Mrs. GREEN APPLE)／Pretender（Official髭男dism)／愛にできることはまだあるかい(Movie edit)（RADWIMPS)／白日（King Gnu)／点描の唄（Mrs. GREEN APPLE)／マリーゴールド（あいみょん)／アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)（MISIA)／ひまわりの約束（秦 基博)／高嶺の花子さん（back number)／366日（HY)／愛をこめて花束を（Superfly)／雪の華（中島 美嘉)／丸の内サディスティック（椎名 林檎)／First Love（宇多田 ヒカル） -全18曲- 【商品詳細】 定価：2,970円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/80ページ 発売日：2026年4月24日 ISBN：978-4-636-12488-0 商品コード：GTP01102882 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102882

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美しく響くピアノソロ(中級) J-POPヒッツ～ライラック～

ピアノならではの響きを生かしたピアニスティックなアレンジをお楽しみいただける"美しく響くピアノソロ"シリーズに、近年の人気定番J-POPを揃えた続編が登場！ Mrs. GREEN APPLEからは人気の3曲「ライラック」「Soranji」「僕のこと」や、アップテンポの曲がバラード調の美しいアレンジに様変わりした「Mela！」(緑黄色社会)、「怪物」(YOASOBI)、「ミックスナッツ」(Official髭男dism)など、原曲のサイズ、調にはこだわらずにアレンジしました。 クラシックを演奏してきた方がポピュラー、ポップスに挑戦しやすいアルペジオ中心の、複雑なリズムを避けた、弾きやすいのに聴き映えのするこだわりアレンジですので、人前での演奏にもピッタリです！ 美しい響きとともにJ-POPの名曲をお楽しみください！

【収載曲】 ライラック（Mrs. GREEN APPLE)／Soranji（Mrs. GREEN APPLE)／僕のこと（Mrs. GREEN APPLE)／怪獣の花唄（Vaundy)／Mela!（緑黄色社会)／CITRUS（Da-iCE)／怪物（YOASOBI)／ミックスナッツ（Official髭男dism)／前前前世（RADWIMPS)／ふるさと（嵐)／3月9日（レミオロメン)／奏(かなで)（スキマスイッチ)／高嶺の花子さん（back number)／旅路（Fujii Kaze)／晩餐歌（tuki.） -全15曲- 【商品詳細】 定価：2,530円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/72ページ 発売日：2026年3月24日 ISBN：978-4-636-12487-3 商品コード：GTP01102881 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102881

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★シリーズ既刊好評発売中！

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