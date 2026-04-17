JALグループのLCCであるスプリング・ジャパン株式会社（以下：スプリング・ジャパン）は、2026年4月23日より成田= 函館、名古屋(中部)=札幌(新千歳)線を同時開設することとし、本日より販売を開始します。今回の開設で、スプリング・ジャパンの国内線は成田=札幌(新千歳)、広島線とあわせて4路線に拡大します。また、初便限定で成田=函館を813円～、名古屋(中部)=札幌(新千歳)を758円～の片道運賃でご利用いただけるなど、おトクなイベントも本日より開催します。

スプリング・ジャパンは、成田を拠点に中国各地への国際線と日本の国内線を展開している2014年より運航を開始したLCCです。今回、就航する路線は、いずれも国内・海外双方から高い人気を誇る日本を代表する観光都市で、それぞれ特色ある歴史や食、文化、美しい景色が凝縮された魅力あふれるエリアです。交通のアクセスも良く、各都市の中心部へは函館空港からは車で約20分、中部国際空港と新千歳空港からは直通電車で約40分という利便性を備えています。 今回の路線開設により、国内線はこれまでの倍の４路線となり、お客さまにとっての旅の選択肢が広がります。

【運航スケジュール】

【イベント・キャンペーン】

新路線をおトクにご利用いただけるイベントや、抽選で国内線往復航空券やオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施します。 特設サイト：https://pages.ch.com/jp/act/hkdngo2026 ①「初便限定イベント」 ・4月23日の初便に限り、成田=函館線は「函館夜景の日」にちなみ813円から、名古屋 (中部)=札幌(新千歳)線は「名古屋」にちなみ758円からの片道運賃を設定します。加えて、初便ご搭乗のお客さまには記念品もお渡しします。 初便限定運賃販売期間 2026年4月17日（金）17:00～搭乗時刻の2時間前まで

②「Xフォロー＆投稿フェス」 新路線にちなんで、「東京」・「函館」・「名古屋」・「札幌」で行ってみたい場所や、 現地でしてみたいことを、対象期間中に、スプリング・ジャパン公式Xをフォローの上、ハッシュタグ「#スプリング・ジャパンの新路線」をつけてポストいただいた方の中から、 抽選で景品があたるキャンペーンを開催します。 応募期間：2026年4月17日(金)17:00～5月6日(水)23:59 スプリング・ジャパン公式Xアカウント ：https://x.com/springjapan0801

スプリング・ジャパンは、今後も安全運航を基本に、JALグループと春秋グループの強みを最大限活かして、日本と中国を結ぶLCCとしてさらなる成長の実現にむけ、一丸となって取り組んでまいります。