株式会社イーストメディカル（所在地：東京都新宿区新宿1-7-3、代表：白胗順一）は、従来のプロテインをシェイクするだけで1億300万個のナノバブルを発生させる「ミキシングボール」をクラウドファンディングCAMPFIREで公開いたしました。本製品は、10秒間振るだで、従来のプロテイン体験を大きく進化させる製品です。プロテインの吸収効率を比較的に向上する生ナノバブルプロテインに変化させ、さらに腸内フローラの改善効果も期待できる革新的な健康アイテムです。

吸収力が145%向上。ナノバブル生成「ミキシングボール」の特長と効果

最大の特徴は、わずか10秒間のシェイクで1億300万個のナノバブル（微細な気泡）を生成できることです。独自のクロスフィン構造と液体が高速で通過する多層ナノホール構造がドリンクを「超微細バブル化」させます。高速でぶつかってナノサイズまで細かくなった泡をナノバブルと呼び、通常の気泡のようにすぐ消えずにプロテイン内に留まり続けるという特殊な性質を有しています。 一般的なプロテインシェイカーやボトルに入れて使用することが出来、手軽に従来のプロテインをより健康志向なナノバブルプロテインへと進化させる革新的なシェイキングボールが誕生しました。

ナノバブル技術が実現する3つの革新的な特長

https://camp-fire.jp/projects/938123/view https://camp-fire.jp/projects/938123/view

ミキシングボール最大の特徴は、わずか10秒間のシェイクで実現するナノバブル生成技術です。 【第一の特長：ナノサイズへの微細化と吸収力強化】 粉末をナノサイズまで細かく砕き、吸収力を意識した分散化を実現しました。ミキシングボール内部の特殊な構造により、均一で微細な粒子状態を短時間で生成することが可能になっています。ダマを抑え、1億個を超えるナノバブルによる微細撹拌によって、従来のプロテインをワンランク上の筋活ドリンクへと進化させることができます。 【第二の特長：撹拌力強化による吸収効率の飛躍的向上】 撹拌力を大幅にアップさせることで、ナノ粒子が4倍に増加し、吸収力は145%向上しました。これは従来のシェイカーボトルでの混合方法と比較した場合の数値です。ナノバブル技術による微細化により、消化器官での吸収表面積が飛躍的に増加し、栄養素の体内への取り込み効率が大幅に向上します。 【第三の特長：腸内環境改善による総合的サポート】 ナノバブル飲用によってビフィズス菌が15.4倍に増加することが確認されています。これにより、筋活と腸活を同時に実現するNANOプロテインとして腸内環境の改善にも機能します。腸内環境の改善は、栄養吸収効率の向上につながり、筋トレの成果をより効果的にサポートする好循環を生み出します。

ナノバブルとは、なぜ凄いのか

ナノバブルとはいわば「消えない超微細な泡」です。直径は1μm（マイクロメートル）以下、1ｍの10億分の1の大きさで、毛穴の大きさよりもさらに小さな微細泡です。目視不可なほど小さなこの泡は、気泡の状態のまま水中を漂い続ける特殊な性質をもっています。このナノバブルが含まれた水は洗濯機やシャワーヘッドなどに取り入れられ、高い洗浄力・保湿力が注目を集めていましたが、飲用することで健康へのアプローチにも大きな期待をされています。 『ナノバブルミキシングボール』はその健康アプローチの有効性から、フィットネス・ヨガ・スポーツの指導者からも支持を集め様々な分野のプロがアンバサダーを務めるなど、プロ仕様としても高い評価を得ています。

ナノバブルによる腸内環境の改善効果

ナノバブルの飲用前後では、ビフィズス菌が15.4倍に増加することが確認されています。ビフィズス菌とは腸内フローラの健全化に寄与し、免疫機能の向上や便通改善などの効果が期待できる腸内菌です。 また実際に飲用したモニター試験では80％が「スッキリ変化」を実感。腸活に新たな可能性を見出しました。

プロテイン市場は年々拡大を続けており、多くのユーザーが日々の筋活に取り組んでいます。しかし既存のプロテイン摂取方法では、粉末の粒子サイズが大きいままでは体への吸収効率が十分ではないという課題がありました。より効率的に栄養を吸収し、筋トレの成果を最大限引き出したいというユーザーニーズが高まっています。同時に、筋活を追求するユーザーの間では、単なるタンパク質摂取だけでなく、腸内環境を整えながら筋肉づくりをサポートする総合的なアプローチへの関心も増してきました。 こうした背景の中、株式会社イーストメディカルは18年の企業運営経験を活かし、美容雑貨・便利雑貨の開発ノウハウを結集して、新しいソリューションの開発に取り組みました。製造工場とデザイナー、そして企業自体が一丸となり、ユーザーの潜在的なニーズに応える製品の実現を目指しています。

製品仕様と使用方法

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ナノバブルミキシングボールは、耐熱温度90℃、耐冷温度-20℃の環境に対応しており、素材にはポリプロピレンを使用しています。1個あたりの直径は3.5cm、重量は5.3gとコンパクトなサイズながら、高い機能性を実現しています。 使用方法は非常にシンプルです。お手持ちのボトルに粉末、水、ミキシングボールを入れ約10秒間振るだけです。この手軽さにより、忙しい朝やトレーニング後のすぐに栄養補給が必要なシーンでも、手軽に活用できます。

会社概要

会社名：株式会社イーストメディカル 所在地：東京都新宿区新宿1-7-3 代表者：白胗順一 事業内容：美容雑貨・便利雑貨等の企画製造、仕入れ 創業：2007年（18年の実績）