生活雑貨ブランド「like-it(ライクイット)」を展開するライクイット株式会社(所在地：奈良県葛城市、代表取締役社長：吉川 和希、以下 ライクイット)は、4月18日の「良い歯(よいは)の日」に合わせ、毎日のオーラルケアをより快適に、より衛生的にアップデートするための収納アイテムと活用術を提案いたします。





like-itの水が切れるサニタリーグッズ





■伸長するオーラルケア需要と、見落とされがちな「収納環境」





高まるオーラルケア需要





近年、健康寿命への関心の高まりや、コロナ禍以降の衛生意識向上により、オーラルケア市場は右肩上がりで拡大しています。高性能な電動歯ブラシや高機能な歯磨き粉、フロスなど、ホームケアに投資する方が増える一方で、それらを置く「洗面台の環境」は、水濡れやヌメリといった衛生的な課題が残りやすい場所でもあります。ライクイットは、ケア用品自体の質だけでなく、それらを清潔に保ち、スムーズに手に取れる「収納の質」を高めることが、健やかな口内環境を維持するための重要な要素だと考えます。









■「良い歯の日」から始める、理想のオーラルケア・スポット作り

1. うがいコップはお手入れのしやすさを追求し、菌の繁殖を防ぐ

水が切れるスタンドマグ





スタンドマグ





飲み口がカーブしており、ひっくり返しても衛生的に水が切れるうがいコップ。コップの底に水が溜まらないため、乾燥が早く、雑菌の繁殖を抑えます。オーラルケアの基本である「うがい」を、常に清潔なコップで行えます。また、持ち手部分には歯ブラシをセットすることが可能。公式アンバサダーの間では、クリア・グレー・ライラックの3色を家族一人ひとりで使い分ける「パーソナルコップ」としての活用が定着しており、感染症対策や家族間の衛生管理に役立てられています。





▼ライクイットファミリーInstagram

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また、コップの間口が広く、手やスポンジを入れて簡単に内側のお手入れができるのも衛生的に保てるポイントです。





お手入れしやすいサイズ感





▼商品ページはこちら

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2. 口腔ケアアイテムは乾燥させてから保管が常識

水が切れるシンクキャディ





シンクキャディ





もともとは石鹸置きとして開発された本製品は、接地面を最小限に抑えた抜群の水切れ性能が特長です。この構造を活かし、洗浄後のマウスピースやリテーナーの乾燥・一時置き場として活用することで、雑菌の繁殖を抑え、デリケートなケア用品を衛生的に保管できます。底面のトレーは取り外して丸洗いできるため、常にクリーンな状態を維持できます。





独自の水切れ構造





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3. 洗面グッズは接地面をなくしてヌメリを断つ

引っ掛けて使えるハンギングクリップ





ハンギングクリップ





洗顔料やオーラルケアグッズをバーに吊るして収納。接地面をなくす「浮かせ収納」で掃除の負担を減らし、清潔な洗面空間を維持します。

幅約30mmの握りやすいワイドクリップ。噛み合わせを左右非対称にして、しっかり挟み込む滑り落ちにくい構造にしており、最大1kgまで対応可能です。





耐荷重1kg





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■4月18日「良い歯の日」をきっかけに。

新生活のバタバタが落ち着き、暮らしを見直す余裕が生まれる4月中旬。改めて自分の健康と向き合う「良い歯の日」に、水まわりを整え、毎日のケアを「義務」から「心地よい習慣」へ変えてみませんか。









■ライクイット株式会社

「これが好き」をキャッチコピーとして生まれた生活用品ブランド、ライクイット。ゴミ箱や整理収納用品など、様々な製品をデザイン・製造・販売しています。





ライクイットの強みは、使う人や使う時のことを考えて、長く快適に使えるものづくりを徹底すること。そうすることで、使い捨てにならない、サスティナブルな商品の開発を実現しています。





2030年のSDGs達成に向けて、「プラスチックゴミの削減」や「環境に優しい素材の開発・研究」などに取り組み、環境保全の社会的課題に貢献しています。









【会社概要】

会社名 ： ライクイット株式会社

設立 ： 1986年12月

代表取締役社長 ： 吉川 和希

事業内容 ： 株式会社吉川国工業所のプロダクツ事業における製品の

「販売」及び企画

本社 ： 〒639-0271 奈良県葛城市加守814-1

東京オフィス ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20-6 恒倉ビル4F

オフィシャルサイト： https://likestore.like-it.jp/