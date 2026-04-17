AIで変わる訪日旅行の意思決定と航空データ活用を解説するオンラインセミナーにインタセクトが協力

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

DXや訪日誘客支援、キャッシュレス決済などの分野で事業を展開するインタセクト・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：譚 玉峰、以下当社）は、一般社団法人日中ツーリズムビジネス協会が2026年4月24日（金）に主催するオンラインセミナーに協力し、当社社員が登壇することをお知らせします。

本セミナーでは、AI活用によって変化する旅行者の情報収集・旅行計画の最新動向と、中国大手フライト情報アプリ「飛常准(フェイチャンジュン)」※1の航空ビッグデータをもとにした訪日需要分析をテーマに、中国市場向けの観光・集客施策のヒントを共有します。

また、当社が日本市場における独占販売代理店契約を締結している「飛常准（フェイチャンジュン）」運営会社の飛友科技有限公司が、日本向け公開型セミナーに初登壇します。

AI時代における旅行意思決定の変化と、アプリ起点で把握する移動データの両面から、今後の観光マーケティングや送客施策を考える内容です。

※1「飛常准(フェイチャンジュン)」については、以下当社のリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000032118.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000032118.html)

■キーワード

中国インバウンド｜訪日中国人旅行者｜文化観光｜体験消費｜意思決定変化｜AI活用｜旅行計画の変化｜訪日旅行トレンド｜航空データ｜訪日需要予測｜中国市場分析｜観光DX｜自治体インバウンド施策｜観光事業者向けセミナー｜中国向けプロモーション｜媒体活用｜訪日マーケティング｜データドリブン観光戦略

■開催背景

訪日中国市場は、いわゆる「モノ消費」中心の旅行スタイルから、地域ならではの文化・体験・ストーリー性を重視する旅行スタイルへと変化しつつあります。

加えて近年では、旅行前の情報収集や行程設計において、検索エンジンやSNSだけでなく、AIを活用する旅行者も急速に増加※2しており、訪日旅行の意思決定構造そのものが大きく変わり始めています。

このような変化は、自治体・DMO・観光事業者にとって、従来型の情報発信や商品造成だけでは届きにくい時代に入っていることを意味します。今後は、旅行者がどのような情報をもとに旅先を選び、どのような価値を「行く理由」として認識しているのかを、より具体的かつデータに基づいて捉えることが重要になります。

本セミナーでは、中国人旅行者のAI利用実態や文化観光への関心変化に関する最新動向に加え、航空データなどをもとにした訪日需要の変動や今後の見通しも踏まえながら、

・訪日中国人旅行者の意思決定構造はどう変化しているのか

・「文化観光」が選ばれる背景には何があるのか

・観光事業者・自治体は何を商品化し、どう訴求すべきか

・今後の送客・集客施策にどのように活かすべきか

といった観点から整理し、データと実務の両面から中国インバウンド戦略のヒントを共有します。

※2「旅行計画は“検索からAIで設計へシフト！”」については、以下当社のリリースをご参照ください。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000032118.html

■開催概要

日時：2026年4月24日（金）12時00分 ～ 13時30分

場所：オンライン(Zoom)での開催

料金：無料

参加上限：先着順150名

申込URL：https://cjtc202604.peatix.com/view

※申込状況により1社1名までとさせていただく可能性があります。予めご了承ください。

※CJTC会員団体の方は必ず内部申込フォームよりお申し込みください。

＜こんな方へおすすめ＞

中国市場向けのインバウンド施策を検討している方 文化観光・体験型観光の商品造成に関心のある方 訪日中国人旅行者の最新動向を把握したい方 AI活用を含めた中国人旅行者の意思決定変化を知りたい方 自治体・DMO・観光協会・観光関連団体の方 宿泊施設・観光施設・旅行会社・交通事業者の方 中国向けの情報発信や媒体活用を検討している方

■プログラム

12:00-12:10

開始挨拶・趣旨説明 / CJTC概要紹介

一般社団法人 日中ツーリズムビジネス協会

12:10-12:35

「講演タイトル：訪日インバウンド旅行者のAI活用と旅行計画の変化」

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

海外広告推進グループ 一部 メディアプランナー 辰巳 亮

12:35-13:00

「講演タイトル：日本向け公開オンラインセミナー初登壇。航空データから見る訪日中国市場の変動と今後の見通し」

飛友科技有限公司 副総経理 モバイル事業部主管 李昂氏

13:00-13:30

質疑応答・閉会挨拶

■スピーカー紹介

辰巳 亮

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

海外広告推進グループ 一部 メディアプランナー

＜略歴＞

北京で大学在学時よりフリーランスで北京・上海モーターショーや北京夏季オリンピックなどのイベントでディレクターや通訳・コーディネーター等として活動。

中国における広州トヨタ立上げ時のカムリの広告やトヨタ中国の広告等、複数の広告案件でも活動。

現在、インバウンド施策の一環としての中国での広告業務を担当。リスティング/DSP/純広媒体等、中国のオンライン媒体に関わる業務にて活動。

李昂氏

飛友科技有限公司 副総経理 モバイル事業部主管

＜略歴＞

飞友科技（VariFlight）は2005年に設立された、航空ビッグデータとスマート民間航空ソリューションを提供する世界的企業であり、「世界をより時間通りにする」という理念を掲げている。

主力アプリ「飛常准」は2011年のリリース以来、3億人以上のユーザーに利用され、リアルタイムのフライト情報、遅延予測、旅程管理、航空券予約などを提供する中国有数の航空系アプリである。航空会社や空港、管制機関向けにも専門的なサービスを提供し、業界で高い評価を得ている。

李昂氏は2014年に同社に入社し、現在はモバイル事業部の副総経理として「飛常准」アプリのデータ分析およびマーケティングを統括する中核人物の一人である。

情報学修士の学位を持ち、民間航空分野での豊富な経験と専門知識を活かし、航空データ活用や旅行者ニーズに精通している。さらに複数の航空会社や旅行企業のマーケティング顧問を務め、商品設計やプロモーション戦略に関与し、市場影響力や売上向上に貢献してきた実績を持つ。

■開催体制

主催：（一社）日中ツーリズムビジネス協会

協力：インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 / 飛友科技有限公司

申込URL：https://cjtc202604.peatix.com/view

＜注意事項＞

1.プログラムスケジュール等、変更となる場合がございますので予めご了承ください。

2.本セミナーはオンライン(Zoom)のみご視聴いただけます。お申込みいただいた後、事務局からの案内に従って当日の視聴URLよりご参加いただけます。

3.イベント終了後も質疑等できるように日中ツーリズムビジネス協会のWechatグループをご用意しています。当日セミナーにてご案内いたします。

■会社概要

商号 ：インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

所在地 ：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目1番地 B・Mビル6F

設立 ：2000年11月

代表者 ：代表取締役社長 譚 玉峰

事業内容 ：中国本土・台湾を主軸とした観光DXによる海外プロモーション・インバウンド

(訪日誘客)支援、中国向け越境EC、アフィリエイト運用代行、アフィリエイト

サイトパトロール、システム開発など

資本金 ：9,856万円

URL ：https://www.intasect.com/

2000年に設立した日本国内および中国大陸・台湾地域を主体とした海外プロモーション・システム開発企業で、以下のとおり幅広い事業を展開しています。

国内外QR決済ソリューション「IntaPay(https://intapay-payment.intasect.com/)」をはじめ、海外向けには訪日誘客施策・旅ナカ回遊促進として、馬蜂窩（マーフォンウォー）(https://www.mafengwo.cn/)・飛常准（フェイチャンジュン）等の現地プラットフォーム活用、百度・Google等の検索エンジン施策、小紅書（RED）等の海外SNS施策およびKOL／KOCを活用したインフルエンサーマーケティング、WeChatミニプログラム開発、越境EC等による海外販路拡大(https://www.intasect.com/service/export.html)を支援しています。

また、アフィリエイト広告運用(https://www.intasect.com/service/affiliate.html)およびアフィリエイトサイトパトロール(https://www.intasect.com/service/webaegis.html)、SIサービス(https://www.intasect.com/service/siservice.html)、ERP事業(https://www.intasect.com/service/erp.html)、BPM、電子契約、ウォークスルー型無人AI店舗(https://www.intasect.com/service/unstaffed-stores.html)、モバイルオーダー「eateat(https://eat-eat.jp/)」、添削・共有・指示ツール「Passton(https://www.passton.jp/)」等、国内外においてDX技術を活用した幅広い事業を展開しています。

さらに当社中国グループにおいては、スマート工場、在庫管理システム、金融与信・債権管理システム、診療所向けDXソリューション等、金融・製造・物流・医療領域におけるDX支援も推進しています。2026年現在、国内・中国本土あわせ10拠点以上、グループ全体の従業員数は約882名となっています。当社の実績・事例は「 https://www.intasect.com/case.html 」をご参照ください。

【本セミナーに関するお問い合わせ】

一般社団法人日中ツーリズムビジネス協会

Mail：info@cjtc-club.com

【飛常准(フェイチャンジュン)に関するお問い合わせ】

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 海外広告推進グループ

電話：03-3233-3527 (平日9:00～18:00)

お問い合わせフォーム : https://www.intasect.com/contact.html