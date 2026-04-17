【ココモーラ】大阪ガスのでんきの利用者にアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから確認できます。

大阪ガスのでんき：https://cc-moola.com/electricity/item/osakagas

総合ランキング：https://cc-moola.com/electricity/ranking

調査サマリー大阪ガスのでんき利用者の半数以上が満足！ガスとのセット割と安心感が決め手- 手続きの便利さ： 約4割が「ネットで数分で完了した」と回答。「開始までが早い」「立ち会い不要」といった声も多く、申し込みから利用開始までのスムーズさが大きなメリットとなっている。

- セット割が好評： 約55%が「ガスとのセット割」を魅力に挙げている。支払額については、約6割が「安くなった」または「ポイント等で総合的にお得になった」と回答し、セット契約によるメリットを実感している。- 管理のしやすさ： 約43%が「マイ大阪ガス」で光熱費を一括管理できる点を評価。大手ブランドの安心感を重視する声も約31%あり、大手ならではの整ったシステムが満足度につながっている。大阪ガスのでんきに関する独自アンケート調査[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/524_1_083a2a0465c8767af580292bff1aa28b.jpg?v=202604170451 ]

■大阪ガスのでんきに乗り換える際の手続きはどうでしたか？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/524_2_349c6ed8b120ac15e07cfb8d85dd87bf.jpg?v=202604170451 ]

■大阪ガスのでんきに切り替えて、月々の支払額はどう変化しましたか？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/524_3_9c0df9ffdc11d94572e22236d3dafe28.jpg?v=202604170451 ]

■大阪ガスのでんきを利用してみて、気に入っているポイントは？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/524_4_73f531f549f45293b4873dd65b2997ac.jpg?v=202604170451 ]

■大阪ガスのでんきを契約する前に知っておいた方がいい注意点は？

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/524_5_398f97f6445f4f416a9e53c8f3ef9630.jpg?v=202604170451 ]

■大阪ガスのでんきを実際に使ってみた総合満足度は？

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/524_6_532d7aee8117bd757e599d19ae92808f.jpg?v=202604170451 ]

ココモーラについて

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株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/