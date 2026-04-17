大阪の地域密着スーパー「とみづや」、子ども支援と地域活性化を目的にサントリーサンバーズ大阪とパートナー契約を締結

株式会社 とみづや

大阪府下で大型食品スーパーを5店舗展開する株式会社とみづや（本社：大阪府大阪市、社長：戸崎雅仁）は、サントリーグループの男子バレーボールチーム「サントリーサンバーズ大阪」とオフィシャルパートナー契約を締結し、2026年3月1日よりパートナーシップを開始しました。

スポーツを通じて地域とつながり、未来を担う子どもたちを応援

サントリーサンバーズ大阪は、「大阪から世界No.1クラブ」を目指し、競技力の向上だけでなく、地域とのつながりを大切にした活動を積極的に行っています。子どもたちとのふれあいやスポーツを通じた社会貢献にも取り組んでおり、多くのファンや地域の方々から支持を集めています。

株式会社とみづやは、「地域の皆さまの暮らしを支える存在でありたい」という想いのもと事業を展開してまいりました。地域とともに歩み、未来を担う子どもたちの成長を大切にするサントリーサンバーズ大阪の理念に深く共感し、このたびオフィシャルパートナー契約の締結に至りました。

今後は、サントリーサンバーズ大阪の活動を応援するとともに、地域の皆さまやファンの方々に喜んでいただけるような取り組みを積極的に展開してまいります。

株式会社とみづや 代表取締役専務 戸崎晴仁 コメント

とみづやのロゴ入りアップシャツとみづやのロゴ入りアップシャツサントリーオリジナルラベルドリンク 「TAG LIVE LABEL」

このたび当社は、大阪を拠点に地域の活性化に取り組まれているサンバーズ様の活動に深く共感し、スポンサーとしてサポートさせていただく運びとなりました。

選手の皆様はもちろんのこと、チームを支えるスタッフの皆様においても、地域の発展に対する高い情熱を持って取り組まれている点に大きな感銘を受けたことが、今回の決断に至った大きな理由の一つです。

当社では、年齢・性別・国籍を問わず、多様な従業員が一丸となり、日々お客様の暮らしを支えるという社会的役割を担っております。地域に根ざし、人々の生活に価値を届け続けるという点において、サンバーズ様の取り組みと当社の姿勢には強いつながりがあると感じております。

また、当社には多くの学生アルバイトが在籍しており、バレーボールをはじめとするスポーツに励む人材も数多くいます。そうした従業員が、企業活動を通じてチームとつながり、応援することで、日常に新たな感動やワクワクをもたらす機会を創出できるものと考えております。

さらに、プロスポーツに触れる機会は、若い世代にとって将来への大きな刺激となります。スポーツを通じて夢や目標を持ち、自らの可能性に挑戦する。そのような次世代の成長を後押ししていきたいと考えております。

今後は地域の皆様とともにサンバーズ様を応援し、当社の「食」とサンバーズ様の「スポーツ」というそれぞれの価値を掛け合わせることで、地域社会に新たな活力を生み出し、次世代へとつながる明るい未来の実現に貢献してまいります。

サントリーサンバーズ大阪について

サントリーサンバーズ大阪は、1973年に創部された男子バレーボールチームで、大阪市・箕面市をホームタウンとして活動しています。

チーム名「サンバーズ」には、“燦々と輝く太陽に向かって羽ばたく不死鳥”という意味が込められています。その名の通り、国内外のトップ選手が集う実力派チームとして知られています。

これまでVリーグで5連覇を含む10回の優勝を達成。2024-25シーズンには、大同生命SVリーグ初代王者に輝き、天皇杯と合わせて国内2冠を達成しました。

スローガンは「PLAY HARD」。世界の頂点を目指して日々鍛錬を重ねる一方で、地域とのつながりや次世代育成にも力を入れており、国内外のファンから熱い支持を集めています。

株式会社とみづやの地域貢献活動

株式会社とみづやは、地域の子どもたちやご家族とのつながりを何より大切にし、さまざまな地域貢献活動に取り組んでいます。

売上の一部を寄付に活用する「こども支援自販機」を全店舗に設置し、日々の買い物が地域の子どもたちの支援につながる仕組みを構築しています。

さらに、ラグビーチーム「レッドハリケーンズ大阪」と連携した体験会の開催や地域イベントへの参加を通じて、子どもたちにスポーツの楽しさや、挑戦すること、仲間と支え合うことの大切さを伝えています。

これからも、人と人とのつながりを大切にしながら、地域に根ざした活動を通じて、子どもたちの未来と地域社会の発展に貢献してまいります。

詳しい地域貢献活動の内容は、以下のページをご覧ください。

▶株式会社とみづやの地域貢献活動(https://www.tomizuya.co.jp/community_activities/)

【会社概要】

会社名：株式会社とみづや

所在地（本社）：大阪市東住吉区今川5-6-1 4Fオフィス

TEL：06-6760-6363

事業内容：生鮮食品および業務スーパーの運営、惣菜・精肉・鮮魚事業、外食事業

▶公式サイトはこちら(https://www.tomizuya.co.jp/)