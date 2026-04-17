「外国出生労働者・留学生の健康管理のために 結核がよくわかる本」発行のご案内

公益財団法人結核予防会

公益財団法人結核予防会（JATA：東京都千代田区、理事長：尾身茂、https://www.jatahq.org/） は外国人従業 員や留学生を受け入れる企業や学校の事業者向けに「外国出生労働者・留学生の健康管理のために 結核が よくわかる本」を発行、2026年4月17日より一般社団法人日本家族計画協会より販売いたします。

近年、日本では多くの外国出生者が日本企業の従業員や育成就労外国人として働き、日本語学校や専門学校、 大学の留学生として滞在するケースが増えています。日本での結核患者数は、全体では高齢者の割合が多くな っていますが、若い世代で見ると外国出生者の割合が非常に高く、毎年増加傾向です。

結核は、適切に治療をすれば治る疾患です。しかし、健康管理者が正しい知識を持っていないことで、日本に滞 在中の外国出生者が退職、退学、帰国につながるケースもあります。

結核予防会では、外国出生者を受け入れている企業経営者、健康管理者や教育関係者に結核が発病した場合 でも仕事や勉強を続けていけることを理解し、適正に対応していただくために発行することにいたしました。

本書は、イラストやQ&A形式を使い、分かりやすく解説する内容となっています。

◆「外国出生労働者・留学生の健康管理のために 結核がよくわかる本」の概要

編集・発行： 公益財団法人 結核予防会

価 格： 550円（税込） 送料別

販 売： 2026年4月17日より一般社団法人家族計画協会のオンラインストアで販売

URL： https://jfpaonlineshop.jp/products/kk3024

※書店販売はありません

内容（目次）： 結核とは／世界の結核と日本／入国前の結核スクリーニング／入国後の健康診 断／早期受診をすすめましょう／健康管理をしましょう／実際の事例／最寄りの保 健所に相談しましょう

■結核について

・ 世界で毎年1,000万人以上が発病し100万人以上が亡くなる死亡者数トップの感染症

・ 日本では毎年10,000人以上が発病し、高齢者を中心に1,000人以上が死亡

・ 20代の結核患者のおよそ9割が外国出生者

■国内結核患者数、外国出生労働者、留学生数

データ:厚生労働省 令和8年1月報道発表資料厚生労働省結核登録者情報調査年報集計データ:文部科学省「日本人学生の海外留学状況」及び「外国人留学生の在籍状況調査」 令和7年4月30日

※画像はこちらからダウンロードできます → https://www.dropbox.com/scl/fo/9u80ge1l97vo0lfcdzc9i/ALKJdccCAKEDfP9h_tfgtnU?rlkey=n5a39u969wz5905y33mmppxl2&st=t91ar3bh&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/9u80ge1l97vo0lfcdzc9i/ALKJdccCAKEDfP9h_tfgtnU?rlkey=n5a39u969wz5905y33mmppxl2&st=t91ar3bh&dl=0)

【この件に関するお問い合わせ先】 公益財団法人 結核予防会 出版調査課 e-mail： book_hq@jata.or.jp / Tel：03-3292-9289（直通）