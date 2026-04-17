出場選手全員がホストプロ

サトウ食品株式会社

サトウ食品株式会社は、ツアープロで構成されるジャパンゴルフツアー選手会（以下「選手会」）が主催する男子プロゴルフトーナメント「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品」（以下「本大会」）に、2026年も特別協賛することを決定いたしました。

〈2026年大会ポスター〉

本大会は、新型コロナウイルス拡大によるトーナメント減少など、かつてない男子プロゴルフ界の苦境を乗り越えるために、ツアープロたち自らが主導して様々なアイデアや夢を持ち寄って企画し、2021年に第1回大会が開催されました。当社は、第1回大会から特別協賛社として参画しています。

2025年大会は最終日を迎えてもなお多くの選手が優勝争いに名を連ね、1打の差で順位が入れ替わる展開が続くなど、最後まで誰が勝つか分からない戦いとなりました。

ツアー最大規模の156名の出場人数で、経験豊富な選手から若手選手まで誰にでもチャンスのある競技展開は大きな見どころとなり、ABEMAでの配信を通じてその熱戦が全国に届けられました。

2026年大会も選手会の皆様とともに、男子プロの凄さとゴルフというスポーツの楽しさを伝え、多くの皆さんに夢を与えられるような最高の大会に向けてサポートしてまいります。

ぜひ大会会場に足を運んでいただき、男子プロのゴルフを間近で体験してみてください。

当社は今後も、プロゴルフだけでなく様々な競技への継続的なサポートを通じ、豊かな社会の実現に向けてスポーツ振興と地域の活性化に取り組んでまいります。

■「より近く」、「より身近に」

選手とファンの距離をより近くすることを第一と考えている「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP」では全エリアでの動画撮影が可能。また、決勝ラウンドでは栃木県内の高校のゴルフ部員が試合中のプロとニアピン対決を行う「プロに挑戦～いっぽんチャレンジ～」を開催。この他、出場選手のサイン入りボールや大会オリジナルグッズが当たる「JPC チャリティガチャ」や、出場選手による当社商品のギャラリーへの無料配布など、ツアープロをより身近に感じていただける企画を行いました。

2026 年大会も「より近く」、「より身近に」お楽しみいただけるような企画をご用意いたします。

＜JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品＞

開催日：2026年7月2日（木）～5日（日）

主催：ジャパンゴルフツアー選手会(JGTPC)

共催：一般社団法人日本ゴルフツアー機構(JGTO)

特別協賛：サトウ食品株式会社

協力：ホウライ株式会社（西那須野カントリー倶楽部・ホウライカントリー倶楽部）

会場：西那須野カントリー倶楽部 7,036y パー72

〒329-2747 栃木県那須塩原市千本松804-2 http://golf.horai-kk.com/

放送：ABEMA

観戦券：4月17日(金)10時より販売開始

https://www.jgto.org/tournament/3039

※JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP

「斬新なアイディアが溢れる、新しいトーナメント」として、ジャパンゴルフツアー選手会

（JGTPC）が主催者となり「選手とともに新しいトーナメントを作る」という観点から企画

立案。コースの内外で選手の素顔や想いに触れられる体験は、この大会ならではの魅力のひ

とつ。2021年より開催され、2026年で6回目の開催となる。

※ジャパンゴルフツアー選手会（JGTPC）

会長 阿久津未来也プロ、副会長 谷原秀人プロ、石川遼プロ、堀川未来夢プロ

一般社団法人日本ゴルフツアー機構に属するツアーメンバーで構成され、男子プロゴルフ

ツアーやゴルフの普及と発展、ジュニア育成や社会貢献、トーナメントの環境整備を目的に

設立された任意団体。

以上