【ＪＲ東海】ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴより新商品のお知らせ　～ＪＲ東海のお客様案内設備をモチーフにしたミニチュアグッズやアクリル製鉄道模型などの新商品を販売します～

東海旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東海」）は、当社が運営するＥＣサイト「ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ」内の直営ショップ「ＪＲ東海鉄道倶楽部」及び２０２６年３月にオープンしたアクリル製鉄道模型ショップ「ａｃｐｈｏｔｏ」にて、新商品を販売します。

１．「ＪＲ東海鉄道倶楽部」ショップの新商品について

１. 概要

「本物の鉄道アイテムをお手元に」をコンセプトとするＪＲ東海鉄道倶楽部では、ＪＲ東海のお客様案内設備を数多く手がけてきた株式会社新陽社（以下「新陽社」）が、ＪＲ東海監修のもと製作したミニチュアグッズの販売を開始します。

本商品は、新陽社が実際の製品を製造している工場において、長年培ってきた技術を活かして製作したミニチュア版の製品です。ＪＲ東海がリニア・鉄道館で開催したイベントでの先行販売では、多くのお客様からご好評をいただきました。



２. 販売開始日時

開始日時：２０２６年４月１７日（金）１５：００～

ＵＲＬ：https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ctraingds/



３. 商品詳細

（１）ミニチュア駅名標（計６種）





ミニチュア駅名標 商品イメージ



販売価格：８，８００円 ※税込・送料別

パターン：１.静岡駅 ２.御厨駅 ３.名古屋駅 ４.多治見駅 ５.中井侍駅 ６.鼎駅

商品説明：ＪＲ東海の駅名標を数多く手がけてきた新陽社が、実際の駅名標の盤面の一部と同じ製法及び部材で製造した商品です。裏面にはマグネットシートを備えています。※本商品は点灯しません

材質：アクリル

サイズ：１００mm×２５０mm×３mm（縦・横・厚さ）



「JR東海鉄道俱楽部」ショップはこちら :https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ctraingds/

（２）ミニチュア反転フラップ式表示器（計２種）

販売価格：５５，０００円 ※税込・送料別

パターン：１.単体表示タイプ ２.３表示タイプ

商品説明：かつて東海道新幹線の駅に設置されていた反転フラップ式表示器を、実際に製造していた新陽社がミニチュア化しました。「パタパタ」と動作する機構は本物と同様の構造を再現しています。実機を知るメーカーならではの精度をお楽しみいただけます。

材質：本体（アルミ）、フラップ（ステンレス）、回転軸（ステンレス※削り出し）

サイズ：２３mm×１０５mm×２３mm（縦・横・厚さ）



２．「ａｃｐｈｏｔｏ」ショップの新商品について

１. 概要

ミニチュア反転フラップ式表示器（単体表示タイプ）商品イメージミニチュア反転フラップ式表示器（３表示タイプ）商品イメージ

京阪電気鉄道株式会社の鉄道車輌清掃事業を担う渡辺車輌工業株式会社が運営するショップです。看板商品のアクリル製鉄道模型『３Ｄアクデン』はガラスより透明度の高い厚さ３ミリのアクリル板に、実在する鉄道車両を忠実に再現したＣＧデザインが印刷された立体模型です。組み立てると、まるでアクリルケースの中に鉄道模型が入っているような、奥行き感のある仕上がりが特徴で、見る角度により様々な表情を楽しめます。このたび、『３Ｄアクデン』の新たなラインナップとして、東海道新幹線の顔であるＮ７００ＳをＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴで販売いたします。

２. 販売開始日時

開始日時：２０２６年４月１７日（金）１５：００～

ＵＲＬ：https://market.jr-central.co.jp/shop/c/cacphoto/

３. 商品詳細

「acphoto」ショップはこちら :https://market.jr-central.co.jp/shop/c/cacphoto/

商品名：『３Ｄアクデン』Ｎ７００Ｓ 先頭車両、中間車両

販売価格：各２，８６０円 ※税込・送料別

商品説明：ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴの『３Ｄアクデン』ラインナップにＮ７００Ｓが登場！東海道新幹線・山陽新幹線で活躍する最新鋭車両をお手元でお楽しみください。



※商品デザインはイメージです。実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。※内容・価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また商品数には限りがございます。売切れの際はご容赦ください。



『３Ｄアクデン』Ｎ７００Ｓ（先頭車両）商品イメージ『３Ｄアクデン』Ｎ７００Ｓ（中間車両）商品イメージ