『ちいかわ 郵便局グッズ』 フレーム切手など

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株式会社エンスカイ


株式会社エンスカイ（本社：埼⽟県草加市）は、 2026年4月20日（月）午前10時より『ちいかわ


郵便局グッズ』を「郵便局のネットショップ」にて受注販売開始いたします。


ラインナップは大きく分けて4種類。「切手+ポストカードセット」「日付印」「スタンプ台」「切手型バッジ」です。



販売場所・販売開始時間詳細


郵便局のネットショップ

※受注販売のみになります。


https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/axcop260416-01/



受注販売期間：2026年4月20日(月)10時～5月10日(日)23時59分59秒


お届け開始：2026年8月13日（木）より2週間以内にお届け


※別途送料がかかります。


※１回のご注文につき各5個までご購入が可能です。


※ご注文が予定数量を上回った場合、お届けまでお時間をいただく場合がございます。


※受注状況によっては、再受注を行う場合がございます。



商品詳細


商品名：切手+ポストカードセット（全8種）

●セット内容：フレーム切手* 2枚、ポストカード2枚


※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。


●販売価格：1,320円（消費税込・送料別）


●ポストカードサイズ：W150×H105mm




商品名：日付印 Lサイズ(全8種）

●販売価格：4,950円（消費税込・送料別）


●本体サイズ：W38×D38×H147mm


●印面サイズ：W36×H36mm以内




商品名：日付印 小判型(1種）


●販売価格：5,940円（消費税込・送料別）


●本体サイズ：W50×D35× H147mm


●印面サイズ：W48×H32mm以内




商品名：スタンプ台 (全3種）


●販売価格：1,540円（消費税込・送料別）


●ケースサイズ：W111×D78× H16mm


●盤面サイズ：W90×H55mm




商品名：切手型バッジ (全4種）


●セット内容：切手型バッジ2個


●販売価格：1,760円（消費税込・送料別）


●バッジサイズ（最大約）：W43×H53mm