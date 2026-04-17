『ちいかわ 郵便局グッズ』 フレーム切手など
株式会社エンスカイ
郵便局のネットショップ
商品名：切手+ポストカードセット（全8種）
商品名：日付印 Lサイズ(全8種）
株式会社エンスカイ（本社：埼⽟県草加市）は、 2026年4月20日（月）午前10時より『ちいかわ
郵便局グッズ』を「郵便局のネットショップ」にて受注販売開始いたします。
ラインナップは大きく分けて4種類。「切手+ポストカードセット」「日付印」「スタンプ台」「切手型バッジ」です。
販売場所・販売開始時間詳細
郵便局のネットショップ
※受注販売のみになります。
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/axcop260416-01/
受注販売期間：2026年4月20日(月)10時～5月10日(日)23時59分59秒
お届け開始：2026年8月13日（木）より2週間以内にお届け
※別途送料がかかります。
※１回のご注文につき各5個までご購入が可能です。
※ご注文が予定数量を上回った場合、お届けまでお時間をいただく場合がございます。
※受注状況によっては、再受注を行う場合がございます。
商品詳細
商品名：切手+ポストカードセット（全8種）
●セット内容：フレーム切手* 2枚、ポストカード2枚
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。
●販売価格：1,320円（消費税込・送料別）
●ポストカードサイズ：W150×H105mm
商品名：日付印 Lサイズ(全8種）
●販売価格：4,950円（消費税込・送料別）
●本体サイズ：W38×D38×H147mm
●印面サイズ：W36×H36mm以内
商品名：日付印 小判型(1種）
●販売価格：5,940円（消費税込・送料別）
●本体サイズ：W50×D35× H147mm
●印面サイズ：W48×H32mm以内
商品名：スタンプ台 (全3種）
●販売価格：1,540円（消費税込・送料別）
●ケースサイズ：W111×D78× H16mm
●盤面サイズ：W90×H55mm
商品名：切手型バッジ (全4種）
●セット内容：切手型バッジ2個
●販売価格：1,760円（消費税込・送料別）
●バッジサイズ（最大約）：W43×H53mm