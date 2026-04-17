昨年好評を博したFREAK’S MOVIE監修デザイン『スター・ウォーズ』の新コレクションTEE 11型が今年も発売

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナル（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長CEO 高橋 正博）が運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE」は、映像事業「FREAK’S MOVIE(フリークスムービー)」監修のもと、『スター・ウォーズ』新コレクションTEEを、 FREAK’S STORE 渋谷併設ギャラリー［OPEN STUDIO(オープンスタジオ)]を皮切りに全国のFREAK’S STOREおよびFREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」にて4月23日(木)より順次発売いたします。

昨年は《Star Wars Celebration Japan 2025（スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025)》にも出店し、盛り上がりを見せた本コレクションの最新作では、ライトセーバーが輝くキャラクターを大胆に配したビッグプリントTEEに加え、独自のセレクトでワンパやスカウト・トルーパーなど、これまであまりフィーチャーされてこなかったキャラクターも取り入れた、オリジナリティあふれるラインアップを展開します。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1067739?&utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=417_SW&utm_content=PRESSRELEASE- ラインアップ

SW26_ EP1_QUI-GON_IKB

『スター・ウォーズ／ファントム・メナス (エピソード1)』より、フロントは「クワイ＝ガン・ジン」がライトセーバーを構えたシーンを大きくプリント。全面モノクロの中にライトセーバーだけがグリーンに輝くデザイン。バックはナブーでのダース・モールとの戦いを『エピソード1』のロゴと共にプリント。このバックプリントは〈FREAK'S STORE 池袋パルコ店〉のみの限定デザイン。

SW26_ EP1_QUI-GON

『スター・ウォーズ／ファントム・メナス (エピソード1)』より、フロントは「クワイ＝ガン・ジン」がライトセーバーを構えたシーンを大きくプリント。全面モノクロの中にライトセーバーだけがグリーンに輝くデザイン。バックはライトセーバーの色に合わせたグリーンのグラデーションで『エピソード1』のロゴをプリント。

SW26_ EP2_MACE

『スター・ウォーズ／クローンの攻撃 (エピソード2)』より、フロントは「メイス・ウィンドゥ」がライトセーバーを構えたシーンを大きくプリント。全面モノクロの中にライトセーバーだけがパープルに輝くデザイン。バックはライトセーバーの色に合わせたパープルのグラデーションで『エピソード２』のロゴをプリント。

SW26_ EP3_OBI_ANAKIN

『スター・ウォーズ／シスの復讐 (エピソード3) 』より、「オビ＝ワン・ケノービ」と「アナキン・スカイウォーカー」の戦いを大きくプリント。全面モノクロの中にふたりのライトセーバーだけがブルーに輝くデザイン。バックはライトセーバーの色に合わせたブルーのグラデーションで『エピソード３』のロゴをプリント。

SW26_EP3_DARTH CIDIOUS

『スター・ウォーズ／シスの復讐 (エピソード3) 』より、「ダース・シディアス（パルパティーン皇帝）」を大きくプリント。全面モノクロの中にライトセーバーだけが赤く輝くインパクト大のデザイン。バックはライトセーバーの色に合わせた赤いグラデーションで『エピソード３』のロゴをプリント。

SW26_EP3 GRIEVOUS

『スター・ウォーズ／シスの復讐 (エピソード3) 』より、「ジェダイ・キラー」の異名を持つ「グリーヴァス将軍」を大きくプリント。全面モノクロの中にライトセーバーだけが青く輝くデザイン。バックにはモノクロの「グリーヴァス」が４本の腕にブルーとグリーンのライトセーバーを持ち、ライトセーバーと同じブルーで『エピソード３』のロゴと「GRIEVOUS」の文字をプリント。

SW26_EP6 SCOUT TROUPER

『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還 (エピソード6) 』より、フロントは森林の衛星エンドアの戦い時の「スカウト・トルーパー」を大きくプリント、バックにはスピーダー・バイクに跨る「スカウト・トルーパー」と共に『ジェダイの帰還』のロゴをプリント。

SW26_EP6_JABBA

『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還 (エピソード6) 』より、フロントは巨大なインパクトを放つ「ジャバ・ザ・ハット」をプリント。バックには砂漠の惑星タトゥイーンにあるジャバの宮殿内での「ジャバ」、「ビブ・フォーチュナ」のシーンと共に『ジェダイの帰還』のロゴをプリント。

SW26_EP6_FALCON

『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還 (エピソード6) 』よりシリーズ屈指の名シーン、クライマックスの宇宙での激闘。ミレニアム・ファルコンを中心に第２デス・スター、Xウイング、TIEファイターが全面にプリントされた迫力のデザイン。バックもフロント同様「エンドアの戦い」のシーン。Bウイングの後ろには第２デス・スターと爆発するスター・デストロイヤー。『ジェダイの帰還』のロゴをプリント。

SW26_EP5_WAMPA

『スター・ウォーズ／帝国の逆襲 (エピソード5) 』より、乱同盟軍がエコー基地を築いた雪と氷の惑星ホスで吹雪の中、ルークがパトロール中にワンパに襲われた。強烈な印象を残した「ワンパ」をフロントに大きくプリント。バックには、ワンパに捕獲され吊るされたルーク。手の先にはその次のシーンに繋がるライトセーバーが見える。『帝国の逆襲』のロゴをプリント。

SW26_EWOK ADVENTURES

『スター・ウォーズ：イウォーク物語』より、プロントはイウォークの「ウィケット」、バックには「ウィケット」と「ニーサ」がプリントされた異色のデザイン。首元と袖口がネイビーのリンガーTにすることで、レトロな雰囲気を醸し出すデザインになっている。

アイテム詳細

サイズ展開は全て : M・L・XL

価格 : 9,900円(税込)

Tシャツのボディは100%USAコットンで程よいざっくりとした生地感、大きめのアームホールに適度なルーズシルエットの丸胴、裾はシングルステッチ、こだわりのオリジナルボディを使用。リンガーTEEの襟と袖はネイビーでバインダー付を採用。型崩れの少ないボディながらも、洗いこむほどに生地表面の味わいが増し、愛着感が湧く1枚に仕上がります。

発売日/販売店舗について

4月23日(木) ～

ギャラリー［OPEN STUDIO（オープンスタジオ)］

FREAK’S STORE 池袋パルコ

4月28日(火)

“The Camp” FREAK‘S STORE / ラゾーナ川崎プラザ / FREAK’S STORE ＋ANDY FREAK‘S STORE 札幌ステラプレイス / ららぽーとTOKYOｰBAY / 梅田ウィメンズ / ららぽーと富士見 / ららぽーとEXPOCITY / エスパル仙台 / 東京ソラマチ / テラスモール湘南 / アミュプラザ博多 / /FREAK’S STORE ＋ANDY FREAK‘S STORE / 盛岡駅ビル フェザン / ららぽーと安城 / 京都 / みらい長崎ココウォーク / 軽井沢・プリンスショッピングプラザ

4月28日(火) 12:00～

FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 (https://www.daytona-park.com/)

- FREAK’S MOVIE(フリークスムービー)について

2023年秋、FREAK'S STOREから映画配給・宣伝などを軸とした映像事業「FREAK'S MOVIE」がスタート。ワクワク・ドキドキするようなエンターテインメントをみなさまにお届けいたします。

■ FREAK’S STORE(フリークス ストア)について

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

■株式会社デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基事業であるセレクトショップ「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、「CAHLUMN」「Freada」「Firsthand」「PUBLUX」などのブランドを展開。さらに、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」や、映画の配給・宣伝を軸とした映像事業「FREAK‘S MOVIE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、”好き”と”情熱”のコミュニティ「FREAK'S VILLAGE」、再エネプロジェクト「フリークス電気」、NFTプロジェクト「NFT FREAK」などを幅広く手がける。

幹

コーポレートサイト (https://daytonajp.com/ )