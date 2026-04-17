【下田海中水族館】下田市での子育てに水族館をお役立てください！子ども医療費受給者割引子ども医療費受給者証提示で入場料が割引に！

藤田観光株式会社

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市三丁目22-31 総支配人：慶野光市）」は、

下田市在住で未就学児のお子さまを持つ世帯に向けて、子育て支援プランとして「子ども医療費受給者割引」を４月１日から導入しましたのでお知らせいたします。

◇子育て支援プランについて

下田海中水族館は地元の皆さまに支えられ来年60周年を迎えます。下田市の観光施設の1つとして歩んできた一方で水族館の社会的役割にも真摯に取り組んで来ました。その役割の一つである環境教育は子どもたちの自然科学への促進として大変重要だと捉えています。このような背景もあり、下田市の協力を得て、下田市の「子ども医療費受給者証」の提示で未就学児のお子さまは入場料無料、保護者の方および未就学児の兄弟姉妹は半額でご利用いただける「子ども医療費受給者割引」を2026年4月1日から開始いたしました。未就学児のお子さまを育てるお母さまからの「もっと手軽に利用できる入場料だったら、子どもとの散歩で使いたい」という声から考案したプランです。幼少期から海の生き物を身近に感じ、これが下田市での子育ての一助となれば幸いと考えています。

【開始日】2026年4月1日～

【内 容】下田市の子ども医療費受給者証の提示で未就学児のお子さまは入場無料（1,250円→無料）

保護者の方は半額（2,500円→1,250円）

【対象者】下田市在住の未就学児のお子さまと保護者の方

【除外日】2026年は5月2日～5月6日、8月8日～8月16日

※未就学児のお子さまの兄弟姉妹が就学児の場合、保護者の方と同様半額（1,250円→620円） となります。

※他市町の子ども医療費受給者証は対象外です。

下田市子ども医療費受給者証の見本

◇下田海中水族館について

下田海中水族館は藤田観光の完全子会社である下田アクアサービス株式会社が運営する体験型水族館として1967年3月に開業しました。国内でも珍しい天然の入り江を利用した水族館で、イルカやアシカ、アザラシ、ペンギン、カワウソに加え、伊豆半島近海に生息している生き物を中心に飼育展示しています。エサやりやイルカと泳ぐことができるふれあいプログラムが充実しており、来館者と生き物との距離が非常に近いことが最大の特徴的です。

■所在地 ：〒415-0023

静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分・

タクシー／5分・徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com

◇藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie