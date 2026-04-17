freee、2026年4月に設立した小規模飲食店の発展を目指す「個店連合会」に参画

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、一般社団法人日本飲食団体連合会（以下「食団連」）の下部組織である「個店連合会」に参画し、freee福利厚生 ベネフィットサービスが「個店連合会」の会員特典に認定されたことをお知らせします。

■スモールビジネスへの支援経験を活かし、小規模な飲食店の自由な経営を実現

現在、日本の飲食業界は、記録的な物価高騰による利益の圧迫に加え、深刻な人手不足という大きな社会課題に直面しています。こうした厳しい環境下にある小規模飲食店の経営を支え、持続可能な未来を共に創るべく、freeeは「個店連合会」への参画を決定いたしました。

「個店連合会」は、コロナ禍のような有事の際に相談先がなく孤立してしまった小規模・個人経営の飲食店の声を拾い上げ、行政への政策提言を行うために2026年4月に設立されました。食団連の傘下として、個店が直面する経営課題を解決するための情報提供や、全国のオーナー同士が手を取り合えるプラットフォームを提供し、業界の持続的な発展を支えるための組織です。

freeeは創業以来、「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションを掲げ、小規模事業者の皆様に寄り添ったプロダクト提供に邁進してまいりました。これまでも食団連のプラチナパートナーとして飲食業界の活性化を支援してまいりましたが、この度、同会が新たに設立した「個店連合会」の趣旨に賛同し、組織を作り上げていくメンバーとして正式に参画いたしました。本会への連携強化を通じて、全国の小規模飲食事業者が抱える課題解決と業界の持続的発展に向けた連携をさらに強化してまいります。

具体的には、小規模な飲食店が直面する「リアルタイムな経営の可視化」や「従業員の定着」といった喫緊の課題に対し、飲食業界の専任支援チームを設け、freee会計やfreee福利厚生 ベネフィットサービスなどのプロダクトを通じた支援を強化します。飲食店の経営者の経営管理や人手不足の悩みから解放し、「理想のお店づくり」に専念できる環境を推進いたします。

これまで多くのスモールビジネスのお客様と向き合い、現場の声からプロダクトを磨き上げてきた経験を最大限に活かし、飲食業界の持続的な発展と、飲食店の自由な経営の実現に向け尽力してまいります。

■freee福利厚生 ベネフィットサービスを「個店連合会」会員向けに特典価格で提供開始

飲食業界において喫緊かつ慢性的な課題となっている人手不足の解消に向け、従業員のエンゲージメントと満足度を向上させる支援策として、freee福利厚生 ベネフィットサービスを「個店連合会」の会員特典価格にて提供開始いたしました。freee福利厚生 ベネフィットサービスは、全国100,000店舗以上の飲食店やレジャー施設等で利用可能な優待をモバイルアプリから手軽に活用できる福利厚生システムであり、地域を問わず日本全国どこでも恩恵を受けられるため、小規模な店舗であっても大手企業並みの福利厚生を導入することが可能です。これにより、従業員の皆様の生活の質を高めるだけでなく、人材の確保・定着という飲食業界全体の課題解決に寄与し、持続可能な店舗運営をバックアップいたします。

〈特典内容〉

対象プロダクト： freee福利厚生 ベネフィットサービス

値引き価格：基本料金63,000円（税込）OFF（初回契約時/初年度）

プロダクトサイトURL： https://www.freee.co.jp/benefit/benefit-service/

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。