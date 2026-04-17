【Socialups株式会社】「1000年先も継続できる森林経営」を目指す新潟発の林業スタートアップ、株式会社ForestFolksに出資

Socialups株式会社

Socialups株式会社（本社：新潟県新潟市中央区、代表取締役：高瀬章充、以下「当社」）は、独自の品質基準と先端技術を活用して森林アセットマネジメントおよびカーボンクレジット事業を展開する株式会社ForestFolks（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役：桜井隆志、以下「ForestFolks社」）のシードラウンドにおいて、出資を実行いたしました。

当社はこれまでも、同社のプレシードラウンドにおける資金調達サポートなど、創業期から継続的な事業成長支援を行ってまいりました。本出資を通じてより強固なパートナーシップを築き、ForestFolks社が掲げる「1000年先も自然と共存できる世界の実現」の達成に向けてさらに深く強い伴走をしてまいります。

Socialups株式会社「1000年先も継続できる森林経営」を目指すForestFolksに出資■Socialupsとは

Socialupsは、「すべての個人と組織の選択肢を豊かに」をビジョンに、人の人生を支え、チャレンジングなことに挑めるよう、すべての人の立場に立った考え方を大切にしています。

挑戦者のチャレンジをサポートし、社会実装へと繋げる。



Socialupsは社会課題の解決を目指す人と、自治体・投資家・大学・研究所などのステークホルダーをつなぎ、新たなる価値を生み出し人類を一歩先に進めたい。

この思いから、スタートアップ推進事業をベースとした各都市の支援体制の構築、スタートアップ支援、起業家の育成など事業展開をしています。

共に寄り添い、共に歩むスタイルを大切に、イノベーションプログラムなどの企画～運営～レポート、起業家の事業計画～創業支援～事業拡大までサポートしております。

Socialups株式会社コーポレートサイト（ https://socialups.jp/ ）

■出資の背景と目的

日本有数の森林資源を持つ新潟県において、林業の担い手不足や放置林の問題は深刻な地域課題となっています。ForestFolks社は、これらの課題に対し、ドローンによる高精度な計測やAIを用いたデータ解析など、最新のテクノロジーを活用した「林業のDX化」で立ち向かっています。

熟練の林業従事者が持つ「山の見立て」をデジタル化し、収益性の低さから放置されてきた森林に新たな価値（カーボンクレジット、防災価値、観光資源など）を付与する同社のアプローチは、地方発の環境問題解決モデルとして非常に高いポテンシャルを秘めています。

当社はこれまで、起業家育成の枠組みを通じて同社の成長をサポートしてまいりましたが、今回のシードラウンドへの直接出資により、ForestFolks社の経営地盤のさらなる強化と、全国展開に向けた事業拡大を資金面からも強力にバックアップいたします。

（左）Socialups株式会社 代表取締役CEO 高瀬章充／（右）株式会社ForestFolks 代表取締役 桜井隆志氏

■株式会社ForestFolksについて

「1000年先も自然と共存できる世界の実現」をビジョンに掲げ、2023年に新潟県南魚沼市で創業したスタートアップです。長年の林業経験と先端技術を融合させ、独自の品質基準に基づいた信頼性の高い森林由来カーボンクレジットの創出・販売を一貫して手掛けています。単なるCO2吸収量の増加に留まらず、生物多様性や水資源の保全にも配慮した持続可能な森林経営モデルの構築を目指しています。

【事業の核となる取り組み】- 独自の品質基準の確立： グリーンウォッシュを防ぎ、実質的な環境貢献を担保する厳格な基準。- 先端技術による森林DX： ドローンや点群データ、データ解析を用いた広大な森林の精密な計測と可視化。- 未利用森林の価値化： 既存の林業では手を出せなかった放置林を管理対象とし、新たな価値を創出。

株式会社ForestFolks コーポレートサイト（ https://www.forestfolks.jp/ ）

■当社代表コメント

Socialups株式会社 代表取締役 高瀬 章充

ForestFolks社が掲げる『1000年先も自然と共存できる社会の実現』は、地域課題である林業の衰退を食い止めるだけでなく、地球規模の環境問題に対する具体的なソリューションとなる素晴らしい取り組みです。当社はこれまで伴走支援者という立場で同社の成長を見守ってまいりましたが、このたび出資者として同じ船に乗り、共にサステナブルな未来を築いていけることを大変嬉しく思います。

今後も新潟をはじめとする日本各地の起業家が社会課題解決に挑戦するためのサポートを惜しまず、持続可能な未来づくりに貢献してまいります。

一緒に、起業家の挑戦を支えませんか？

Socialupsでは、起業家の挑戦を伴走しながら支援する仲間を募集しています。

「地域のために何かしたい」「起業家や学生と関わりながら社会に貢献したい」――そんな思いを持つ方を心からお待ちしております。

こんな方を歓迎します！

🤝 起業家支援・地域活性化に興味がある方

💡 自分の経験・スキルを誰かの挑戦に活かしたい方

🏠 在宅勤務ができる方、関東圏在住、新潟在住または新潟出身の方

💼 副業・兼業としての関わりも大歓迎

フルコミットでなくても構いません。まずは「話を聞いてみたい」という段階でお気軽にご連絡ください。

Socialups公式note :https://note.com/socialups

ETSUZANを通して学んだ行動力と実践力

Site. 安宅 理彩さん ／ 金澤 智さん

記事はこちらから読むことができます。

https://note.com/socialups/n/n857241b2bfcf

起業家としての意識が変わったことが一番大きな変化

株式会社ひとりあそび 富所 誠さん

記事はこちらから読むことができます。

https://note.com/socialups/n/n966770d3716f

■株式会社ForestFolksについて

■会社名

株式会社ForestFolks（ https://www.forestfolks.jp/ ）

■所在地

新潟県南魚沼市六日町１４０ MAKINO-BA内

■代表者

代表取締役 桜井隆志

■事業内容

・林業、森林の置かれた環境の改善、新しい価値を見出す

・森林のCO2吸収能力を有効活用し、地球の環境問題に対し寄与

■ ForestForksのプレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000154753.html

■Socialups株式会社について

◼︎会社名

Socialups株式会社（ https://socialups.jp/ ）

◼︎所在地

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1-2プラーカ2 1F NINNO+

【南魚沼支社】新潟県南魚沼市六日町140 MAKINO-BA内

【九州オフィス】熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7階 びぷれすイノベーションスタジオ

◼︎代表者

代表取締役社長 高瀬 章充

◼︎事業内容

・自治体と協働した起業家や社内起業家

・新規事業創出支援プログラムの設計と運用

・起業家、社内起業家、新規事業創出における伴走支援

・スタートアップエコシステムの構築

■これまでの事例Socialupsのこれまでの実績事例

【新潟県内】

・新潟県地域課題を核とした新たな企業誘致推進事業「チャレンジ新潟」事務局

https://www.challenge-niigata.com/

・スタートアップアクセラレーション南魚沼

https://socialups.jp/works/minamiuonuma

・新潟市の企業内の新規事業創出プログラム「WAVE」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://www.teny.co.jp/wave2/

・にいがた2km・8区連携オープンイノベーション推進事業「HEAT」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://niigata2km.teny.co.jp/

・小千谷市起業家育成支援事業「BALLOON」（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://ojiya-startup.com/

・新潟県首都圏企業との情報交換会運営

https://socialups.jp/news/posts/40

【熊本】

・熊本市起業家育成インターンシップ支援事業

https://skip-kumamoto.com/

・熊本市の起業家 発掘・育成プログラム 「HIGOCANVAS」事務局（2022年度）

https://higo-canvas.com/

・スタートアップアクセラレーション熊本（2022年４月～2024年３月）

https://socialups.jp/works/kumamoto

【鹿児島】

・鹿児島市次世代のデジタル活用人材育成プロジェクト「SaKURA」運営事務局

https://kagoshima-digital-project.org/

【経済産業省】

・新潟版未踏的人材育成事業「ETSUZAN」運営事務局（2023年・2025年/複数社との共同運営）

https://etsuzan.org/

【独自事業】

・オンライン起業支援ワークショップ（国立高等専門学校機構本部主催・グローバル・アントレプレナーシッププログラム内イントロダクションプログラムで運用）

https://socialups.jp/onlineworkshop