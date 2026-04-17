ジャパネットバイヤー厳選の「本ずわいがに」が食べ放題！スタジアムシティホテル長崎にて、贅沢カニビュッフェの予約受付を開始

株式会社 ジャパネットホールディングス

スタジアムシティホテル長崎は、ジャパネットたかたの食品バイヤーが自信を持って厳選した本ずわいがにを心ゆくまで堪能できる「ジャパネットバイヤー厳選！贅沢カニ食べ放題 ～極上の旨味！本ずわいがにと約30種類の豪華ビュッフェ～」を、2026年6月・7月の開催日限定で実施いたします。

※画像はイメージです

大型で身の詰まった「4Lサイズ」の本ずわいがにを筆頭に、ホテルシェフが腕を振るったカニアレンジメニューやライブ感あふれる屋台コーナーなど、約30種類の豪華メニューをご用意いたしました 。さらに、スタジアム併設の醸造所「THE STADIUM BREWS NAGASAKI」のイチ押しメニューであるクラフトビール「ヴィビール」を含む、充実の飲み放題プランも提供いたします 。スタジアムを臨む上質な空間で、スタジアムシティホテル長崎だからこそ味わえる贅沢なひとときをお楽しみください。

■「カニ食べ放題ビュッフェ」3つの魅力

1．ジャパネットバイヤー厳選！食べ応え抜群の「4Lサイズ」 の本ずわいがに

通信販売で培った確かな目利きを持つジャパネットたかたの食品バイヤーが、ぎっしりと身が詰まった「4Lサイズ」の本ずわいがにを厳選しました 。大型サイズならではの芳醇な甘みと、口いっぱいに広がる濃厚な旨味を、食べ放題という圧倒的なボリュームでご賞味いただけます。

2．厳選された「カニアレンジメニュー」含む約30種類の多彩なラインナップ

定番の「ボイルずわいがに」のほか、旨味が染み渡る「カニ炊き込みご飯」や、彩り鮮やかな「カニの押し寿司」、そして出汁の効いた「カニ汁」といったこだわりのカニメニューをご用意いたしました。さらに、地元長崎の豊かな旬を味わっていただくため、県産野菜を使用した「夏野菜の天麩羅」も登場します。冷菜・温菜からデザートまで、長崎ならではの味覚とカニを贅沢に組み合わせた約30種類の多彩なラインナップを、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。

3．臨場感あふれる「屋台スタイル」で出来立てを提供！

会場内にはライブ感あふれる「屋台コーナー」が出現します。「カニ汁」や「五島うどん」を、シェフがお客様の目の前で調理してご提供。出来立てならではの美味しさと、スタジアムシティならではのワクワク感をお届けします。

■スタジアム醸造のクラフトビール「ヴィビール」も飲み放題！

アルコール飲み放題プラン（別途2,000円／税込）では、長崎スタジアムシティ内で醸造しているTHE STADIUM BREWS NAGASAKI自慢のクラフトビール「ヴィビール」もご用意しました。出来立てのフレッシュな味わいは、濃厚なカニの旨味とも相性抜群です。そのほか、ワイン、焼酎、日本酒、ハイボールなど、豊富なラインナップとともに贅沢な時間をお過ごしいただけます。

【開催概要】

場所：スタジアムシティホテル長崎 4階 バンケットルーム

開催日：（6月）2, 3, 4, 8, 9,10, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 30日

（7月）1, 2, 6, 7, 8,9,15,16日

時間：１.17:30～19:00／２.19:30～21:00（2部制・要予約）

価格：大人：7,980円／小学生：3,980円／未就学児：無料（税・サービス込・ソフトドリンク込）

※アルコール飲み放題は別途2,000円（税込）

▼メニュー詳細はこちら

https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/hotel_topics/44142/

▼ご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/nagasakistadiumcity-banquet/reserve

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※前日20:00までの予約制です。当日ご予約をご希望の場合はお電話（0120-1014-77）にてお問い合わせください。

※満席となる可能性がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html

（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/