宮代大聖：UDラス・パルマスの昇格の夢に勢いを与える日本の新星





UDラス・パルマス 宮代大聖選手







【東京2026年4月17日LALIGA＝共同通信JBN】宮代大聖は、ヴィッセル神戸からこの1月に期限付き移籍で加入して以来、日本人選手の才能とスペインサッカーの間の相乗効果の高まりを象徴する存在として急速に頭角を現しています。わずか12試合で4得点1アシストを記録したこのストライカーは、日本人選手がその技術力を発揮する上で、ラ・リーガHYPERMOTION（2部リーグ）は最適な舞台であることを証明しています。

宮代は4月1日の日本メディアとの記者会見で、自身が適応した過程や戦術面での成長、そしてグランカナリア島との深いつながりについて語りました。

▽グランカナリアへのスムーズな適応

新しい大陸への移住はしばしば困難を伴いますが、宮代はUDラス・パルマス（UD Las Palmas）の温かいもてなしが成功の鍵だったと強調しました。宮代は、「最初は故郷から遠く離れていることに少し不安を感じました」と認め、「しかし、この街の美しさと、チームメートやスタッフからの素晴らしいサポートのおかげで、すぐに居心地が良くなりました」と述べました。こうした文化的な調和によって宮代はプレーに集中できるようになり、「Pio-Pio」の熱心なサポーターの間で人気の選手になりました。

▽プレーの質を引き上げる：スペインの戦術スタイル

宮代がルイス・ガルシア（Luis Garcia）監督の下で経験したことは、スペインサッカーの高いレベルを示す興味深いものでした。宮代はその指導を「きめ細やか」と表現し、深い戦術分析に重点を置いた指導により、自身のプレーに新たな側面が加わったと述べました。

宮代は、「対戦相手ごとの準備における細部へのこだわりは驚くほどです」と指摘し、「私がスペイン語の勉強を続けている間も、コーチは私が自分の役割を確実に理解できるよう英語で話してくれます」と述べました。宮代は、自身の最大の強みであるオフザボールでの動きと狭いスペースでの素早い判断力が、スペインリーグが求める技術要件に完璧にあっていると考えています。

▽レジェンドたちの後に続いて

スペインにおける日本人選手の道を開いたのは、この冬にヴィッセル神戸に加入した乾貴士のようなレジェンド選手たちです。乾は、宮代が移籍する前に貴重な助言を与えました。宮代は「彼と一緒に練習できたのはほんの数日でしたが、自分の能力を信じて、自信を持ってプレーするようにとアドバイスしてくれました」と述べました。こうした指導と、ラ・リーガの激しい競争環境が相まって、宮代はより完成されたフォワードへと成長しています。

▽最終ミッション：昇格

UDラス・パルマスがラ・リーガ（LALIGA）EA SPORTS（1部リーグ）への復帰をかけて戦う中、宮代は高い集中力を保ち続けており、「昇格争いは熾烈で、すべての試合が決勝戦のようです。私の目標はシンプルです。チームに貢献し、1部リーグに復帰する手助けをすることです」と述べました。

宮代大聖は単にスペインでプレーしているだけではありません。彼は優れたパフォーマンスを発揮しており、日本人選手にとってラ・リーガは、計り知れないほどのチャンスと成長の場であることを証明しています。

ただ、宮代は4月11日の試合で左太もも肉離れの負傷のため交代を余儀なくされたと発表され、ファンは心配しています。

▽ラ・リーガについて：

ラ・リーガは、世界最大のサッカー・エコシステムです。ラ・リーガ EA SPORTSに所属する20のスポーツ株式会社（SAD）およびクラブと、ラ・リーガ HYPERMOTIONに所属する22のクラブで構成される民間のスポーツ協会で、スペインにおけるプロサッカー大会の運営を担っています。ラ・リーガは、ソーシャルメディア上で16のプラットフォームと20の言語を通じて、世界中に2億5800万人以上のフォロワーを擁しています。スペインのマドリードに本部を置き、どのスポーツ団体よりも広範な国際ネットワークを有し、8つのオフィスを通じて35カ国に展開しています。また、協会の財団であるFUNDACION ラ・リーガを通じて社会貢献活動を行っており、プロサッカーリーグとしては世界で初めて、知的障がいのあるサッカー競技者のためのリーグ「ラ・リーガ GENUINE Moeve」を創設しました。

ソース：LALIGA





