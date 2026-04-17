学ぶほどに深く、知るほどに楽しい「第１７回スパイス&ハーブ検定（CBT方式）」申込受付開始

エスビー食品株式会社

公益財団法人 山崎香辛料振興財団が主催する「第17回スパイス＆ハーブ検定（CBT方式）」が2026年10月1日（木）～ 11月30日（月）に実施予定で、4月1日より申込受付が開始されました。

エスビー食品株式会社は、ビジョンとして掲げる「『地の恵み スパイス&ハーブ』の可能性を追求し、おいしく、健やかで、明るい未来をカタチにする」活動の一環として、この検定に協力しています。

■「スパイス＆ハーブ検定」について

近年、「食の多様化」「国際化」「健康への関心の高まり」などを背景に、スパイスやハーブへの注目はますます高まっています。一方で、「使い方がわからない」「難しそう」と感じている方も少なくありません。スパイス＆ハーブ検定は、スパイスやハーブの魅力や正しい知識を知っていただき、日々の料理や暮らしの中で、より身近に楽しんでいただくことを目的とした検定です。

2009年より年1回実施※されており、2026年は第17回目となります。

※2020年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施されませんでした。

・山崎香辛料振興財団「スパイス＆ハーブ検定」：https://www.yamazakispice-promotionfdn.jp/exam/

≪検定の内容≫

スパイスやハーブをご自身で楽しんだり、周囲の人にその魅力や使い方を伝えたりする際に役立つ、実践的な知識をはかる検定です。歴史や基礎知識に加え、料理・暮らしへの取り入れ方、単品知識などを幅広く取り上げ、初学者から上級者まで楽しみながら学べる内容となっています。

■「第17回スパイス&ハーブ検定（CBT方式）」受験要項

≪実施概要≫

・試験名：第17回スパイス＆ハーブ検定（CBT方式）

・実施期間：2026年10月1日（木）～ 11月30日（月）

・申込締切日：2026年4月1日（水）～ 8月19日（水）

・実施方法：オンライン試験（CBT方式）

※CBTは「Computer Based Testing（コンピュータ ベースド テスティング）」の略称で、各都道府県の指定テストセンター（パソコン教室等）で、コンピュータを利用して解答する試験方式です。問題用紙やマークシートを用いる筆記試験とは異なり、パソコン画面に表示される問題に対し、マウスやキーボードを用いて解答します。

・主催：公益財団法人 山崎香辛料振興財団

・協力：エスビー食品株式会社

【併願割引】

・3級、2級を同時申し込み：8,800円（税込）

・2級、1級を同時申し込み：9,800円（税込）

※2級と1級の併願は可能ですが、2級試験の結果が合格基準に達しなかった場合は1級の採点はいたしません。

【再挑戦割引】

過去にスパイス＆ハーブ検定を受験された方：受験料400円割引

【団体割引】

5名以上のお申し込み：受験料400円割引

※割引の併用はできません。 ※クレジットカード決済、もしくはコンビニ決済となります。

≪試験概要≫※第17回（2026年）試験に限り、公式テキスト改訂に伴って1級の出題範囲を一部調整します。（詳しくは、山崎香辛料振興財団HP「試験概要」をご参照ください。）≪お申し込み方法≫

以下のサイトよりお申込みください。

・スパイス&ハーブ検定公式サイト：https://www.kentei-uketsuke.com/s-herb/

≪第17回スパイス&ハーブ検定 受験者全員プレゼント≫

受験いただいた方全員に、スパイスやハーブの写真が入ったオリジナルクリアファイルをプレゼントします。2027年1月末発送の結果通知に同封予定です。

■公式テキスト 2026年新版発行

書籍タイトル：「4訂版 スパイス&ハーブの使いこなし事典 スパイス＆ハーブ検定１級・２級・３級公式テキスト」

価格 ：1,980円（税込） 主婦の友社 刊

主催者がスパイス&ハーブ検定のテキストとして認定した書籍です。

出題範囲をすべて網羅しており、全級の学習にお使いいただけます。

新版は情報の更新に加え、オールカラーとなり、さらに見やすい仕様になりました。

旧版の記載を基にした出題は、第17回（2026年）の試験までとなります。第18回（2027年）の試験より、第4訂版のテキストから出題されます。詳細は、山崎香辛料振興財団HPをご確認ください。

・公式テキスト：https://www.yamazakispice-promotionfdn.jp/exam/#exam05

・主な改訂ポイント：https://www.yamazakispice-promotionfdn.jp/wp-content/themes/yamazakispice/pdf/exam/202603.pdf

■公益財団法人 山崎香辛料振興財団とは

日本で初めて国産のカレー粉の製造に成功したエスビー食品の創業者・山崎峯次郎とともに、香辛料の普及・研究に邁進してきた妻・山崎春栄の遺志を受け、山崎春栄の私財を基にして1983年に「香辛料に関する調査研究を行い、食品産業の発展と国民生活の改善向上に寄与すること」を目的として設立された財団法人です。その後、特定公益増進法人の認定を受け、2011年4月に公益財団法人に移行しました。

「香辛料に関する研究または調査を行う大学等の研究機関に対する助成」では、延べ300件を超える研究課題に対して助成をしています。これまでに、香辛料の幅広い分野（伝統・文化、効能効果・薬理・生理活性、栽培・育種・バイオ技術、消費動向・社会性など）で研究論文の報告がなされ、産業・科学・教育などにおいて広く活用されています。

・山崎香辛料振興財団HP：https://www.yamazakispice-promotionfdn.jp/