冷し中華、はじめません。【中国ラーメン揚州商人】が4月20日より昨年4.7万杯の販売実績を誇るメニュー「冷しタンタン麺」を販売

株式会社ホイッスル三好

【4月20日期間限定発売】昨年4.7万食完売の「冷しタンタン麺」が今年はさらに進化--“冷たい肉味噌”を初採用、首都圏38店舗にて提供開始



株式会社ホイッスル三好（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：三好 一太朗）が運営する「中国ラーメン揚州商人」は、2026年4月20日（月）より、昨年約4.7万杯の販売を記録した「冷しタンタン麺」を期間限定で首都圏38店舗にて販売いたします。

（販売期間：4月20日～10月中旬頃予定）

「なぜ今、冷しタンタン麺なのか」- 2026年「夏」の気象背景

4月20日発売「冷しタンタン麺」

日本気象協会の発表（WeatherX(https://weather-jwa.jp/news/topics/post11844)）によると、2026年4月は全国的に平年より気温が高く、GW前に25℃以上の夏日となる地点も予想されています。

■ 背景：2年連続の記録的猛暑を見据えた「温度へのこだわり」

2025年は統計開始以来、最も暑い夏となりましたが、2026年の夏も「2年連続の記録的猛暑」となる可能性が非常に高い状況と予測されています 。

急激に、かつ前倒しで上昇する気温に対し、身体はまだ十分に順応できていません。このような時期には、涼を取るための「冷たさ」だけでなく、夏バテを未然に防ぐための「食欲促進（栄養価・満足感）」が同時に求められます。

そこで当社は、単に冷たいだけでなく、「しっかりと食べ応え（濃厚なコク）がありながら、後味はあくまで涼やか」という、2026年初夏の身体が本能的に欲する“二面性”を追求した一杯を投入いたします。

■ 究極の一杯を構築する「5つの調和」とリニューアルのこだわり

例年より早く、前倒しで本格的な暑さが訪れる時期には、冷たさだけでなく「食欲促進（栄養価・満足感）」との両立が求められます。 本商品は、香ばしいゴマペーストをベースに、豆板醤・甜麺醤・柱候醤など本場中国の調味料を幾重にも重ねることで、深いコクを追求。そこに「お酢」加えることで、濃厚な余韻を楽しみつつも、後味は酸味で軽やかに。初夏の陽気にふさわしい重層的な味わいを実現しました。

究極の一杯を構築する「5つの調和（ハーモニー）」

スープの役割： 25℃を超える日でも、最後まで飽きずに飲み干せる設計。濃厚なゴマペーストに、お酢の酸味を加えることで、初夏の陽気にふさわしい『濃厚なのに、爽やかさがある』後味を実現しました。

肉味噌（★リニューアル）: 「冷たいものは冷たく、温度も味のひとつ」という信念から、冷たい麺に合わせた専用の冷たい肉味噌へ改良。脂身の少ない部位を選別し余分な水分と雑味を取り除く工夫を凝らしたことで冷製でも油が固まらず、スープ本来の旨味をダイレクトに味わえます。

野菜： チンゲン菜は食べ応えのある大ぶりカットを採用。シャキシャキとした食感が、暑さで減退しがちな食欲を刺激します。

ラー油： バラバラになりがちな『濃厚（スープ）』『刺激（肉味噌）』『清涼（野菜・麺）』の3要素を、香ばしいラー油がひとつの『涼』としてまとめ上げます。

自家製麺： 麺はスープとよく絡む細い麺(柳麺)を使用し、冷水で冷やし氷で締めることで、食感、のど越し良い仕上がりにしています。

昨年、期間限定販売をし約47,000食を完売。2026年は夏日の前倒しによる『夏物需要の早期立ち上がり』が確実視されており、前年を大幅に上回る出数を想定しています。

商品開発担当：鈴木邦彦商品開発担当：鈴木邦彦

「以前から、冷たい麺に温かい肉味噌を乗せることでスープの温度が上がり、脂が固まってしまうことに抵抗がありました。今回は挽肉のおいしさを損なわずに、徹底的に余分な脂と雑味を切る手法に注力しました。冷たさと旨味の純度が高まった今年の一杯を、ぜひ体感してください。」

【商品概要】



商品名：冷しタンタン麺

価格：\1,170~\1,190(税込)

販売期間：4月20日～10月中旬頃予定

販売店舗数：首都圏38店舗

※店舗エリアによって価格が異なります。





【中国ラーメン揚州商人について】

「中国ラーメン揚州商人」は、昭和63年創業の株式会社ホイッスル三好が運営する中国ラーメン専門店です。東京、埼玉、神奈川、千葉の首都圏に38店舗を展開。ラーメンだけでなく、点心や本格的な一品料理も提供し、お客様に多様な中国の食文化を楽しんでいただいています。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ホイッスル三好

代表者 ： 代表取締役社長 三好 一太朗

所在地 ： 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-46-9 YS第一ビル2階

事業内容： 「中国ラーメン揚州商人」38店舗

公式HP ：https://www.yousyusyonin.com/

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