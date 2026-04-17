キミが楽しむと、世界がよろこぶ。 「MIDORI FES. 2026」開催 ～公園から「世界にいいこと」に取り組む文化祭～

一般社団法人うめきたＭＭＯ

グラングリーン大阪では、このまちの魅力を発信するサステナブル体験型イベント「MIDORI FES.」を実施します。昨年、第一回を開催しました。今年はさらにグレードアップさせ、「MIDORI FES. 202６」として、5月2日（土）～5月4日（月・祝）に開催することが決定しました。

「MIDORI FES.」はみどりの日である5月4日(月・祝)を中心に、「キミが楽しむと、世界がよろこぶ。」のスローガンを掲げ、MIDORIパートナー（※1）やまちに関わる方とともに、訪れる方々が楽しみながら「世界にいいこと」を自然と知って参加・体験できるイベントです。このまちに訪れる方々が気軽に楽しめる多種多様なアクティビティを提供いたします。本イベントの詳細情報は、特設ウェブサイトまたは公式SNSにて4月17日（金）以降、順次公開します。

【特設ウェブサイト】https://umekita.com/ggo-special/midorifes2026

【公式SNS】 Instagram：@grand.green.osaka X：@GGOsakaPR Facebook：@GGOsakaPR

「MIDORI FES. 2026」ロゴ昨年の開催風景

「MIDORI FES. 2026」 開催概要

＜開催期間＞2026年5月2日（土）～5月4日（月・祝） （※2）

＜会 場＞うめきた公園を中心とするグラングリーン大阪全域

＜入 場＞無料

＜プログラム＞音楽ライブ、トークセッション、ワークショップ、ウェルネスプログラム、 飲食ブース出店等を複合的に展開

＜コンセプト＞キミが楽しむと、世界がよろこぶ。

～公園から「世界にいいこと」に取り組む文化祭～

MIDORI FES.は、グラングリーン大阪のうめきた公園を中心に開催される、

みんなで「世界にいいこと」に参加するきっかけを生むイベント。

このまちに来て、好きなイベントに参加したり、散歩したり、のんびりしたり・・・

楽しむだけで、世界を良くするサステナブルな取り組みに参加できることを目指しています。

フェスの主役は、「みんな」です。一部のひとが頑張っても世界は変わりません。

みんなが「自分らしいスタイル」で楽しみながら取り組むことが大事。

ひとりひとりの居場所があって、多くのひとが集まるこのまちだからこそ、

みんなが気軽に参加できて、自由に楽しみながら世界を変える一歩を踏み出せるフェスが実現できると信じています。

楽しむことで、「世界にいいこと」を生み出すきっかけにしたい。それがMIDORI FES.です。

＜主 催＞一般社団法人うめきたMMO （※3）

＜後 援＞UR都市機構

※1 うめきた公園を起点に、持続可能な社会づくりやQOLを向上させる取組推進に向けて共創するパートナー企業です。現在、2８社が参画しています。

※2 5月1日（金） 17:00より、ビジネス関係者向けのビジネスデー（トーク・交流イベント）をPLAT UMEKITAにて開催予定です。

※3 うめきた公園のパークマネジメントと民地含むまち全体のエリアマネジメントを一体的に行う組織です。当法人はグラングリーン大阪開発事業者により組成されています。

イベント一覧

●MIDORI ACTION

未来をちょっとだけよくできるように一人ひとりが考えて行動する、2つのプログラム「MIDORI ACTION」は、MIDORI FES.の象徴的なアクティビティです。明日を楽しくする小さな工夫を言葉にしたり、いろいろな取り組みを楽しく学んだり。フェスで感じた想いを、明日からの暮らしにつなぎましょう！

MIDORI ACTION１. MIRAI MILKY WAY (ﾐﾗｲﾐﾙｷｰｳｪｲ)

「2.8万年先の未来をどんな毎日で明るくする？」あなたが芝生広場で見上げる星々の光は、遠い過去に放たれたものだといわれます。

月だと1.3秒前、太陽だと8.3分前。夜空にまたがる天の川だと2.8万年もの昔になります。

言い換えればそれは、もしあなたが恒星のように強く輝くなら、 それは何十年、何万年もの未来を照らすことになるのです。

あなたは、どんな毎日の積み重ねで2.8万年先の未来を明るくしますか？ 遠い遠い誰かや何かのために、どんなことを明日はじめましょう。

アクションを体験した方全員には星をイメージしたこんぺいとうをプレゼントします。イベントに参加されるみなさまが「フェスの主役」です！是非トライしてみてください。

日時 ｜ 5月2日（土）～4日（月・祝）

10：30～20：00 ※ライトアップは18:00～20:00

場所 ｜ サウスパーク水盤周辺

※雨天時、強風時はカードの取りつけは休止となります。

※上記を除く場合でも、安全性確保のため予告なく休止する可能性がございます。

MIDORI ACTION２. NatureBankクイズラリー

MIDORI FES.を巡るクイズ・スタンプラリー。

各出店者のブースでスマートフォンからクイズに答えれば、各社の環境への取り組みが楽しみながら学べます！

※NatureBankとは、CO2抑制に貢献するエコサービス利用による植樹支援プログラムです。

日時 ｜ 5月2日（土）～4日（月・祝） 10：30～20：00

場所 ｜ ラリーポイント：グラングリーン大阪内各ブース

ノベルティ引き換え所：サウスパーク水盤周辺

●リサイクルカップ活用

本イベントでは、ドリンクご購入の方へ専用カップをプレゼント！

このカップを使い続けることで、グラングリーン大阪の美しさと環境を守りませんか？私たちと一緒に、地球に優しい乾杯を楽しみましょう！

●MIDORI STAGE

日時 ｜ 5月2日（土）～4日（月・祝） 10：30～20：00 場所 ｜ 各飲食ブース ※一部カップ利用対象外の店舗あり

ロートハートスクエアうめきたの特設ステージでは、多彩な音楽ライブやトークイベント等を開催します。

FM802番組公開生放送

MIDORI FES.の現地からFM802「Chillin’ Sunday」「HOLIDAY SPECIAL」の番組公開生放送の実施が決定！ゲストに802ゆかりのアーティストを迎え、普段のスタジオを飛び出してLIVEもあり、トークありの生放送を行います。

この公開生放送の優先観覧エリアに「各日250組500名様」をご招待！

優先観覧エリアの応募はこちらから

https://funky802.com/site/pickup_detail/8190

※後方エリアは観覧フリーです。

FM802 Chillin’ Sunday LIVE ON-AIR from MIDORI FES.

日時 ｜ 5月3日（日）15:00-18:00

場所 ｜ ロートハートスクエアうめきた

DJ ｜ 落合健太郎（FM802 DJ）

ゲスト｜ SIRUP（15時台）／miwa（17時台）

radikoで聴く⇒https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260503150000(https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260503150000%E2%80%8B%E2%80%8B)

オープニングアクト(14:40～）

さちかぜあきの（MUSIC BUSKER IN UMEKITA AWARD 2025 グランプリアーティスト）

※公開生放送前のライブとなります

【MUSIC BUSKER IN UMEKITAとは】

「夢を応援するまち」グランフロント大阪、グラングリーン大阪とFM802がうめきたのストリートから全国・世界へ羽ばたくミュージシャンを応援するドリームプロジェクト。

FM802 HOLIDAY SPECIAL グラングリーン大阪 Good for the Future LIVE ON AIR from MIDORI FES.

日時 ｜ 5月4日（月・祝）14:00-17:51

場所 ｜ ロートハートスクエアうめきた

DJ ｜ 内田絢子（FM802 DJ）

ゲスト｜レトロリロン（15時台）／CHEMISTRY （17時台）

radikoで聴く⇒https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260504140000(https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260504140000%E2%80%8B)

グラングリーン大阪×FM802 LIVE FLASH

公開生放送終了後に実施される、グラングリーン大阪×FM802によるショーケースライブイベント。

今注目の若手アーティストによるライブパフォーマンスを体感！

日時 ｜ 5月2日（土）18:00-20:00

5月3日（日）18:00‐20:00

5月4日（月・祝） 18:00‐20:00

場所 ｜ ロートハートスクエアうめきた

MC ｜＜5月2日＞ハタノユウスケ

＜5月3日＞落合健太郎&岡田夏旺

＜5月4日＞内田絢子&中島大静

ゲスト｜＜5月2日＞Re:name and more...

＜5月3日＞紫 今／JIJIM

＜5月4日＞goethe／スーパー登山部

UMEKITA HAPPINESS SUMMIT -ウメキタ ハピネス サミット-

こども記者と考える、「社会に良いこと」の“いま”を知っていますか?

『サステナビリティって難しそう…』 そんなイメージを覆す体験型セッションを開催！

NewsPicks for Kidsの読者から選ばれた「こども記者」が、MIDORIパートナー企業のサステナブルな取り組みを聞き込み、素朴な疑問や鋭いツッコミで、企業の取り組みを徹底解剖します。

来場者参加型のクイズも実施。大人もこどもも、ワクワクする未来を一緒に描きませんか？

日時 ｜ 5月3日（日） 10：30～13：00

場所 ｜ ロートハートスクエアうめきた

出演者 ｜ 総合司会：吉村崇／WoWキツネザル

【Session１】

三菱電機／西尾レントオール／Earth hacks／TOPPAN

【Session2】

ロート製薬／サントリーホールディングス／パナソニック プロダクションエンジニアリング／FM802

協力 ｜ NewsPicks Brand Design

MIDORI CHALLENGE CONTEST2026 -ミドリチャレンジコンテスト-

今年も開催！Z世代の大学生と企業が共創して脱炭素社会の実現を目指すビジネスコンテスト「デカボチャレンジ」と、MIDORI FES.のコラボレーション企画！

MIDORIパートナー企業がお題提供者として参加。当日は会場で応援＆投票ができます。あなたの一票が未来を変えるかもしれません！

※デカボチャレンジは、社会課題の中でも特に世界の潮流となっている「脱炭素」（=Decarbonization“デカボ”）をテーマに、脱炭素社会の実現に繋がる新規事業の創出をZ世代と目指すビジネスコンテストです。

https://co.earth-hacks.jp/decachalle/

日時 ｜ 5月２日（土）１３:00～１4:3０

場所 ｜ ロートハートスクエアうめきた

●MIDORI TRYOUT

グラングリーン大阪の様々な場所で、「世界にいいこと」に触れることができる多様性に溢れた体験をご用意しております。MIDORIパートナー企業が中心となって、飲食、ワークショップなど、参加者が楽しみながらココロやカラダの健康と充実が得られるアクティビティを提供いたします。

（参考） MIDORIパートナー

未来のけんせつおしごと体験 乗って！撮って！楽しもう！ by 西尾レントオール未来の自販機とコカ・コーラのお店by コカ・コーラ ボトラーズジャパンいのちのチカラ発見コーナー 余仁生 by ロート製薬NICOBO（ニコボ）Pop-Upイベント by パナソニックサントリーオールインワンセラム体験会 by サントリー香りで魅せるクラフトビール by キリンビール100人ヨガ by うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkミライ感情ラボ by 三菱電機深い呼吸によるセルフコンディショニング・リラクゼーション体験 by JT

グラングリーン大阪のサステナブルな価値観・計画や「共創」の理念に共感いただける企業や団体を対象とした企業連携制度です。本制度では、「世界にいいことを、共創していくまちへ」というスローガンのもと、単なる営利活動にとどまらず、参画いただく企業や団体とともに、世界規模の社会課題（持続可能な社会づくり、来街者のQOL向上など）の解決に向けた活動や情報発信を行っております。

■グラングリーン大阪 概要

所在地 ｜ 大阪市北区大深町6番38号（北館）

所在地 ｜ 大阪市北区大深町６番（うめきた公園ノースパーク）

所在地 ｜ 大阪市北区大深町5番（うめきた公園サウスパーク）

所在地 ｜ 大阪市北区大深町5番54号（南館）

ホームページ ｜ https://umekita.com/(https://umekita.com/%E2%80%8B)

事業主 ｜ グラングリーン大阪開発事業者

一般社団法人うめきたＭＭＯ｜

2023年6月1日、うめきた公園のパークマネジメントおよびグラングリーン大阪全体のエリアマネジメントを一体的に運営する組織として、グラングリーン大阪開発事業者により設立。うめきた公園や周辺道路等における公民連携によるパークマネジメント・エリアマネジメントの展開を通じて、良好な景観形成や街区ブランディングの向上に寄与すること、さらには、先行開発区域グランフロント大阪を含めたうめきた全体ひいては関西並びに日本の国際競争力強化及び持続的な発展に寄与する取組を行う。MIDORIパートナー制度の運営、MIDORI FES.の主催を担う。