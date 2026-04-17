「株式会社アルプスとの個別商談会」の開催について
株式会社山梨中央銀行
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-345-906b14864ca08db508fe21f1ae2264d1.pdf
株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）、株式会社静岡銀行（頭取 八木 稔）、株式会社八十二長野銀行（頭取 松下 正樹）は、「富士山・アルプス アライアンス」における取組みの一環として、お取引先の販路拡大および山梨県・静岡県・長野県の地産品の消費拡大を目的に、各行のお取引先をサプライヤーとする個別商談会を開催しています。
今回は、山梨県内を中心に、道の駅や温泉施設等の観光拠点、高速道路パーキングエリア、飲食店等を運営する「株式会社アルプス」をバイヤーに迎えました。
今後も3行で連携し、商談会やビジネスマッチングの機会創出を通じて、お取引先の販路開拓を支援し、地域経済の活性化に継続的に取り組んでまいります。
＜参加申込書兼商談会シートはこちら＞
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