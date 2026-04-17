不動産業界のDXを大阪から加速させる「未来共創フォーラム2026」を実施　オール関西としてこれからの未来を切り拓く「大阪モデル」を提言

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会（所在地：大阪市中央区、会長 山本 清孝（以下、大阪宅建と言います。））は、2026年３月６日（金）に大阪府下15支部が集まり、大阪の未来を話し合う初めての試みとなる青鳩会主催の「未来共創フォーラム2026」を開催しました。

本フォーラム主催者当日の様子

【背景と目的：深刻化する「人」の課題とAIの活用方法】

少子高齢化、空き家問題の深刻化、そして急激なDX化の進展。不動産業界がかつてない変化の状況下にあり、本フォーラムはデータに基づいた具体的な次の一手の実行を目的に開催されました。2019年と2026年の比較調査では、経営課題が「業務効率化」から「後継者・人材不足」へとシフトしている実態が浮き彫りとなり、中小事業者が生き残るための武器としてのAI実装が急務となっています。

【 「大阪モデル」3つの柱：持続可能な業界構築への提言】

フォーラム当日の各部会長の発言をAIが要約したコメント（下記画像）と本フォーラムにおける全体のまとめとして、以下の3点を 【大阪モデル】 として提言されました。様々な発表があった中で興味深いまとめとなっています。

【大阪モデル宣言：次世代の不動産実務を牽引する3つの柱】

１．【AIおよびDX実装による組織力強化と生産性向上】

フォーラム後のアンケート結果から、回答者全員が「AIの積極利用」に賛同したことを踏まえ、単なるツール導入や知識共有に留まらず、『生成AI活用秘伝書 2026』を中心とした階層別伴走型ワークショップの開催や、現場主導による横断的組織「AI戦略チーム」の本格的稼働を進めます。会員各社は、事務処理のAIへの委譲を通じて、人的資源を顧客信頼構築など人間特有の付加価値活動へ集中させ、組織の経営力強化を推進します。

２．【地域共生型ビジネスの構築による「地域インフラ産業」の確立】

我々の事業基盤は、人々の「くらし」と「命」の上に成り立っています。これまで延べ1,289人のご協力をいただいた府下一斉献血活動に代表される社会貢献を継続・拡大するとともに、空き家対策等に関する行政の地域課題に対し、最前線で解決を担うコンサルティング事業への転換を推進します。我々不動産業者を、単なる「物件仲介業」から、地域社会の存続に不可欠な「地域インフラ産業」へと押し上げ、その社会的地位を確固たるものにいたします。

３．【広域連携「オール関西」構想の推進と大阪のハブ化】

本フォーラムで実証された、京都宅建および兵庫宅建の青年会役員をはじめとする近隣団体との強固な連帯を、さらに拡大・深化させます。協会や支部の壁を越えて、人材育成の手法や経営戦略のノウハウを横展開し、他団体をも巻き込んだ広域ネットワークを構築します。我々、大阪宅建協会青鳩会がその中心（ハブ）として機能し、関西一円の業界全体を牽引していく次世代のビジネスプラットフォームを確立いたします。

【四天王寺大学 阪西洋一准教授によるコメント】

本フォーラムのモデレーターを務め、現場アンケートのデータ分析を担当した四天王寺大学の阪西洋一准教授より、開催後に以下のコメントをいただきました 。

「今回、大阪の各エリアにおいて活躍される不動産業者の皆様と、AI活用の可能性について熱気ある議論を交わすことができました。AIは単なる業務効率化のツールにとどまらず、人・すまい・地域をつなぐ懸け橋になる強力なパートナーであると確信しています。今回のフォーラムを契機として、テクノロジーと人間の温かみが融合した新しい地域づくりの形である大阪モデルがここから全国へと具現化されていくことを大いに期待しております。」

【大阪宅建協会 本部青鳩会 部会長 西本仁尚によるコメント】

主催者を代表して本部青鳩会 部会長の西本仁尚氏より以下のコメントをいただきました。

大阪宅建協会青鳩会として、生成AI活用と地域共生を軸とする「大阪モデル」を提言しました。AIによる業務効率化で捻出した時間を、対人交渉等の「人間にしかできない業務」へ投資し、技術と人情を融合させる。具体策として、レインズの構造的欠陥の解消や、中小業者の武器となる「AI戦略室」の創設を要望。20周年を見据え、技術（High-Tech）と人情（High-Touch）が共存する流通の形を大阪から全国へ発信すべく、本フォーラムで導き出された「大阪モデル」を宣言し、AIで人情を増幅する新時代の不動産業界の創造を行っていきます。

【開催概要】

名称：青鳩会 未来共創フォーラム2026

日時：令和8年3月6日（金） 14時30分 受付開始、15時～17時 開演

会場：大阪府宅建会館 2階会議室（大阪市中央区船越町2-2-1）

フォーラムの構成：

第1部 「2019年と2026年の会員向けアンケート回答の比較分析による現状把握」

～ 7年間で何が変わり、何が変わらなかったのか ～

第2部 「業務等における課題解決に向けた具体的アクション」

～ AI・DX活用、業務効率化、人材確保、社会課題対応の実践策 ～

【青鳩会とは】

青鳩会は、「不動産の未来を創る仲間と繋がり、地域に新たな価値を創出する」をテーマに、業界の次世代を担う若手人材の育成と資質の向上、業界団体を超えた連携、会員間の交流促進、そして地域活性化に向けた活動を行っています。

※本イベントを含む大阪宅建関連イベントの情報等は、大阪宅建のX（@takken_takucchi）をご覧ください。

【事務局】

（一社）大阪府宅地建物取引業協会（〒540-0036 大阪市中央区船越町2-2-1）

TEL：06-6943-0621 FAX：06-6809-4462

URL：https://www.osaka-takken.or.jp/