アミューズメントフィットネスクラブ フィットイージー サムライ・ロック・オーケストラへの協賛が決定！

フィットイージー株式会社全国各地で展開する「サムライ・ロック・オーケストラ（SRO）」のパフォーマー全国にアミューズメントフィットネスクラブを運営するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、アクロバットと音楽を融合したエンターテインメント集団「サムライ・ロック・オーケストラ（SRO）」の活動に賛同し、スポンサーとして協賛することを決定いたしました。 本協賛を通じて、アスリートの新たな活躍機会の創出と、感動体験の社会への提供を推進してまいります。

SROは、元体操競技選手・池谷直樹氏を中心に構成され、世界レベルのアスリートやメダリストによる身体表現と音楽を融合させた舞台を全国で展開。“音楽×筋肉”をテーマに、トップアスリートたちが織りなす迫力の身体表現と音楽を融合させた新感覚エンターテインメント集団です。

◆サムライ・ロック・オーケストラ（以下：SRO）について

SROは、元体操競技選手・池谷直樹氏が率いるパフォーマンス集団で、世界レベルのアスリートやメダリストによる驚異的な身体表現に、生演奏やプロジェクションマッピングを融合させた、セリフのない新感覚アクロバットミュージカルです。

サムライ・ロック・オーケストラ 池谷直樹氏

“音楽×筋肉”という独自のコンセプトのもと、体操・ダンス・バトントワーリング・ヨーヨーなど各分野のトップパフォーマーが集結し、言語に依存しない演出で子どもから大人まで幅広い世代に感動を届けています。

2012年の旗揚げ以降、国内外での公演や「SASUKE」などのメディア出演を通じて注目を集め、アスリートの新たな表現の場として進化を続けています。

【公式サイト：https://sro.co.jp/ 】

◆協賛の背景と社会的意義

当社は、単なるトレーニングの場にとどまらず、「楽しみながら健康になれる」環境を提供するアミューズメントフィットネスクラブを展開しています。

SROは、身体表現によって人々に感動を届けるとともに、アスリートのセカンドキャリア創出や教育的価値の発信、地域活性化に貢献するなど、社会的意義の高い活動を展開しています。

当社が掲げる「楽しみながら健康になれる」という価値と、SROの「身体表現による感動体験」は、人の可能性を引き出すという点で高い親和性を有しています。さらに、当社が展開するフィットネスクラブというリアルな場と、SROのコンテンツを掛け合わせることで、新たな体験価値の創出や、アスリートの活躍機会の拡張にも寄与できると考えております。これらのシナジーを踏まえ、本協賛を決定いたしました。

極限の身体表現が織りなすアクロバティックパフォーマンスの瞬間

本協賛を通じて、当社は以下の実現を目指してまいります。

・アスリートの活躍機会の拡張

・“楽しみながら健康になる”文化の浸透

・フィットネスの新たな価値創出

◆今後の展望

今後は、イベント連携や共同企画などを通じて、フィットネスとエンターテインメントを融合した新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。

また、SROとの連携により、エンターテインメントとフィットネスを掛け合わせた新たな体験価値の創出を目指すとともに、スポーツ・文化の発展に寄与してまいります。

今後も当社は、心身の健康と社会の活力向上に貢献する企業として、持続的な社会価値の創出に取り組んでまいります。

◆フィットイージー会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,357,449,180円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：238名 2025年10月31日現在

店 舗 数：265店舗 2026年4月17日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）