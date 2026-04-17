学生アメリカンフットボールの春季オープン戦「関学vs日大」「慶應vs早稲田」など、注目4試合をGAORAオンデマンドでライブ配信　GAORA SPORTSでも後日放送

株式会社GAORAGAORAが運営する映像配信サービス「GAORAオンデマンド」では、学生アメリカンフットボール春季オープン戦の中から、「関西学院大学 vs 日本大学」、「慶應義塾大学 vs 早稲田大学」など、注目の4試合をライブ配信します。また、CS放送のGAORA SPORTSでも後日、録画放送します。「関西学院大学 vs 慶應義塾大学」関西学院大学FIGHTERS提供

スポーツコンテンツを中心とした映像配信サービス「GAORAオンデマンド」では、学生アメリカンフットボール春季オープン戦の中から、4月と5月に行われる注目の4試合をライブ配信します。

まずは、4月19日（日）に大阪のMKタクシーフィールドエキスポで開催の「関西学院大学 vs 慶應義塾大学」を生配信します。大学アメフトの西の雄・関西学院大学は今春も関東の強豪校を関西に招いて交流戦を実施。19日に行われる「KGボウル」では慶應義塾大学を迎えます。東西の交流戦に注目です。

4月29日（水・祝）には、東京・駒沢陸上競技場で行われる伝統の一戦、「第74回早慶アメリカンフットボール対校戦」をライブ配信でお届け。実況はアメフト中継でおなじみの近藤祐司さんが務めます。

「慶應義塾大学 vs 早稲田大学」

永遠のライバルとして、両校の意地とプライドがぶつかり合う春の“早慶戦”は、関東では最大級の集客数を誇る今シーズンを占う注目の試合になります。昨年は、早稲田大学が35対15で慶應義塾大学に勝利しました。歴史と伝統の一戦、今年はどちらのチームが勝つのか、目が離せません。

5月3日（日・祝）は、大阪のMKタクシーフィールドエキスポで開催される「関西学院大学 vs 日本大学」をライブ配信。両校が交流戦で激突するのは3年ぶりです。

関西学院大学は昨シーズンの甲子園ボウルで立命館大学の前に敗北を喫するも、同優勝34回、連続優勝6連覇の記録を持つトップクラスの強豪。一方、甲子園ボウルで過去優勝21回の日本大学は、昨シーズン関東大学2部リーグから再出発し、今シーズンは同1部リーグBIG8に所属することが決定。最上位の1部リーグTOP8との入替戦に向けて、日本大学にとっては現在地を知る大きな一戦となります。

「関西学院大学 vs 日本大学」関西学院大学FIGHTERS提供

このほか、5月31日（日）にMKタクシーフィールドエキスポで行われる「関西学院大学 vs 東京大学」の試合も生配信します。

さらに、CS放送GAORA SPORTSでは後日、上記4試合の模様を録画放送します。こちらもお見逃しなく！

《GAORAオンデマンド 配信概要》

■番組名

アメリカンフットボール春季交流戦2026

■配信日時・出演

#1

関西学院大学 vs 慶應義塾大学（4.19 MKタクシーフィールドエキスポ）

4月19日(日)13:20～【ライブ配信】

解説：小野宏(関西学院大学OB)

実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)

#2

関西学院大学 vs 日本大学（5.3 MKタクシーフィールドエキスポ）

5月3日(日・祝)13:20～【ライブ配信】

解説：濱田篤則(関西学院大学OB)、芝川龍平(関西学院大学OB)

実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)

#3

関西学院大学 vs 東京大学（5.31 MKタクシーフィールドエキスポ）

5月31日(日)13:20～【ライブ配信】

解説：有馬隼人(関西学院大学OB)

実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)

■配信URL

https://vod.gaora.co.jp/set/1588

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■番組名

第74回早慶アメリカンフットボール対校戦

慶應義塾大学 vs 早稲田大学（4.29 駒沢陸上競技場）

■配信日時・出演

4月29日(水・祝)13:50～【ライブ配信】

解説：中村正樹(慶應義塾大学OB)、安藤慶太郎(早稲田大学OB)

実況：近藤祐司

■配信URL

https://vod.gaora.co.jp/contents/1461

★GAORAオンデマンドは月額980円(税込)で視聴いただける映像配信サービスです。スマートフォン、PC、タブレットなどでお楽しみいただけます。

《GAORA SPORTS 放送概要》

■番組名

アメリカンフットボール春季交流戦2026

■放送日時・出演

#1

関西学院大学 vs 慶應義塾大学（4.19 MKタクシーフィールドエキスポ）

4月24日(金)21:00～【録画放送】

解説：小野宏(関西学院大学OB)

実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)

#2

関西学院大学 vs 日本大学（5.3 MKタクシーフィールドエキスポ）

5月14日(木)20:30～【録画放送】

解説：濱田篤則(関西学院大学OB)、芝川龍平(関西学院大学OB)

実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)

#3

関西学院大学 vs 東京大学（5.31 MKタクシーフィールドエキスポ）

6月7日(日)16:00～【録画放送】

解説：有馬隼人(関西学院大学OB)

実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)

■番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/football/4298800

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■番組名

第74回早慶アメリカンフットボール対校戦

慶應義塾大学 vs 早稲田大学（4.29 駒沢陸上競技場）

■放送日時・出演

5月13日(水)20:30～【録画放送】

解説：中村正樹(慶應義塾大学OB)、安藤慶太郎(早稲田大学OB)

実況：近藤祐司

■番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/football/4314690

■視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

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※記載の内容は予告なく変更になる場合があります