学生アメリカンフットボールの春季オープン戦「関学vs日大」「慶應vs早稲田」など、注目4試合をGAORAオンデマンドでライブ配信 GAORA SPORTSでも後日放送
「関西学院大学 vs 慶應義塾大学」関西学院大学FIGHTERS提供
スポーツコンテンツを中心とした映像配信サービス「GAORAオンデマンド」では、学生アメリカンフットボール春季オープン戦の中から、4月と5月に行われる注目の4試合をライブ配信します。
まずは、4月19日（日）に大阪のMKタクシーフィールドエキスポで開催の「関西学院大学 vs 慶應義塾大学」を生配信します。大学アメフトの西の雄・関西学院大学は今春も関東の強豪校を関西に招いて交流戦を実施。19日に行われる「KGボウル」では慶應義塾大学を迎えます。東西の交流戦に注目です。
4月29日（水・祝）には、東京・駒沢陸上競技場で行われる伝統の一戦、「第74回早慶アメリカンフットボール対校戦」をライブ配信でお届け。実況はアメフト中継でおなじみの近藤祐司さんが務めます。
「慶應義塾大学 vs 早稲田大学」
永遠のライバルとして、両校の意地とプライドがぶつかり合う春の“早慶戦”は、関東では最大級の集客数を誇る今シーズンを占う注目の試合になります。昨年は、早稲田大学が35対15で慶應義塾大学に勝利しました。歴史と伝統の一戦、今年はどちらのチームが勝つのか、目が離せません。
5月3日（日・祝）は、大阪のMKタクシーフィールドエキスポで開催される「関西学院大学 vs 日本大学」をライブ配信。両校が交流戦で激突するのは3年ぶりです。
関西学院大学は昨シーズンの甲子園ボウルで立命館大学の前に敗北を喫するも、同優勝34回、連続優勝6連覇の記録を持つトップクラスの強豪。一方、甲子園ボウルで過去優勝21回の日本大学は、昨シーズン関東大学2部リーグから再出発し、今シーズンは同1部リーグBIG8に所属することが決定。最上位の1部リーグTOP8との入替戦に向けて、日本大学にとっては現在地を知る大きな一戦となります。
「関西学院大学 vs 日本大学」関西学院大学FIGHTERS提供
このほか、5月31日（日）にMKタクシーフィールドエキスポで行われる「関西学院大学 vs 東京大学」の試合も生配信します。
さらに、CS放送GAORA SPORTSでは後日、上記4試合の模様を録画放送します。こちらもお見逃しなく！
《GAORAオンデマンド 配信概要》
■番組名
アメリカンフットボール春季交流戦2026
■配信日時・出演
#1
関西学院大学 vs 慶應義塾大学（4.19 MKタクシーフィールドエキスポ）
4月19日(日)13:20～【ライブ配信】
解説：小野宏(関西学院大学OB)
実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)
#2
関西学院大学 vs 日本大学（5.3 MKタクシーフィールドエキスポ）
5月3日(日・祝)13:20～【ライブ配信】
解説：濱田篤則(関西学院大学OB)、芝川龍平(関西学院大学OB)
実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)
#3
関西学院大学 vs 東京大学（5.31 MKタクシーフィールドエキスポ）
5月31日(日)13:20～【ライブ配信】
解説：有馬隼人(関西学院大学OB)
実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)
■配信URL
https://vod.gaora.co.jp/set/1588
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■番組名
第74回早慶アメリカンフットボール対校戦
慶應義塾大学 vs 早稲田大学（4.29 駒沢陸上競技場）
■配信日時・出演
4月29日(水・祝)13:50～【ライブ配信】
解説：中村正樹(慶應義塾大学OB)、安藤慶太郎(早稲田大学OB)
実況：近藤祐司
■配信URL
https://vod.gaora.co.jp/contents/1461
★GAORAオンデマンドは月額980円(税込)で視聴いただける映像配信サービスです。スマートフォン、PC、タブレットなどでお楽しみいただけます。
《GAORA SPORTS 放送概要》
■番組名
アメリカンフットボール春季交流戦2026
■放送日時・出演
#1
関西学院大学 vs 慶應義塾大学（4.19 MKタクシーフィールドエキスポ）
4月24日(金)21:00～【録画放送】
解説：小野宏(関西学院大学OB)
実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)
#2
関西学院大学 vs 日本大学（5.3 MKタクシーフィールドエキスポ）
5月14日(木)20:30～【録画放送】
解説：濱田篤則(関西学院大学OB)、芝川龍平(関西学院大学OB)
実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)
#3
関西学院大学 vs 東京大学（5.31 MKタクシーフィールドエキスポ）
6月7日(日)16:00～【録画放送】
解説：有馬隼人(関西学院大学OB)
実況：森本栄浩(MBSアナウンサー)
■番組ホームページ
https://www.gaora.co.jp/football/4298800
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■番組名
第74回早慶アメリカンフットボール対校戦
慶應義塾大学 vs 早稲田大学（4.29 駒沢陸上競技場）
■放送日時・出演
5月13日(水)20:30～【録画放送】
解説：中村正樹(慶應義塾大学OB)、安藤慶太郎(早稲田大学OB)
実況：近藤祐司
■番組ホームページ
https://www.gaora.co.jp/football/4314690
■視聴方法
https://www.gaora.co.jp/guide/
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