「第6回　星空フォトコンテスト～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品を三鷹市「天文・科学情報スペース」にて展示

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年4月17日（金）から6月14日（日）にかけて、天文・科学情報スペース（東京都三鷹市）にて、ビクセン主催の「第6回 星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品展示会を開催します。

「天文・科学情報スペース」は、国立天文台をはじめとする天文や宇宙科学に関する人的・動的資源を活かし、天文学の最新情報や宇宙の美しさに気軽に触れられる場所として、平成27年（2015年）9月にオープンした施設です。

ビクセンでは、立ち上げ時から連携協議会団体として参画し、ワークショップや展示会等を行ってきました。

今回の展示では、ビクセンが主催する「第6回『星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～』」にてグランプリと各賞を受賞した全16作品を展示いたします。

■第6回星空フォトコンテスト2025 入賞作品発表ページ

https://www.vixen.co.jp/lp/photo_contest/2025/results/

■ビクセン主催「星空フォトコンテスト～それぞれの宙を見上げて～」とは

夜空を見上げればそこに宙（そら）があります。宙は、 私たちのもっとも身近にある、もっともスケールの大きな自然です。そして、 人類の叡智を育んできた科学の原点でもあります。

みなさんそれぞれの 宙を見上げる時の 「想い」 を写真や動画にしてご応募いただくフォトコンテストです。

「第6回 星空フォトコンテスト2025 ～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品展示会 イベント概要

■会期：2026年4月17日（金）～ 6月14日（日）11:00～18:30

■会場：天文・科学情報スペース（東京都三鷹市下連雀3-28-20三鷹中央ビル１階）

■休館：月・火・祝日

■入場料：無料

■URL：https://mitakatkjs.mall.mitaka.ne.jp

※休館日は変更となる場合がありますので、開館情報をご確認の上でご来場ください。

※アクセス方法・最新の開館情報などは天文・科学情報スペースの上記ウェブサイトをご覧ください。

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

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また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー