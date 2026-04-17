「第6回 星空フォトコンテスト～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品を三鷹市「天文・科学情報スペース」にて展示
総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年4月17日（金）から6月14日（日）にかけて、天文・科学情報スペース（東京都三鷹市）にて、ビクセン主催の「第6回 星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品展示会を開催します。
「天文・科学情報スペース」は、国立天文台をはじめとする天文や宇宙科学に関する人的・動的資源を活かし、天文学の最新情報や宇宙の美しさに気軽に触れられる場所として、平成27年（2015年）9月にオープンした施設です。
ビクセンでは、立ち上げ時から連携協議会団体として参画し、ワークショップや展示会等を行ってきました。
今回の展示では、ビクセンが主催する「第6回『星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～』」にてグランプリと各賞を受賞した全16作品を展示いたします。
■第6回星空フォトコンテスト2025 入賞作品発表ページ
https://www.vixen.co.jp/lp/photo_contest/2025/results/
■ビクセン主催「星空フォトコンテスト～それぞれの宙を見上げて～」とは
夜空を見上げればそこに宙（そら）があります。宙は、 私たちのもっとも身近にある、もっともスケールの大きな自然です。そして、 人類の叡智を育んできた科学の原点でもあります。
みなさんそれぞれの 宙を見上げる時の 「想い」 を写真や動画にしてご応募いただくフォトコンテストです。
「第6回 星空フォトコンテスト2025 ～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品展示会 イベント概要
■会期：2026年4月17日（金）～ 6月14日（日）11:00～18:30
■会場：天文・科学情報スペース（東京都三鷹市下連雀3-28-20三鷹中央ビル１階）
■休館：月・火・祝日
■入場料：無料
■URL：https://mitakatkjs.mall.mitaka.ne.jp
※休館日は変更となる場合がありますので、開館情報をご確認の上でご来場ください。
※アクセス方法・最新の開館情報などは天文・科学情報スペースの上記ウェブサイトをご覧ください。
株式会社ビクセン
＜Vixen WEBサイト＞
株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。
株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/
公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage
公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan
また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。
https://www.vixen.co.jp/event/event_info/
＜株式会社ビクセン 会社概要＞
代表取締役 新妻和重
創業1949年 本社 埼玉県所沢市
天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー