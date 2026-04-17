富士吉田市の歴史と文化を伝えて富士山麓の新しい魅力と楽しみ方を提案する プロジェクト “Mt.FUJI Re-Style Project” 4月17日（金）より2026年度事業をスタート

アメアスポーツジャパン株式会社

アメアスポーツジャパン株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：ショーン・ヒリアー）傘下のフランス・アルプスで生まれ、革新性とプレミアムさを兼ね備えたモダンマウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドの『Salomon（サロモン）』は、包括連携協定を締結している山梨県富士吉田市（富士吉田市長：堀内茂）との事業プロジェクト「Mt.FUJI Re-Style Project（マウントフジ リスタイル プロジェクト）」の2026年度事業を4月17日（金）よりスタートします。

また、これらの取り組み等の情報を掲載する特設サイト“Mt.FUJI Re-Style Project（マウントフジ リスタイル プロジェクト）”も同日にアップデート公開致します。

◇ 特設サイト“Mt.FUJI Re-Style Project”リニューアル公開

富士山を含めた大自然と富士吉田市が誇る古き良き伝統・文化に、サロモンが新たな提案と要素を加えることで魅力を再発掘し新たな価値を発信していくプロジェクト「Mt.FUJI Re-Style Project（マウントフジ リスタイル プロジェクト）」を表現した特設サイトを、2026年バージョンへアップデートして公開致します。

この春夏に開催するキャンペーンの告知、富士登山に必要なレイヤリング術を紹介したコンテンツ、富士吉田市と取り組む事業の裏側など、様々なコンテンツを定期的に公開していきます。

公開日：2026年4月17（金）

サイト名：Mt.FUJI Re-Style Project（マウントフジ リスタイル プロジェクト）

URL：https://salomon.jp/pages/mt-fuji-re-style-project

■ SPECIAL CONTENTS 1

富士登山には「夏から冬までの気温帯がある」と言われており、その大きな気温差に対応するためのレイヤリングが非常に大切になります。当コンテンツでは富士登山におけるレイヤリングの重要性と具体的なレイヤリング例をシーン別に紹介、登山ガイド監修のもとに“最適解”を紹介するコンテンツとなっております。

公開日：2026年4月17日（金）

サイト名：富士登山におけるレイヤリングの重要性

URL：https://media.salomon.hanasake.jp/archives/columns/9606

■ SPECIAL CONTENTS 2

江戸時代から富士信仰の道として多くの修験者たちが辿った道“富士みち”にフォーカスし、その一部となる富士吉田市内から始まる吉田口登山道のオリジナルマップを富士吉田市監修の基に作成致します。当コンテンツでは、監修として入っている富士吉田市とサロモンとの取り組みやオリジナルマップを制作するに至った意図など制作の裏側を紹介するコンテンツとなっております。

公開日：2026年4月28日（火）

サイト名：“富士みち”MAPができるまで

URL：https://media.salomon.hanasake.jp/archives/columns/9604

※4/28以降に記事が公開されます

◇ 包括連携協定

富士吉田市は世界文化遺産に登録されている日本一の標高を誇る富士山の北麓地域に位置し、豊かな自然環境と歴史・文化があります。さらに、アルプス最高峰モンブランの麓にあるフランスのシャモニー・モンブラン市と1978年に姉妹都市提携を締結しており、フランス発祥のマウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドであるサロモンとの親和性の高さを持つ魅力溢れる素晴らしいエリアです。本協定を通じて富士吉田市とサロモンの相互的な活動活性化を図ります。さらに、富士山と生きる富士吉田市の新たな価値と魅力を発信していき、さらなる地域経済及び地域社会の発展を目指します。

【主な内容】

( 1 ) 富士山及び富士山麓エリアの資産の魅力や価値向上

( 2 ) 自然環境や資産の保全や活動支援

( 3 ) マウンテンアクティビティ及びツーリズムの促進と支援

( 4 ) ブランディング・マーケティング及びプロモーションの相互協力

( 5 ) 地元企業、団体及び地場産業との連携及び協働による地域活性化

( 6 ) 上記の他、双方合意に基づく地域資源やマウンテンアクティビティの活性化

◇ Mt.FUJI Re-Style Project

サロモンと富士吉田市が連携し世界文化遺産にも登録されている富士山を含めた大自然や富士吉田市が誇る地域財産の価値や魅力を再発掘、それらをリプロデュース及び活動を展開することで新たな価値を発信していくプロジェクトになります。富士山へつながる「富士みち」へのリプロデュースを進めながら纏わる箇所や地域への活性化を図ります。それにともない同市が抱える課題への取り組みを推し進めることにより相互的な相乗効果を図っていきます。

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About Salomon

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

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