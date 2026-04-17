木造建築を先導するAQ Groupが贈る“家づくり”総額1.2億円の建築資金が39名に当たるサンキューキャンペーン！！

株式会社AQ Group

AQ Group（本社：埼玉県さいたま市西区、代表取締役社長：加藤博昭）は明日、4月18日（土）から「新生活応援39（サンキュー）キャンペーン」を開催します。1名様に1,000万円、38名様に300万円、総額1.2億円の建築資金券を39名様にプレゼントするゴールデンウイークフェアです。また5月1日（金）より、当フェアに合わせた期間限定商品「AQ Grand-F（エーキューグランエフ）」も新発売！不安定な情勢のなかでも、日頃の感謝を込めたキャンペーンで新生活と家計を応援し、お得でワクワクする家づくりをご提案します。

今、ニュースな木造建築企業AQ Groupが

日頃の感謝を込めて企画した「39（サンキュー）キャンペーン」

キャンペーン期間限定商品「AQ Grand-F」外観完成イメージパース

注文住宅ブランド「アキュラホーム」を展開するAQ Groupは、2024年に純木造8階建て本社ビルを建築し、その後は純木造マンション「AQフォレストシリーズ」を展開するなど、近年トレンドとなっている“中大規模木造建築”にも尽力しています。3月に開催したシンポジウム「中大規模木造は、みんなの手に届くか」は地域工務店や地場ゼネコンら200人超が集まり満員御礼。オンライン視聴者数は1万人を超え、建築業界に大きなインパクトを与えました。また、先日はTBSの人気情報番組「がっちりマンデー！！」に出演。「スゴい木造ビジネス」特集で「AQ Groupの木造建築は『強い』『広い』『早い』『安い』」と紹介されました。

建築資材の高騰や金利上昇など、不安定な情勢の中でも多方面から注目いただいている弊社は、日頃の感謝を込めて「新生活応援39（サンキュー）キャンペーン」を実施。応募期間は明日、4月18日（土）から6月7日（日）まで。抽選で1名様に建築資金券1,000万円、38名様に建築資金300万円、総額1.2億円の建築資金券を39名様にプレゼントします。抽選日は6月13日（土）。

＜新生活応援39キャンペーン特設サイト＞

https://aqura-stg.uh-oh.jp/lp/2026gw/

昨年大ヒットした「AQ Grand」がさらに進化！

“コスパ”、“タイパ”、“スぺパ”に加え、“保証”も充実した「AQ Grand-F」

同キャンペーンでは建築資金券プレゼントだけでなく、期間限定商品「AQ Grand-F」を新発売。弊社では昨年のゴールデンウイークにコスパ、タイパ、スぺパ（スペースパフォーマンス）に優れた「AQ Grand」を発売したところ「キッチンなどの設備が充実している」、「思った以上に広いリビングになった」など、共働き世帯を中心に大ヒットしました。新商品「AQ Grand-F」は「AQ Grand」をさらにバージョンアップさせ、より“フレキシブル”になっています。

特に都市圏では地価の上昇が続き、土地は年々限られてきています。弊社がご提案するのは平面の広さだけでなく、空間を立体的に使うこと。例えば通常の天井高は2.4mですが、「AQ Grand-F」は天井高2.6mを実現。高さを生かした広々リビングから一段下げることで、階段下のスペースを有効活用する「ピットリビング」も可能になります。また、「スキップフロア」や「小屋裏収納」も「AQ Grand-F」ならではのご提案です。

天井高2.6mの超空間リビングピットリビング（左）とスキップフロア（上）。 空間を縦に活用することで提案の幅が広がる

さらに、アキュラホームの大きな特長の一つである“保証”がさらに拡大。通常、「AQ建物保証」は構造部分を20年間保証していましたが、「AQ Grand-F」は30年間に延長します。また、光熱費保証キャンペーンとして、実際の光熱費がシミュレーションより高い場合は超過分最大3万円をキャッシュバック。実際の光熱費がシミュレーションより低い場合でも、環境貢献奨励金として1棟あたり一律1万円をキャッシュバックします。

純木造のビル建築技術を活用した家づくりで、

真に豊かな暮らしを提供

様々なイベントや実証実験などで情報を発信し、木造建築を先導する弊社は、みなさまに豊かな暮らしを提供するため、常に木造の可能性を追求しています。中でも「アキュラホーム」は、純木造8階建て本社ビルの建築技術を余すことなく注文住宅に活用。今回の期間限定商品「AQ Grand-F」は、まさに弊社の企業理念が色濃く反映されています。「限られた土地でも広々と暮らせる空間」、「永代にわたって安心して住める保証制度」、「環境に貢献し、賢く過ごす提案」。長引く物価高や住宅ローンの金利上昇などがあっても、マイホームに夢を持っていただけるような、時代にマッチした“これからの家づくり”をサポートしてまいります。

※「AQ Grand-F」は5月1日（金）から7月31日（金）までの期間限定販売です。

※光熱費保証キャンペーンの概要については右記をご確認ください。 https://www.aqura.co.jp/kounetsuhosho/