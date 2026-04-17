天使の涙 × 10Cultureのコラボレーションアイテムが4月17日より予約受付を開始！

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区／代表取締役社長:佐々木進)が展開する「ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ)」は、10のカルチャーをバックグラウンドにしたレーベル「10Culture(テンカルチャー)」とアジアを代表する映画監督として知られる「WONG KAR WAI（ウォン・カーウァイ）」が1995年に公開した映画「天使の涙（原題：堕落天使、英題：Fallen Angels）」とのコラボレーション企画として、Block 2 Distribution × 10Cultureの新作アイテムを発売します。本アイテムは、2026年4月17日（金）よりジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて予約受付を開始、2026年4月28日（火）に、「ADAM ET ROPE'」HOMME取り扱い店舗、「J’aDoRe JUN ONLINE」にて発売します。

今回、全5柄のTシャツ、ジャガードトートバッグを制作。本作品を彩るキャストのレオン・ライ、ミッシェル・リー、金城武、チャーリー・ヤン、カレン・モクの劇中シーンおよびメインビジュアルデザインを各アイテムに落とし込んでいます。

また、昨年好評を博した花様年華とのコラボレーションアイテムの新作として、メインビジュアルデザインを使用したジャガードトートバッグも数量限定で発売いたします。

天使の涙 × 10Culture for ADAM ET ROPE'

T SHIRT

PRICE：\8,800(in tax)

SIZE：M / L / XL

COLOR：WHITE / BLACK

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/tshirt-cutsew/GMM76060)

TOTE BAG

PRICE：\15,400(in tax)

SIZE：F

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/bag/tote-bag/GMX06020)

花様年華 25周年 × 10Culture for ADAM ET ROPE'

IN THE MOOD FOR LOVE

TOTE BAG

PRICE：\15,400(in tax)

SIZE：F

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/bag/tote-bag/GMX06030)

LINEUP PAGE URL

https://www.junonline.jp/special/26ss_10culture_fallenangels/

【WONG KAR WAI（ウォン・カーウァイ）について】

ウォン・カーウァイは国際的に有名な作家的映画監督であり、そのユニークな物語と映像のスタイルは、世代の映画作家にインスピレーションを与えてきた。ソフィア・コッポラ監督（2004年）はアカデミー賞受賞スピーチで、ウォン・カーウァイが『ロスト・イン・トランスレーション』にインスピレーションを与えたと称賛し、『エヴリシング、エヴリウェア、オール・アット・ワンス』のダニエル・クワンとダニエル・シャイナートは、映画的マルチバース（2023年）にインスピレーションを与えたと称賛した。

『DAYS OF BEING WILD』（1990年）、『ASHES OF TIME』（1994年）、『CHUNGKING EXPRESS』（1994年）、『HAPPY TOGETHER』（1997年カンヌ国際映画祭監督賞受賞）、『2046』（2004年）、そして自身最高の興行収入を記録した『THE GRANDMASTER』（2013年）を含む10本の長編映画を監督・製作。 ウォン監督の数々の国際的な受賞歴に加え、2000年のヒット作『IN THE MOOD FOR LOVE』は、Sight & Sound誌が批評家、プログラマー、映画製作者を対象に行った国際的な投票で「史上最も偉大な映画25本」に選ばれた。