AnyMind Group、「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」にて「TikTok Shop GMV Max Award」受賞

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」） のグループ会社であるAnyMind Japan株式会社（代表取締役：藤田 翔大）は、TikTok for Businessが主催する「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」において、「Strategic Sales部門」にて今年より新設された「TikTok Shop GMV Max Award」を受賞しました。

当社は、TikTok Shopにおける広告ソリューション「GMV Max*¹」を日本市場で先駆けて活用し、独自のデータとクリエイティブの知見を掛け合わせることで、クライアント企業の事業成長および売上最大化に貢献しています。

■受賞の背景と評価ポイント

今回当社が受賞した「TikTok Shop GMV Max Award」は、TikTok Shopにおける売上（GMV*²）最大化を実現する広告ソリューション「GMV Max」を活用し、Eコマース領域で顕著な成果を上げた企業に贈られるものです。

当社は、日本市場での「GMV Max」展開開始直後からいち早く導入を進め、コンテンツ設計、アフィリエイト施策、広告配信を横断的に運用することで、TikTok Shop上の多様なトラフィックを最適化する体制を構築してまいりました。

その結果、クライアント企業の継続的な売上成長を実現してきました。これらの取り組みが、売上最大化およびビジネス成長への貢献として高く評価され、今回の受賞に至りました。

*¹GMV Max： TikTok Shop上のオーガニック投稿、アフィリエイト、広告といった多様なトラフィックをAIが統合的に分析し、ショップ全体の売上を自動で最大化する最新の広告ソリューション。

*²GMV（Gross Merchandise Value：流通取引総額）： Eコマースプラットフォーム上で消費者が購入した商品の売上総額。EC事業の規模や成長性を示す重要な指標。

■AnyMind Japan株式会社 代表取締役 藤田翔大のコメント

この度、新設された「TikTok Shop GMV Max Award」を受賞できたことを大変嬉しく思います。AnyMindは創業以来、テクノロジーとオペレーションを組み合わせた「BPaaS」モデルを通じて、クライアント企業の事業成長を支援してきました。今回の受賞は、急速に進化するTikTokのECエコシステムにおいて、我々のチームが最新のソリューションをいち早く活用し、目に見える成果を出し続けてきた証だと確信しています。今後もTikTok for Business様との連携を深め、クライアント企業のグローバルな成長を強力にバックアップしてまいります。

■「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」について

「TikTok for Business Japan Agency Awards」は、TikTokの広告価値を最大限に引き出し、広告主のビジネス成長に寄与してきた広告代理店の功績を称えるアワードです。2019年の開始から今回で7回目を迎えます。

本アワードでは、進化を続けるTikTokの特性を深く理解し、年間を通じて持続的にビジネスインパクトを創出するとともに、広告主のビジネス成果の最大化に貢献した取り組みが評価されます。

■TikTok for Businessについて

TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは、認知拡大から顧客獲得まで、様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンターテインメントで溢れるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。

公式サイト：https://ads.tiktok.com/business/ja

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）