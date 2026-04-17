旬の韓国エンタメ情報をお届けしている『韓流ぴあ』７月号（5月22日発売）表紙に、イ・ジュンギが過去最多10度目の登場！

ぴあ株式会社

表紙・巻頭に登場いただくのは10度目となるイ・ジュンギ。過去9回の特集記事を振り返りながら26年に及ぶ芸能活動の軌跡を辿ります。今年で20周年となったファンコンサート『2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me』のレポートもお楽しみください。また、韓流ぴあ20周年記念として、イ・ジュンギ公式ファンクラブでは限定表紙を特典物付きで販売いたします。

前号から続く韓流ぴあ20周年特集の後編では、韓流ぴあとKコンテンツの歴史を総括します。また、ソ・イングク、イ・ジェフン、などの人気俳優や、HWANG MIN HYUN、NOWZ、TUNEXXなどの注目スターのインタビューもお見逃しなく！

【商品概要】『韓流ぴあ』2026年7月号

【発売日】2026年5月22日 【仕様】オールカラーA4ワイド96ページ

【定価】1,350円（税込） 【発行】ぴあ株式会社

表紙：イ・ジュンギ

綴じ込み両面ポスター：イ・ジュンギ／『韓流ぴあ』20周年記念 全表紙ギャラリー

インタビュー: ソ・イングク、イ・ジェフン、キム・ヒョンジン、

チャ・ソンヒョン×チャ・ジョンウ×キム・ホヨン、

HWANG MIN HYUN、n.SSign、NOWZ、TUNEXX ほか

詳細はBOOKぴあ https://bit.ly/3QGiWXs(https://bit.ly/3QGiWXs) まで

●【タワーレコード、HMV、海外販路、一部の書店購入者特典】

ポストカード（4面１）シート

◆◇◆◇◆◇ 特典付 限定版のご予約はこちら↓ ◇◆◇◆◇◆

●HMV限定版＜NOWZ＞PHOTOCARD（5種ランダム）

『韓流ぴあ』 ＋ NOWZ PHOTOCARD ＋ポストカード（4面1）シート

https://bit.ly/4mt8ApK(https://bit.ly/4mt8ApK)

定価：1,350円（本体1,227円＋税）

●イ・ジュンギFC限定版＜イ・ジュンギ＞PHOTOCARD（過去表紙5枚セットA・B）

『韓流ぴあ』 FC限定版表紙 ＋ Aセット：奇数（1,3,5,7,9）登場回 表紙PHOTOCARD

『韓流ぴあ』 FC限定版表紙 ＋ Bセット：偶数（2.4.6,8,10）登場回 表紙PHOTOCARD

https://bit.ly/4tcCuBj(https://bit.ly/4tcCuBj)

各定価：2,530円（本体2,300円＋税）

※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。