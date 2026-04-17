株式会社 明治とバーチャル大阪駅 4.uがコラボ！ 「きのこの山」発売満50年を記念し、 バーチャルとリアルの大阪駅でイベントを開催！

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社(本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂 昇治)、株式会社JR西日本コミュニケーションズ(本社：大阪市北区、代表取締役社長：伊藤 義彦)は、JR西日本グループのメタバース空間「バーチャル大阪駅 4.u（フォーユー）」にて、「きのこの山」を製造する株式会社 明治[NW1] (本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎[NW2] )とのコラボレーション企画を実施いたします。

JR西日本グループでは、2022年よりリアルの『駅』がもつ多様な社会性や機能性をバーチャル空間に再現・拡張する試みとして「バーチャル・ステーション」の構築に取り組んできました。リアルの『駅』は、鉄道の乗降場としての機能だけでなく、「街の玄関口」としての一面や「集いの場」・「交流の場」・「イベントの場」といった多様な面を持ち合わせています。「バーチャル・ステーション」は、国内外数多くのお客様からご評価をいただき、これまでの取り組みで累計5,000万人以上のお客様にご来場いただいております。

現在開業中のSNS型バーチャル・ステーション「バーチャル大阪駅 4.u」は、バーチャル空間上でのコミュニケーションや自律的な発信活動がしやすい空間を提供するとともに、JR西日本グループが持つリアルの大阪駅のアセットを活用した様々な施策を展開することで、「バーチャル大阪駅 4.u」内のコンテンツとユーザーが共創する空間を提供しています。

この度の株式会社 明治とのコラボ企画では、「きのこの山」のコンテンツをバーチャル空間で展開するとともに、リアルの大阪駅を活用したスペシャルイベントも開催し、バーチャルとリアルの両方で「きのこの山」の魅力を発信する、JR西日本グループならではの新しい価値をご提供いたします。

コラボ背景～人々が様々な形で“表現”を楽しむ新たな価値を提供～

コミュニケーションや自律的な発信活動がしやすい機能や特長に磨きをかけつつ、リアルの大阪駅を活用することでユーザーがリアルでも活躍できる機会を提供してきたJR西日本グループの「バーチャル大阪駅 4.u」と、「みんなに、おいしく、おもしろく」というブランドコンセプトのもと世代や立場を問わず誰もが楽しめる価値を提供してきた「きのこの山」が連携し、両者に共通する“人々が様々なかたちで活躍できる機会を創出する”という想いを起点に実現した取り組みです。

本企画は、2025年に発売満50年を迎えた「きのこの山」と、次世代の新しい駅のかたちを体現する「バーチャル大阪駅 4.u」、そして昭和満100年という節目が重なるタイミングにおいて、これまでの50年とこれからの50年・100年をつなぐ新たな価値の創出を目指します。バーチャルとリアルを横断した様々な企画を通して、ユーザー一人ひとりの発信力や創作活動が社会へと広がる機会を創出し、これまでも、これからも、多くの方に親しまれ続ける文化や価値を共創してまいります。

コラボ企画概要～ここだけの体験で、愛され続けて50年の「きのこの山」を堪能しよう～

コラボ企画１. 期間限定！明治「きのこの山」を手に持てるギミックやコラボポスターが登場

期間限定で、バーチャル大阪駅 4.u内を「きのこの山」にまつわる装飾にチェンジ！（2026年3月18日～2026年5月27日まで）

普段のバーチャル大阪駅 4.u内ではICOCAが持てるギミックを、期間限定で明治「きのこの山」ギミックに変更し、アバター姿で「きのこの山」を手に取れるようにしています。パッケージは立体で本物そっくりに再現されており、実際の商品さながらのデザインとなっています。 手に持つことで、ワールド内の様々な場所で撮影をお楽しみいただけます。

また、バーチャル大阪駅 4.u内ジャックブースエリアや時空の広場エリアには本コラボポスターを掲出中です。 「きのこの山」であふれた特別な空間をぜひご体感ください。

バーチャル大阪駅 4.u内の「きのこの山」ギミック

バーチャル大阪駅 4.u内のポスターコラボ企画２. 発売満50年記念！「未来の明治『きのこの山』プレゼン動画」募集バーチャル大阪駅 4.u内で撮影した「未来の明治『きのこの山』プレゼン動画」をユーザーの皆様から大募集！選出作品はリアルの大阪駅で放映！

2025年に 発売から満50年を迎えた「きのこの山」のこれからの未来をテーマに、ユーザーによるプレゼン動画を募集いたしました。夢のある自由な発想で、「未来の明治『きのこの山』」を語っていただく企画です。どんな商品だったら楽しい？うれしい？食べてみたい？と想像を膨らませ、バーチャルユーザーならではの発想力やアイデアを活かした個性的なプレゼン動画を多数投稿いただきました。その中でも選ばれた作品は、2026年4月29日（水・祝）に大阪駅アトリウム広場で実施のリアルイベントにて放映予定です。

※プレゼン動画の募集は既に終了しています

コラボ企画３. 昭和満100年の節目となる4月29日（水・祝）に明治「きのこの山」配布イベントを開催！

大阪駅のアトリウム広場で１日限りのリアルイベントを実施！

開催日時：2026年4月29日（水・祝）10:00～18:00

開催場所：大阪駅アトリウム広場

昭和満100年の節目となる2026年4月29日（水・祝）「昭和の日」に、大阪駅アトリウム広場にて、2025年に発売満50年を迎えた明治「きのこの山」の配布イベントを実施いたします。

このイベントでは、【「未来の明治『きのこの山』プレゼン動画」募集企画】でバーチャル大阪駅 4.u内のユーザーが作成したプレゼン動画を、イベント会場の大型モニターで放映します。

※画像はイメージです

また、当日イベント会場ではモニターに映し出された映像を撮影し、任意のSNSにて投稿することで、発売満50年を記念した新商品「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」を合計で2000名様に配布いたします。詳細はバーチャル大阪駅 4.u公式Ｘや明治 関西支社公式Instagramをご確認ください。

この日限りのコラボイベントですので、バーチャル大阪駅のユーザーの方も「きのこの山」ファンの方もぜひお越しください！

※「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」の配布はお一人様につき、おひとつまでです。また、数には限りがありますので予めご了承ください。10時/11時/12時/13時/14時/15時/16時/17時の各回先着・数量限定での配布を予定しております。

※商品の配布には条件があります。当日モニターにて放映されている映像を撮影し、SNS（X・Instagram・Facebook・TikTok・weiboのいずれか）に投稿いただくことで、配布条件達成となります。

■公式SNSアカウント

・明治 関西支社【公式】： https://www.instagram.com/meiji_kansai （Instagramアカウント）

・バーチャル大阪駅/広島駅【公式】：https://x.com/official_vos_（Xアカウント）

■バーチャル大阪駅 4.u公式HP 明治「きのこの山」×バーチャル大阪駅 4.u期間限定コラボ開催中！

https://www.jr-odekake.net/navi/virtual-station/osaka/info_260311_01.html

【参考】「きのこの山」について

■みんなに愛され続けて50年。

カカオの香り引き立つコクのあるチョコレートとミルクでまろやかに仕上げたチョコレート、2つを合わせたチョコレートとサクサクとしたクラッカーが楽しめるチョコスナックです。

株式会社 明治HP

https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/

【参考】「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」について

■2026年4月28日 新発売／関西限定

きなこ棒風味のチョコレートとサクサクのクラッカーを合わせました。駄菓子屋さんのきなこ棒のような、どこか懐かしく、香ばしくて素朴でほっとする、やさしい甘さの「きのこの山」です。

【参考】「バーチャル大阪駅 4.u」について

■ユーザーの“発信力”を活かした企業との共創フィールド

世界中で累計2,000万ダウンロードを突破したスマートフォン向けメタバース「REALITY」で展開するバーチャル空間で、リアル大阪駅が有する社会性や機能性を再現・拡張したSNS型の“バーチャル・ステーション”です。2022年の取り組みから進化を続け、これまでご好評をいただいた、コミュニケーションや自律的な発信活動がしやすい機能や特長に磨きをかけ、リアルの大阪駅を活用することでバーチャルユーザーがリアルでも活躍できる機会を提供しています。

「バーチャル大阪駅 4.u」公式HP

https://www.jr-odekake.net/navi/virtual-station/osaka/

【参考】「バーチャル大阪駅 4.u」と共創する企業/団体の募集について

「バーチャル大阪駅 4.u」は、ユーザーと企業/団体が共創する新たな空間を社会に提案し、新しい“価値共創フィールド” として育成を図り、これを通じて様々なパートナーと共に未来を動かす多様なビジネスの創出を目指します。「バーチャル大阪駅 4.u」とのご連携にご興味がある企業・自治体のご担当者様は下記までご連絡ください。

【出展に係るお問い合わせ先】

株式会社JR西日本コミュニケーションズ

ソーシャルビジネス局

メタバース・XR担当

virtual-osaka@jcomm.co.jp