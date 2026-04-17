ハイエンドメディカルスキンケアブランド『エルツティン』が2026母の日ギフトキャンペーンを開催！

株式会社エルツティンジャパン

美容医療大国である韓国の大型医療クリニックアビジュークリニックから生まれたスキンケアブランド エルツティン（株式会社エルツティンジャパンが展開する韓国発ハイエンドメディカルスキンケアブランド『エルツティン』の人気商品『シルククリーム（50ｇ）』が2026母の日 お母さんへ、日頃の感謝と輝く美しさを。「2026母の日ギフトキャンペーン」開催！

韓国発のハイエンドメディカルスキンケアブランドエルツティンが、母の日に向けた特別なプロモーションを実施いたする。

ブランドを代表する「シルククリーム（50ｇ）」を中心に、お母さんの毎日を輝かせるスキンケアアイテムを厳選。年齢とともに変化するお肌に寄り添い、健やかな美しさをサポートするギフトを提案する。2026母の日ギフトキャンペーンへ最大39％セールを行う最大セールイベントである。水分ラインのヒアセララインの特価イベントとEGF,IGF,FGFのシルクラインの人気セットも含めてお得なショッピング可能イベント。

■ 最大30％セールのヒアセラ特価イベント。

エルツティンの「ヒアセラモイスチャートナー」と「ヒアセラモイスチャーセラム」の３０％セールにはギフトでラッピング袋をプレゼント。ヒアセララインはエルツテインのヴィーガンラインである。5重ヒアルロン酸とセラミドが角質層のすみずみまでうるおいを届く。カサつきが気になる肌に水分を補給し、みずみずしい肌を保つ。

■ 最大33％セールの母の日セットNO.1。

エルツティンの「シルククリーム（50ｇ）」と「シルククッションRX」の３3％セールにはギフトでラッピング袋とシルククリーム１０ｇを3個さらにクッションパフ1個もプレゼント。エルツティンの人気商品「シルククリーム（50ｇ）」は3つのペプチド成分が肌を保護し、健やかな肌コンディションへと整える。乾燥などの外部刺激から肌を守り、肌荒れを防ぐトータルケアクリームである。「シルククッションRX」はスキンケア成分配合で、メイク中も肌のうるおいをキープする。光を放つようなツヤを与え、気になる部分を自然にカバー可能。（※メイクアップ効果による）

■ 最大39％セールの母の日セットNO.2。

エルツティンの「シルククリーム（50ｇ）」と「シルクセラム（５０ｍｌ）」の３9％セールにはギフトでラッピング袋とシルククリーム１０ｇを5個（現品1点の容量）さらにシルクマスクシート3枚でエルツテインのオリジナルブラックメッシュポーチもプレゼント。こちらのセットはシルククリーム（５０ｇ）の容量が2個分のことでよりお得なショッピング可能。

「シルクセラム（５０ｍｌ）」はハリ・ツヤを与えるエイジングケア*美容液。 (*年齢に応じたお手入れのこと) 濃密なテクスチャーが肌に密着し、乾燥による肌に悩みが目立たなくする（※効能評価試験済みの場合）。

そうして、エルツテインの看板商品「シルククリーム（50ｇ）」が日韓累計販売数350万個を突破！美容医療大国・韓国の大型クリニック「アビジュークリニック」の知見を結集した独自処方で、揺るぎない支持を獲得。 韓国発のハイエンド・メディカルスキンケアブランド**『エルツティン（ARZTIN）』を展開する株式会社エルツティンジャパンは、ブランド内人気No.1を誇る「シルククリーム（50ｇ）」が、2025年までの累計販売数（韓国販売含め）において350万個**（※1）を突破したことをお知らせ。

※1 2025年までの韓国および日本における累計販売実績（ブランド内調査に基づく）。

年に一度の母の日。日頃の感謝を言葉にするのは少し照れくさいけれど、エルツティンのスキンケアギフトなら、あなたの想いを形にして届けてくれる。「2026母の日ギフトキャンペーン」は期間限定・数量限定での開催です。人気アイテムは早期完売が予想されますので、ぜひお早めにチェックして、大切な方への特別なギフトをお選びください。

エルツティンとともに、お母さんの笑顔がもっと輝く素敵な母の日になりますように。

■エルツティン公式サイト

https://arztin.co.jp/

■公式Qoo10ショップ

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■公式楽天市場店ショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/arztin/

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■『エルツティン』について

ブランド名である「Arztin」とは、ドイツ語で女医を意味し、医師をはじめとする「皮膚科学の研究者」が、ドイツの厳選した成分で一人一人に合った様々なお肌の悩みを解決するスキンケア商品を日々研究していることからブランドネームへと込められた思いです。韓国美容皮膚科発祥のハイエンドメディカルスキンケアブランドで、安心して使えるお肌によいスキンケア製品を届けるために2013年8月に設立。2017年に日本市場に参入し、現在はエルツティン公式サイトをはじめとし、楽天やAmazon、Qoo10などのオンラインモール、また新宿伊勢丹の店舗にてみなさんをお待ちしております。