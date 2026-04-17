PREDUCTS：デスクシェルフ用 Apple Watch充電台「Mount for Apple Watch」販売開始

PREDUCTS株式会社

PREDUCTS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤剛、以下PREDUCTS）は、当社が展開するモジュール式デスクシェルフ『PREDUCTS DASHBOARD』に装着するモジュール『Mount for Apple Watch』を、2026年4月16日より販売開始しました。Apple純正の充電器をはめ込み、充電台として活用するモジュールです。

商品ページ：https://preducts.jp/products/db-applewatch-mount

DASHBOARDの天板裏に設けられたレールへ装着、または側面の鬼目ナットへのネジ止めの2通りの方法で取り付けが可能です。アルミ切削で仕上げており、カラーはBlack／Silverの2色展開です。

デスクシェルフをApple Watchのホームに

Black / Silverの2色展開

DASHBOARDにApple Watch用の充電器を設置し、充電台として活用できるモジュールです。Apple Watchに付属する純正の充電器に対応し、Apple Watchのモデルやバンドの種類を問わずそのまま吊り下げて充電できます。

本体裏面には、充電器のケーブルを通すガイドを装備。ケーブルを目立たせることなくデスク背面へと逃がせ、すっきりとしたデスク環境を保てます。Apple Watchだけでなく、MagSafeに対応したAirPodsシリーズの充電にも利用可能です。

取り付け方は2通り。別売の「Base Slider」を使ってDASHBOARDのレールに装着する方法と、付属のM5ネジを使ってDASHBOARD側面の鬼目ナットに直接取り付ける方法が選べます。レール上の他モジュールとの位置関係や、デスク上のレイアウトに応じて設置場所をお選びいただけます。

3Dモデルの最終版Appleの充電器。世代によってサイズ・仕上げが異なる3Dプリントの試作品。充電器がはみ出てしまう

なお「Mount for Apple Watch」は機能がシンプルであるがゆえに、開発プロセスにおいては造形の模索に多くの時間を費やしました。スケッチと3Dプリント、アルミ切削試作を繰り返しながら「PREDUCTSらしい造形」を探り続けた末にこの形に辿り着いています。

また、Apple純正の充電器への対応も、世代／モデルごとの寸法差の吸収にも腐心しました。そうした開発の詳細は当社のJOURNALにてご紹介しています。

JOURNAL：Behind the Scene：Mount for Apple Watch｜造形の"らしさ"を巡る旅(https://preducts.jp/blogs/journal/featured-db-applewatch-mount)

PREDUCTS DASHBOARDについて

PREDUCTS DASHBOARDは、天板裏に2本のレールを埋め込み、さまざまなモジュールを装着する「DESK MODULAR SYSTEM(R)」を搭載したデスクシェルフです。モジュールによって、多様な机周りのアイテムや道具をスマートに収納・設置。仕事をよりコントロールしやすくする、ワークスペースのプラットフォームとなるプロダクトです。

専用のモジュールは、PCや書類、書籍等を収めるトレイや、スマートフォンやガジェットを吊り下げて設置するハンガー、ゲーム機、ヘッドホン、VRデバイス等を吊るアイテムなど多種多様。配線を目立たなくするためのアダプタなども展開しており、利便性が高くスッキリしたデスク環境を構築できます。

商品ページ：https://preducts.jp/products/dashboard

PREDUCTSについて

We Make Tools for "Good Work"

わたしたちは「いい仕事」を生み出す道具のメーカーです。

代表：安藤 剛

本社住所：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

FACTORY：〒154-0017 東京都世田谷区世田谷3-7-7

Webサイト：https://preducts.jp

X：https://x.com/preducts_inc/

Instagram：https://www.instagram.com/preducts_inc/