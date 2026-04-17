アイデアは、自然の中に満ちている。 SANU 2nd Home Weekday、「富士山麓AIハッカソン」を開催

株式会社SANU

リード文国内最大級のシェア別荘サービス「SANU 2nd Home」を展開する株式会社SANU（本社：東京都目黒区、代表取締役：福島 弦）は、月額5.5万円のサブスクリプションプラン「Weekday(https://www.sa-nu.com/weekday)」のリニューアルを記念し、AI/ストラテジースペシャリスト・清水亮氏が主催する「富士山麓 AIハッカソン」をサポートします。開催は2026年4月20日（月）～21日（火）、会場は「SANU 2nd Home 河口湖2nd」。国内トップクリエイター・エンジニアが自然の中に集い、最新AIを駆使した開発に没入します。

開催の背景：なぜ今、自然の中で開発するのか。

AIがコードを書く速度を代替し始めた今、エンジニアやクリエイターに問われるのは「何を作るか」という問いの質です。しかしその答えは、通知や雑音が絶えない都市では生まれにくい。Weekdayのユーザーからは、こんな声が届いています。「移動のあいだに考えが澄み、到着後は一気に深い作業に入れる」「自然の中にいると頭の中が整理される感覚がある」。本ハッカソンは、Weekdayが掲げる「新たなアイデアが生まれる、自然の中のもうひとつの家」というコンセプトを体現する場として実現しました。

イベント概要

名称： 富士山麓AIハッカソン supprted by SANU 2nd Home

日時： 2026年4月20日(月) 11:30 ～ 4月21日(火) 11:00

会場： SANU 2nd Home 河口湖2nd

主催 : 富士山麓AIハッカソン運営事務局

制作 : KOTO PLANNING

参加者（一部抜粋・敬称略）

発起人・審査員：

清水 亮（AI/ストラテジースペシャリスト）



参加者

- null先生／近藤 義仁（LLM無職/Manus Fellow）- 三宅 陽一郎（ゲームAI研究者・東京大学 特任教授）

※その他、第一線で活躍するエンジニア・クリエイターが5組、および初心者参加者2組の合計21名が参戦。

リアルタイム発信

本ハッカソンは、会場の熱量をダイレクトに届けるため、SNS発信を行います。

「SANU 2nd Home Weekday」について

- SANU公式X（@sanu2ndhome(https://x.com/sanu2ndhome)）にてイベント実況- YouTubeチャンネル「ガジェタッチ」にてライブ配信当日の配信URL：https://www.youtube.com/live/v7-byqiECec?si=Ib8MGEGACcpQj8SY- プレゼントキャンペーン｜4/20-21の2日間でハッシュタグ #アイデアは自然の中に #SANU をつけて投稿した方の中から抽選でSANU 2nd Home宿泊招待券をプレゼント

ハッカソンイベントの舞台となるのは、月額5.5万円の平日サブスクリプションプラン「SANU 2nd Home Weekday(https://www.sa-nu.com/weekday)」です。

- 日常と繋がる、選べる自然。全国35拠点231室（2026年4月時点）：都心から最短60分。日本中の美しい自然の中から、その時の気分に合わせた拠点選びを。北はニセコから南は奄美大島まで、海・山・湖のほとりに佇む自然共生型のオリジナル建築が、あなたのもうひとつの家になります。- 集中とリフレッシュが、ひとつの場所で。思考を研ぎ澄ます、ワークスペース：降り注ぐ自然光と静けさが、深く潜るような集中をもたらします。高速Wi-Fiや高機能チェアなど充実のワーク設備を完備。仕事の合間には、澄んだ空気の中を散策し、焚き火の光に心を預ける。そんな時間が、張りつめていた一日を緩めてくれます。- いつもの平日を、もっと豊かに。月額5.5万円（税込）のセカンドホーム：月額定額制で、月曜～木曜の平日滞在に追加の宿泊料金はかかりません（別途、清掃料3,300円/滞在）。サブスクを継続すると、月額費用分が100%蓄積される「Subscription to Own」により、将来的な共同オーナーへの道も開かれます。

【 現在、新規会員枠を公開中 】

Weekdayプランの詳細・登録はこちら :https://www.sa-nu.com/weekday

SANU 2nd Home

個々のライフスタイルに最適な形で、日本の美しい自然の中に独自に建築したシェア別荘―「自然の中のもう一つの家」を提供するサービスです。「Live with nature. / 自然と共に生きる。」をコンセプトに、都市と自然を行き来する新しいライフスタイルを提案します。

また拠点が広がるほど人と自然の距離が近づき豊かになるリジェネラティブな仕組みを育みながら、現在35拠点・231室を運営（2026年4月時点）。2029年には、国内外100拠点以上へと広がります。

株式会社SANU

「Live with nature. / 自然と共に生きる」を掲げるSANU<サヌ>は、人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランドです。人が自然と調和し、楽しく健康的にこの地球で暮らし続けるために必要なことを、新しい生活様式の提案を通じて人々に発信していきます。真面目に、未来の生き方を考える。 明るく、私たちのライフスタイルを変えていく。

所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-23-16

会社ページ https://corp.sa-nu.com/

公式Facebook : https://www.facebook.com/sanuofficial/

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