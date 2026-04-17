公益財団法人 角川文化振興財団 主催　第60回「蛇笏賞」「迢空賞」決定のお知らせ

公益財団法人 角川文化振興財団

公益財団法人 角川文化振興財団（所在地：埼玉県所沢市、理事長：船津康次、以下 角川文化振興財団）は、このたび、2026年4月14日（火）に第60回「蛇笏賞」の、また2026年4月16日（木）に第60回「迢空賞」の選考会を東京・神楽坂の志満金において開催し、受賞作が決定いたしましたので以下の通りお知らせいたします。（選考対象：2025年1月1日から12月31日の間に刊行された句集・歌集）。

■第60回 蛇笏賞

大木あまり（おおき あまり）氏 句集『 山猫座（やまねこざ） 』(2024年12月 ふらんす堂 刊)

【最終候補作】 下記5作について厳正な審査の結果、受賞作を決定いたしました。

大木あまり『山猫座』（ふらんす堂）／片山由美子『水柿』（ふらんす堂）／

高山れおな『百題稽古』（現代短歌社）／対馬康子『百人』（ふらんす堂） ／

西村和子『素秋』（朔出版） （敬称略・著者50音順）

【選考委員】 高野ムツオ 高橋睦郎 中村和弘 正木ゆう子 （敬称略／50音順）

■第60回 迢空賞

桑原正紀（くわはら まさき）氏 歌集『 麦熟（むぎう）るるころ 』（2025年11月 本阿弥書店 刊）

日高堯子（ひたか たかこ）氏 歌集『日在浜（ひありはま）』（2025年11月 角川文化振興財団 刊）

【最終候補作】 下記6作について厳正な審査の結果、受賞作を決定いたしました。

阿木津英『草一葉』（砂子屋書房）／奥村晃作『天啓』（短歌研究社）／

春日真木子『宇宙卵』（角川文化振興財団）／桑原正紀『麦熟るるころ』（本阿弥書

店）／平井弘『羊をいつぴき』（短歌研究社）／ 日高尭子『日在浜』（角川文化振

興財団） （敬称略・著者50音順）

【選考委員】 島田修三 高野公彦 永田和宏 馬場あき子 （敬称略／50音順）

贈呈式 2026年6月28日（日）16時より

於：ホテルメトロポリタンエドモント（東京・ 飯田橋）

表 彰 賞状・記念品・副賞100万円

選考の経過、受賞者のコメントは、以下、および2026年5月25日発売の「俳句」「短歌」をご参照下さい。

■第60回 蛇笏賞

大木 あまり（おおき あまり）氏 句集『 山猫座（やまねこざ） 』(2024年12月 ふらんす堂 刊)

＊第７句集 2015年から2021年までの作品、362句。

大木あまり氏 句集『山猫座(やまねこざ)』（2025年1月 ふらんす堂 刊）

【受賞者プロフィール】

大木あまり（おおき あまり）

【略歴】 1941年6月1日生（84歳）

1965年 武蔵野美術大学洋画科卒業

1971年 「河」入会。角川源義の指導を受ける。

2008年 「星の木」創刊。

横浜市在住。

【句集】 『山の夢』 『火のいろに』 『雲の塔』 『火球』 『星涼』 『遊星』

【著書】 詩画集『風を聴く木』他

【受賞歴】 2011年 句集『星涼』にて第62回読売文学賞



【選考委員コメント】（敬称略／50音順）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123526/table/57_1_6537eb56f6481afd4b1472b5104d7ff8.jpg?v=202604170951 ]

【受賞者コメント】

『山猫座』を蛇笏賞にお選びいただきました先生方に、心より御礼申し上げます。

二十代の頃に始めた俳句を、今日まで続けてこられましたのは、支えてくださった先輩方や句友たちのおかげです。そして何より俳句を読んでくださる読者の皆様の存在に支えられてまいりました。「あなたの句に出会い、生きてこられました」と伝えてくださる読者の方々からのお手紙には、これまで何度も力をいただきました。

記念すべき第60回という節目の年に、このような栄えある賞を賜りましたことは、驚きとともに大きな喜びでございます。俳句を一から教えてくださり、私を育ててくださった角川源義先生に、わずかでも恩返しができましたのなら、これほど嬉しいことはございません。



選考委員・受賞者のコメントは、2026年5月25日発売の角川「俳句」に掲載致します。

■第60回 迢空賞

桑原正紀（くわはら まさき）氏 歌集『 麦熟（むぎう）るるころ 』（2025年11月 本阿弥書店 刊）

＊第10歌集、2019年後半期～2025年前半期までの464 首。

桑原正紀氏 『麦熟るるころ』（本阿弥書店 刊）

【受賞者プロフィール】

桑原 正紀（くわはら まさき）

【略歴】 1948年8月12日、広島県生（77 歳）。

國學院大學大学院文学研究科修了。1973年、「コスモス」入会。

1985 年には「コスモス」の結社内同人誌「棧橋」創刊に参加。

東京都板橋区在住。

【歌集】 『火の陰翳』『白露光』『月下の譜』『時のほとり』『妻へ。千年待たむ』『一天紺』

『天意』『花西行』『秋夜吟』

【著書】 『宮英子の歌』『歌の光芒』『ようこそ、歌の世界へ』

【受賞歴】 2009年「棄老病棟」にて第45回短歌研究賞

2026年『麦熟るるころ』にて第18回小野市詩歌文学賞

【選考委員コメント】（敬称略／50 音順）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123526/table/57_2_e77688231b367867a39a8ce7e73c7b3d.jpg?v=202604170951 ]

【受賞者コメント】

迢空賞は歌を作り始めたころから、ぼんやりとした憧れを懐いておりましたが、まさか現実に自分がいただけるものとは思ってもいませんでした。このたび第60回の受賞者としてお選びいただいたことが夢のようで、いまだ受け止めきれていないというのが実感です。今はただこの賞に恥じないよう、これまで以上に短歌と向き合おうと決意を新たにするばかりです。

最後になりましたが、受賞を推してくださいました皆様に、心より感謝申し上げます。

■第60回 迢空賞

日高堯子（ひたか たかこ）氏 歌集『日在浜（ひありはま）』（2025年11月 角川文化振興財団 刊）

＊第11歌集、2021年から2024年の間の388首。

日高堯子氏 歌集『 日在浜 』（2025年11月 角川文化振興財団 刊）



【受賞者プロフィール】

日高 堯子（ひたか たかこ）

【略歴】 1945年6月29日、千葉県生（80歳）。

早稲田大学国語国文学科卒業後、1979 年「かりん」入会。 1992 年から「かりん」編集

委員。同人誌「鱧と水仙」同人。千葉県市川市在住。

【歌集】 『野の扉』『牡鹿の角の』『袰月もゆら』『玉虫草子』『樹雨』『睡蓮記』

『雲の塔』『振りむく人』『空目の秋』『水衣集』

【著書】 『山上のコスモロジ―前登志夫論』『黒髪考、そして女歌のために』

『小さい葛籠―歌・ことば・風景』

【受賞歴】 2004年『樹雨』により第31回日本歌人クラブ賞／第14回河野愛子賞

2007年「芙蓉と葛と」により第41回短歌研究賞

2008年『睡蓮記』により第13回若山牧水賞

2022年『水衣集』により第14回小野市詩歌文学賞



【選考委員コメント】（敬称略／50 音順）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/123526/table/57_3_9b0a6fa79e5da30bf8ce41c330e772a0.jpg?v=202604170951 ]

【受賞者コメント】

第60回迢空賞受賞のお知らせをいただき、とても嬉しく思います。

年齢を重ねたことで、歌の重みから軽さのほうに向かって自由になり、様々なことを詠った歌集だと感じています。自然との繋がりが薄れている現代において、どのように自然を詠うことができるかということを模索していた時期の作品でもあります。

選考委員の先生方、また読者の皆様に感謝いたします。

第60回 蛇笏賞／迢空賞について

【概要】

今年2026年に第60回を迎える蛇笏賞・迢空賞は、それぞれ俳人・飯田蛇笏、歌人・釈迢空両氏の遺徳を敬慕して設立されました。俳句・短歌界において、その年の最高の業績を示した句集・歌集に贈られます。

（両賞は第10回（1976年）から角川文化振興財団の主催により運営されています）。

【設立の趣旨】

角川書店は伝統的日本詩歌の興隆に力をいたすべく、綜合雑誌「短歌」「俳句」を発刊し、ひろく歌壇・俳壇の公器として、作品活動・評論・研究に多くの場を提供し、つねに清新の風をおこすべく努力してきた。近代短歌・俳句のいとなみは誠に驚くべきで、日本文学史上、かつてなきほどの高まりを見せており、綜合二誌を発刊する小社としても、深く喜びとするところである。

しかるに、歌人俳人の生涯にわたる創作・研究の多くは、その彫心鏤骨の努力に比して、報わるるところ、はなはだ少ないのもまた衆知のとおりである。角川書店はさきに角川短歌賞・俳句賞を設定し、毎年新人の発掘顕彰に努力して来たが、このたび短歌・俳句界の最高の業績をたたえる大賞の設立にあたつて、短歌部門を「迢空賞」・俳句部門を「蛇笏賞」と名づけ、日本詩歌の興隆に力をつくされた釈迢空（折口信夫）先生・飯田蛇笏先生の遺徳を敬慕し、世世に語り継ぎ、日本詩歌の振興に一層の努力を期すものである。 1967（昭和42）年の「短歌」「俳句」（各4月号）に掲載

【飯田蛇笏・釈迢空 紹介】[表4: https://prtimes.jp/data/corp/123526/table/57_4_25f38a21a48da4952fa4b93d4f8eb841.jpg?v=202604170951 ]

【角川文化振興財団について】

角川文化振興財団は「わが国の文化の振興に寄与する」という財団の設立目的実現のために、文芸の成果に対する顕彰、文芸に関する出版、文芸の研究や著述の刊行への助成、映画芸術振興に関する助成、また文芸・映画資料の収集・保存・展示等、様々な事業を行っております。

公式サイト：https://www.kadokawa-zaidan.or.jp/