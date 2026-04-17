「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」にCyberZが「App Growth Award」を受賞！

株式会社CyberZ

株式会社CyberZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕）の広告代理事業は、TikTok for Businessが主催する「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」においてアプリ広告領域で高い売上成果を実現し、中長期的な取り組みを通じて持続的なビジネスインパクトを創出した広告代理店に贈られる賞「App Growth Award」を受賞したことをお知らせいたします。

「TikTok for Business Japan Agency Awards」はTikTokの広告価値を最大限に引き出し、広告主のビジネス成長に寄与してきた広告代理店の功績を称えるアワードを2019年より毎年開催しており、今回で7回目を迎えます。進化を続けるTikTokの特性を深く理解し、年間を通じて持続的にビジネスインパクトを創出するとともに、広告主のビジネス成果の最大化に貢献した取り組みを高く評価しています。

CyberZは今後も、高いスキルと豊富な実績を活かし、国内外の企業のインターネット広告事業における課題解決及び広告効果向上に尽力してまいります。

■株式会社CyberZについて http://cyber-z.co.jp/(http://cyber-z.co.jp/)

代表取締役社長：山内 隆裕（https://twitter.com/brother0820）

2009年にスマートフォンに特化した広告マーケティング会社として設立し、現在はスマートフォン広告における運用・効果検証はもちろん、交通広告やウェブCMの制作など、幅広いマーケティング支援を展開。日本に加えて、アメリカ、韓国、台湾など、国内広告主の海外進出および海外広告主の日本市場参入支援も行っております。また、国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」の運営をおこなう他、サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社「株式会社CyberE」を子会社に持ち、ゲーム・音楽イベント・行政イベントなど様々なジャンルにおけるエンタメ興行の制作を通じた業界活性化や、IPビジネスの最大化にも努めています。

社名 株式会社 CyberZ

東京本社 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

代表者 代表取締役社長 CEO 山内 隆裕

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CyberZ 広報

E-mail： press@cyber-z.co.jp Fax：03-6823-4731