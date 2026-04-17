「健康経営優良法人2026」に認定

文化シヤッター株式会社

文化シヤッター株式会社(社長：小倉 博之)では、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人認定制度」における「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に初認定されました。

当社では、従業員の能力発揮のためには「従業員の健康が第一である」と考え、健康経営の推進により心と身体の両面からサポートする体制のさらなる整備を推進する「健康経営(※1)宣言」を2025年6月に策定し、健康経営管理責任者の下、人事総務部が産業医や健康保険組合、安全衛生委員会などと連携しながら、健康経営を推進しています。

※1 従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践すること

このたび認定を取得した「健康経営優良法人」は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取組みをもとに、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している法人として顕彰されるものです。

従業員が心身共に健康で働き続けられるよう、定期健康診断受診率・再検査率100％に向けた施策やストレスチェックの実施等、様々な取り組みを進めてきたことが、取得に至ったものと考えています。

当社は持続的な成長をし続けていくためには、従業員一人ひとりの健康が最も大切な資本であると考えています。今後も心と身体の両面から健康を支える様々な仕組みを整え、誰もが安心して能力を発揮できる職場づくりに力を注ぎ、人的資本の拡充に努めるとともに、企業価値のさらなる向上をめざしてまいります。