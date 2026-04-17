Y’s / Y’s for men / LIMI feu 渋谷PARCOオープン1周年を記念したY’s....限定アイテムを4月25日(土)より発売

株式会社ヨウジヤマモト

Y’s / Y’s for men / LIMI feu 渋谷PARCOは、2026年4月25日(土)にオープン1周年を迎えます。

オープン1周年の特別なコレクションとして、ギンガムチェックで表現されたY's....カプセルコレクションを発表いたします。

直線的なシルエットにレースで控えめな甘さを添えたギンガムチェックのブラウスや、 異なるチェック柄を組み合わせたボリュームのあるスカート。

胸元のカッティングが印象的なブロードのドレスや肩を落としたボリュームスリーブのブラウスなど、クラシカルな空気の中に差し込まれる、わずかなズレや違和感を表現したコレクションとなっています。

本コレクションは、Y’s / Y’s for men / LIMI feu 渋谷PARCO及び公式オンラインブティックにて、4月25日(土)より発売いたします。

Y's.... SHIBUYA PARCO EXCLUSIVE(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/capsules-ys/ys-shibuya-parco-exclusive-2/)

BLOUSE（WHITE×PINK）：74,800JPY／Size：XS・S

BLOUSE（WHITE×BLACK）：74,800JPY／Size：XS・S

SKIRT：99,00JPY／Size：S

BLOUSE：70,400JPY／Size：XS・S

DRESS：90,200JPY／Size：XS・S

また、4月25日(土)・26日(日)の2日間は、オープン1周年を記念したイベントを開催いたします。

各ブランドの限定アイテムや先行発売アイテムに加え、渋谷PARCO店オリジナルドリンクや、アニバーサリーギフトをご用意し、皆様をお迎えいたします。

Y's.... SHIBUYA PARCO EXCLUSIVE

発売日：2026年4月25日(土)

展開： Y’s / Y’s for men / LIMI feu 渋谷PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53793)、公式オンラインブティック

Y's / Y’s for men / LIMI feu 渋谷PARCO

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 3F

営業時間：11：00 - 21：00

問い合わせ先：Y’s / Y’s for men / LIMI feu 渋谷PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53793)（TEL03-5428-3371）







Y’s(http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/)

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングで形づくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服創り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/