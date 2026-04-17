株式会社ニュートンプレスが「ニュートン＋新書」を創刊

株式会社ニュートンプレス

株式会社ニュートンプレスは、2026年4月より、新たな新書のシリーズ「ニュートン＋（プラス）新書」を創刊いたします。

40年以上にわたり、科学の面白さをビジュアルで伝えてきた『Newton』。そのDNAを受け継ぎつつ、身のまわりの素朴な不思議から、知的好奇心を刺激する科学の深層まで、より深く、より手軽に楽しめる新書スタイルで提供します。ラインナップは、文系・理系の垣根を越えて楽しめるテーマが満載です。

科学をもっと身近に、もっと深く。あなたの日常に科学を「＋（プラス）」し、世界の見方を変える1冊に出会えるかもしれません。

創刊第1弾は『イグ・ノーベル賞の受賞者たち』です。イグ・ノーベル賞は、「人々を笑わせ、そして考えさせる」研究に贈られる賞です。「ワニにヘリウム」「牛をシマシマにした」など、受賞した研究の数々は、一見するとおかしなものに思えます。しかし、その裏側には科学者としての真摯な姿勢が脈打っているのです。

本書は2016年から2025年にイグ・ノーベル賞を受賞した日本人受賞者たちに迫った1冊です。なぜ、日本人は毎年受賞しているのか？ 本書を読み終えたとき、その理由が垣間見えることでしょう。

【内容】

第１章 身体と命の常識を覆す「バイオ・メディカル研究」

・2017年 生物学賞：雄と雌で生殖器の形状が逆転している昆虫を発見

・2018年 医学教育賞：座位で行う大腸内視鏡検査

・2019年 化学賞：5歳児が1日に分泌する唾液量の測定

・2024年 生理学賞：哺乳類の直腸からの換気（肛門呼吸）の発見

第２章 社会と生活の課題を解決する応用科学

・2021年 動力学賞：歩行者同⼠が衝突する理由の実験

・2022年 工学賞：円柱形つまみと使用する指の関係性

・2023年 栄養学賞：電気を通す箸と⽫による味覚変化

・2025年 生物学賞：⽩⿊模様のシマウシに虫除け効果の発見

第３章 「なぜ？」という衝動が拓く 「知覚と進化のフロンティア」

・2016年 知覚賞：股のぞき効果の研究

・2020年 音響学賞：ワニもヘリウムガスを吸うと声が変化

●新書判 224ページ 1540円（税込） ４月24日（金）から全国の書店で順次発売

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【ニュートンプレスについて】

株式会社ニュートンプレスは科学雑誌Newtonを発行している出版社です。

科学雑誌Newtonは1981年の創刊以来、多くの方々に御愛読いただいております。ページ全面に展開するイラストや美しくダイナミックな写真の数々、そして第一線の研究者に取材した正確でわかりやすいレポートがNewtonの特長です。Newtonは国際的にも高い評価を得ており、韓国版、中国版も刊行されています。

ニュートンプレスではNewtonをコアとして、Newton別冊・ムックや電子版（Kindle版）、単行本なども刊行しています。

公式WEBサイト：https://www.newtonpress.co.jp/(https://www.newtonpress.co.jp/)

公式SNS：https://www.facebook.com/285001398255046?ref=embed_page(https://www.facebook.com/285001398255046?ref=embed_page)