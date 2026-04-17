【横浜初上陸】テレビでも話題の刺身食べ放題「漁港食堂 三方」が　４月23日(木)に横浜鶴見にOPENします！　5月には京王線・小田急線の多摩センター駅、6月には神戸三宮へ出店予定！！！

株式会社イートウイング

鮮度抜群なお刺身がズラリと並んだ様子は圧巻です！（写真：漁港食堂 えびす市場名古屋駅前店）

テレビにも取り上げられた話題の「刺身食べ放題 漁港食堂」は、刺身をはじめとした様々な料理が、セルフ形式で60分間食べ放題です。長崎県や高知県大月町の蓄養本鮪、高知県宿毛の鰤など日々8種類以上の刺身ネタを全国より仕入れ、旬の食材も季節に応じて提供しています。

今回の「漁港食堂 三方(さんぽう)」はランチは従来通りの刺身食べ放題に加え、単品メニューで海鮮丼や刺身定食もラインナップし日常使いで利用しやすくブラッシュアップしております。また、夜はアラカルトメニューも充実させており、和食の王道の刺身・天ぷら・寿司もお酒とともに楽しめるコンセプトに一新させており、ドリンクもハイボール・レモンサワー等198円(税込)～安価に提供します。

寿司・海鮮丼・サザエ壺焼など充実メニュー多数

東京から一番遠い町高知県大月町名物ブリのへら寿司

刺身三種盛り定食

本鮪をはじめ自慢のネタを厳選！三種盛り1,880円、五種盛り2,380円

長崎畜養本マグロ刺身

大卸から直接仕入れをしております。当店自慢の逸品価格はなんと大特価880円

天ぷら盛り合せ

売価880円 野菜天ぷら180円～種類も豊富20種類の天ぷら

■出店エリアを全国に拡大中！

昨年9月にオープンした秦野店、名古屋市2店舗、大阪なんばに続き5店舗目と拡大中！！！

2025年9月20日に神奈川県秦野市にオープンした「漁港食堂 秦野店」は、12時に100名以上が行列を作った日もあるほど話題となりました。オープンから数カ月経った今でも、30名以上が並ぶ日が続く盛況ぶりが見られます。

各店舗において予約も可能ですので、詳細は店舗までお問い合わせください(ネット予約可能)。

（写真：漁港食堂 秦野店）漁港食堂えびす市場原店

名古屋市営鶴舞線原徒歩5分個室・駐車場完備・足湯

漁港食堂えびす市場 名古屋駅前店

名古屋駅新幹線口徒歩5分

漁港食堂まじめや難波店

御堂筋線なんば駅徒歩3分 OPEN時50名以上の行列！

漁港食堂秦野店

神奈川県秦野市名古木 駐車場完備(24台駐車可能)

■漁港食堂 三方 鶴見西口店

2026年4月23日(木)11:30～NEW OPEN！

「美味しさ」と「楽しさ」の追求

漁港食堂 三方 鶴見西口店

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町17‐3 新橋ビル2F

JR京浜東北線・鶴見線の鶴見駅西口より徒歩1分のロケーションでアクセス抜群の店舗です。席数は50席でカウンター席もあり、お一人様でもお気軽に利用できます。

ランチは刺身食べ放題(60分:大人3,630円～)に加え、単品の海鮮丼8種類、定食3種類とお客様の利用動機に応じた普段使いも可能な営業を行います。刺身食べ放題の価格はダイナミックプライシング制を導入し、シルバー特典で60才以上は終日3,300円であり、利用しやすさを追求。

ディナーは単品メニューとコースも充実し、ふぐ三昧コース、刺身食べ放題コースが4,980円から楽しめるハイブリッド業態を目指す！！！

三方という屋号は近江商人の活動の理念に敬意を表し命名しました。ネタ・価格・雰囲気よし！

親会社である株式会社コズミックホールディングスが高知県大月町とアンテナショップ活用に関する連携協定を締結(2026年2月24日高知県大月町役場にて)。JR鶴見駅西口から徒歩1分と抜群のアクセス 【画像はOPEN前のファサードイメージです】店内は漁港の活気、魚屋の雰囲気を表現した内装になっております。【画像はOPEN前の店内イメージです】アラカルトメニュー_料理アラカルトメニュー_ドリンク

▶「単品おすすめメニュー」一部紹介

ブリ漬け丼

880円(税込)

本マグロ丼

1,680円(税込)

本日のアラ煮

690円(税込)

秘伝タレの海鮮づけ

590円(税込)

■ランチ食べ放題価格およびラインナップ

※ 上記は「漁港食堂 三方 鶴見西口店」の販売価格です。その他、GW・お盆割り引き等を実施予定としております。本マグロが入った豪華刺身食べ放題！

食べ放題の目玉は、数量限定でご提供する長崎・高知産の「生本マグロ」です！蓄養の生・本マグロは冷凍することなく店舗に届けられ、とろけるような舌触りと濃厚な旨味は格別です。この機会に是非本物のマグロの味をご堪能ください。

日々8種類以上の刺身ネタに加え「漁港食堂 三方」の食べ放題は、新鮮な刺身だけではありません。サラダ、惣菜、揚げ物、天ぷら、自家製カレー、あら汁、季節のフルーツ、デザートなど、和食の枠を超えた豊富なサイドメニューも全て食べ放題でお楽しみいただけます。お子様から大人まで、幅広い世代のお客様にご満足いただける内容となっております。

※本鮪は長崎県・高知県の仕入れ先より独自ルートで仕入れており数量限定となる日も発生いたします。売切時はご容赦ください。

※4月中は「オープン記念」として、土日祝日も平日同様に税込み3,630円にて販売いたします。

数量限定 本マグロ

長崎/高知から生の蓄養本鮪の仕入をしています！

オリジナル海鮮丼

自分好みの具材で「私だけの海鮮丼」が作れます！！

揚げ物や逸品も食べ放題

秦野店のイメージ写真

季節のフルーツ・ケーキ

「美味しさ」と「楽しさ」の追求。食後の楽しみ！

【ディナーコース紹介】

■まとめ

てっちり・てっさがこの価格で！飲み放題+1,500円(90分)、その他3,300円～飲み放題付きのお値打ちコースもございます。

「漁港食堂 三方」は、新鮮な刺身をはじめ、揚げ物やお惣菜、デザートを心ゆくまで食べ放題で味わえます。お刺身好きにも、食べ放題好きにも堪らない夢のようなひと時を思う存分堪能してください！

刺身・珍味・惣菜等は日々仕入れを考え、旬・季節の食材も取り入れお客様に飽きがこないよう工夫しており、ご飯との相性も抜群！！！

また鮮度抜群のお刺身をお酒とともに一杯やるのも格別な時間になること間違いなしです。ディナーでも「刺身食べ放題4,980円コース」もあり、コースではお刺身を立席せず提供され、ゆっくり食事を楽しめるため、存分に満足いただけるようになっております。海鮮丼・お弁当のテイクアウトも可能。

是非！皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■店舗情報

店 名：漁港食堂 三方 鶴見西口店

住 所：〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町17-3 新橋ビル2階

電話番号：045‐642‐6225

営業時間：ランチ …… 11:30～15:00 (最終入店 14:00) ※海鮮お刺身食べ放題はランチのみ

ディナー … 17:00～23:00 (ラストオーダー22:30) ※ディナーはコース・単品での営業

定休日：なし

駐車場：なし

※予約について…

4月18日より電話にて受付、及びホットペッパーによるWEB受付を23日より開始いたします。

■取材対応承っております

漁港食堂 三方 鶴見西口店マップ

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・WEB記事

・インフルエンサー



メディア関係の取材は大歓迎でございます。

【取材問い合わせ先】

株式会社イートウイング

広報担当

MAIL：info@eatwing.jp

※営業に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。