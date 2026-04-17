【福島大学／ORENDA WORLD（オレンダワールド）】AI活用でワクワクした地域の未来を

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史）は、2026年4月18日（土）に、福島大学の学生を対象とした特別イベント「『AI活用でワクワクした地域の未来を』～拡張地域社会ふくしまの挑戦～」を開催いたします。本イベントは、AIやXR技術を活用した地域課題解決と魅力発信について学び、考える機会を提供するものです。

■イベント開催の背景と目的

本プロジェクトは、地域の宝探しと発信を通じて「地域のファンを増やす」ことを目指しています。昨年度実施された「葛尾未来デザイン塾」の活動成果を葛尾村から福島県全域へと展開していくためのキックオフとして位置づけられています。

特に本年度は、大阪・関西万博で提案されたXR技術を活用した地域の魅力発信や、地域における新たな事業構想に本格的に取り組みます。また、本活動は単位取得が可能な自主学修プログラムとして展開される予定であり、学生の皆様にとって実践的な学びの場となります。

■プログラム内容と登壇者

▲ 大阪・関西万博での発表の様子

本イベントでは、AIの最前線で活躍する専門家を招き、実践的な知見を共有します。さらに、学生と登壇者が直接対話できるワークショップも予定されています。

【登壇者プロフィール】

井内 悠（いうち ひさし）

株式会社 ORENDA WORLD / EI&Co.株式会社 代表取締役

東京大学大学院工学系研究科に在籍し、最先端の技術研究とビジネスの実践を両立させています。

■開催概要

日時：2026年4月18日（土）13:30～15:30

会場：福島大学 S棟 S12教室（1F）

対象：福島大学の学生（学内限り、学年不問）

定員：60名

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンに掲げ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

天草スタジオ: 熊本県天草市本渡町広瀬956-13