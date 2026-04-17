野球好きゴルファー、集まれ！ゴルフ×プロ野球愛でつながるゴルフイベントを開催

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石坂 信也、以下「GDO」）は、共通の“好き”でつながる交流型ラウンド企画の第一弾として、プロ野球を愛するゴルファーが集う特別イベントを2026年5月26日（火）に開催します。

推しチームや名場面を語り合いながらのラウンドを通じて、同じ熱量を持つ仲間とのゴルフの枠を越えた出会いと新しい体験価値を提供します。

なお、本企画は今後、様々な“好き”にスポットを当てた交流イベントシリーズ「スキアツ」として展開していく予定です。

■ 当日のコンテンツ（予定）

・ゴルフ×野球の融合！： ティーイングエリアでの「ティーバッティング体験」など、野球好きのための特別ルールを導入。

・スタジアムさながらの演出： 選手紹介のようなスタートコールで、気分はプロ野球選手。

・交流戦（ラウンド）＆ファン座談会： チームの垣根を越え、野球愛を熱く語り合う時間を創出。

・気分は監督！？ドラフト抽選会： 豪華賞品が当たる、野球にちなんだお楽しみ企画も用意。

■イベント詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/6485/table/330_1_66b2c41daef595090352c73a7a2d74b0.jpg?v=202604170451 ]■ 参加条件

・プロ野球が大好きで、その思いを熱く語れる・語りたい方

・イベント当日に応援グッズ（キャップ・ユニフォーム・タオル類）をお持ち込みできる方

・プロ野球好きゴルファーの方々と、ゴルフを通じて親睦を図りたい方

■ 担当者コメント

このイベントは、ゴルフをもっと気軽に、そしてもっと“好き”になっていただけるきっかけをつくりたいという思いから企画しました。技術だけでなく、参加者同士の交流や、コースで生まれる特別な時間も含めて、ゴルフの魅力を存分に味わっていただければ嬉しいです。皆さまのご参加を心よりお待ちしています！

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について

「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。

近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。

本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア8階

URL：https://www.golfdigest.co.jp