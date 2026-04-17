アニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」アピナ限定プライズ景品が登場～オリジナル千社札プレゼントキャンペーン開催～

株式会社共和コーポレーション

株式会社共和コーポレーション（本社：長野県長野市、代表取締役社長：宮本 和彦）は、運営するアミューズメント施設「アピナ」において、直木賞作家・今村翔吾氏の大ヒット小説が原作のアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」のアピナ限定プライズ景品が多数登場。登場を記念して4月11日より「火喰鳥 千社札プレゼントキャンペーン」を開催しています。

【「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」オリジナル千社札プレゼントキャンペーン】

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/news/p4927/

アピナ限定デザインのプライズ景品が続々登場

2026年1月クールで放送され、各種配信サイトにて好評配信中のアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」のアピナ限定プライズ景品が4月11日より全国の「アピナ」各店舗に順次登場します。

プライズ景品には、TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」初となるデフォルメデザインぬいぐるみをはじめ、オリジナルデザインの缶バッジ、アクリルクリップなど、日常使いもしやすいアイテムをラインアップ。さらに今話題のファンシー玩具「スクイーズ」のプライズ景品も4月下旬より展開します。

「火喰鳥 千社札プレゼントキャンペーン」開催中

アピナ限定プライズ景品の登場を記念し、「アピナ」各店舗にて「火喰鳥 千社札プレゼントキャンペーン」を実施中です。対象のクレーンゲーム機に500円投入いただいたお客様へ、オリジナル千社札（全6種）をランダムで1枚プレゼントいたします。作品のイメージに合わせて和紙の素材でできた千社札のステッカーなっております。アピナでしか手に入らないオリジナルアイテムをお見逃しなく。

※本キャンペーンは、景品がなくなり次第終了となります。

※ノベルティのデザインは選べません。

※投入前に必ずスタッフへお声がけください。投入後のお申し出は無効となります。

景品入荷情報は公式アプリ・SNSで発信中

各プライズ景品の入荷時期や取り扱い店舗については、アピナ公式アプリおよび公式ホームページの「景品入荷状況」にて随時案内しています。

また、InstagramやX（旧Twitter）などの公式SNSでも最新情報を発信しています。 合わせてご注目ください。

●アピナ公式HP：https://www.kyowa-corp.co.jp/am/

●アピナ公式アプリ：https://yappli.plus/apina_app

●アピナ公式Xアカウント：https://x.com/apina_yaz_gc

●アピナ公式Instagram：https://www.instagram.com/apina_yaz_gc/

共和コーポレーションでは、今後もアピナならではの限定景品やキャンペーンを通じて、作品の魅力をより身近に楽しんでいただけるエンターテインメント体験の提供を目指してまいります。