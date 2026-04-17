【リニューアル開催】「神戸線でGO！沿線魅力発見スタンプラリー」を開催します！

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西日本旅客鉄道株式会社


　西日本旅客鉄道株式会社では、移動生活ナビアプリ「WESTER」を活用したスタンプラリー「神戸線でGO！沿線魅力発見スタンプラリー」を沿線自治体および観光関係団体の協力のもと開催します。


　今年は、新たな「テーマチャレンジ」に加え、スポットの一部をBINGOカードのマスとして設定するなど、ゲーム性を取り入れた内容にリニューアルします。


　この機会にぜひJR神戸線を利用してお出かけをお楽しみください。


　※本キャンペーンは、株式会社ギックスが提供する商業施設・観光事業者向けキャンペーンツール


　　「マイグル」の仕組みを活用しています。



１．実施期間


　第1期：5月1日（金）～ 8月31日（月）


　第2期：9月1日（火）～ 12月31日（木）


　※期間毎に抽選で賞品をプレゼントします。



２．スタンプラリーの概要


（１）MISSION:１　


　　各テーマにちなんだスタンプをあつめて抽選に参加しよう！


　　阪神間、神戸、姫路エリアで、地域の魅力が詰まったテーマに挑戦できる「テーマチャレンジ」を


　設定します。


　　達成条件をクリアした方の中から、抽選でWESTERポイントや賞品をプレゼントします。







（２）MISSION:２　神戸線でBINGO！


　　テーマチャレンジで訪れるスポットの一部は、BINGOカードのマスとして設定されており、


　BINGO達成数に応じて、抽選でWESTERポイントをプレゼントします。



　　　▲BINGO画面イメージ





（３）ピオレ姫路Wチャンス


　　以下の条件を達成した方の中から、抽選でWESTERポイントをプレゼントします。


　　条件１.：「神戸線横断チャレンジ」の対象スポットであるピオレ姫路でスタンプを押印


　　条件２.：ピオレ姫路の対象店舗での決済時にWESTERアプリもしくはWESPOアプリの


　　　　　　バーコード画面提示（1,000円（税込）以上の決済が対象）


　　　　　　※WESPOアプリはWESTERアプリの「おトクにGO！」にエントリーしている


　　　　　　　WESTER IDでのログインが対象です。


　　


　　※達成条件と賞品は別紙参照


　　　スタンプラリーの詳細は特設サイトをご覧ください。 ※5/1(金)9:00～公開予定


　　　URL：https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027050102



３．協力


　 　神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、（一財）神戸観光局、（一社）あまがさき観光局、


　　（公社）姫路観光コンベンションビューロー







※賞品は予告なく変更となることがございます。


※達成条件、スポットの詳細は特設サイトでご確認ください。


※抽選への参加は、アンケートの回答が必要です。


※賞品当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。


※WESTERポイント当選者の発表はWESTERポイントの付与をもって代えさせていただきます。