【リニューアル開催】「神戸線でGO！沿線魅力発見スタンプラリー」を開催します！

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社では、移動生活ナビアプリ「WESTER」を活用したスタンプラリー「神戸線でGO！沿線魅力発見スタンプラリー」を沿線自治体および観光関係団体の協力のもと開催します。

今年は、新たな「テーマチャレンジ」に加え、スポットの一部をBINGOカードのマスとして設定するなど、ゲーム性を取り入れた内容にリニューアルします。

この機会にぜひJR神戸線を利用してお出かけをお楽しみください。

※本キャンペーンは、株式会社ギックスが提供する商業施設・観光事業者向けキャンペーンツール

「マイグル」の仕組みを活用しています。

１．実施期間

第1期：5月1日（金）～ 8月31日（月）

第2期：9月1日（火）～ 12月31日（木）

※期間毎に抽選で賞品をプレゼントします。

２．スタンプラリーの概要

（１）MISSION:１

各テーマにちなんだスタンプをあつめて抽選に参加しよう！

阪神間、神戸、姫路エリアで、地域の魅力が詰まったテーマに挑戦できる「テーマチャレンジ」を

設定します。

達成条件をクリアした方の中から、抽選でWESTERポイントや賞品をプレゼントします。

（２）MISSION:２ 神戸線でBINGO！

テーマチャレンジで訪れるスポットの一部は、BINGOカードのマスとして設定されており、

BINGO達成数に応じて、抽選でWESTERポイントをプレゼントします。

▲BINGO画面イメージ

（３）ピオレ姫路Wチャンス

以下の条件を達成した方の中から、抽選でWESTERポイントをプレゼントします。

条件１.：「神戸線横断チャレンジ」の対象スポットであるピオレ姫路でスタンプを押印

条件２.：ピオレ姫路の対象店舗での決済時にWESTERアプリもしくはWESPOアプリの

バーコード画面提示（1,000円（税込）以上の決済が対象）

※WESPOアプリはWESTERアプリの「おトクにGO！」にエントリーしている

WESTER IDでのログインが対象です。

※達成条件と賞品は別紙参照

スタンプラリーの詳細は特設サイトをご覧ください。 ※5/1(金)9:00～公開予定

URL：https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027050102

３．協力

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、（一財）神戸観光局、（一社）あまがさき観光局、

（公社）姫路観光コンベンションビューロー

※賞品は予告なく変更となることがございます。

※達成条件、スポットの詳細は特設サイトでご確認ください。

※抽選への参加は、アンケートの回答が必要です。

※賞品当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

※WESTERポイント当選者の発表はWESTERポイントの付与をもって代えさせていただきます。