″大切な記憶″に寄り添うJ-POPを、穏やかなジャズピアノで。カフェ・ジャズの人気シリーズ最新作『 JAZZで聴きたい プレシャス・ソング 』配信開始

株式会社クロア

その曲を聴くと、誰かを思い出す。

“記憶のJ-POP”を、やさしいジャズで。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「Sugar Candy」から、Moonlight Jazz Blue ＆ JAZZ PARADISEによる最新アルバム『JAZZで聴きたい プレシャス・ソング』の配信が2026年4月17日よりApple Music、Spotifyほか、各配信サイトで開始されました。

Moonlight Jazz Blue ＆ JAZZ PARADISE / JAZZで聴きたい プレシャス・ソング

あなたの大切な人は誰ですか。

あなたの心に残っている「大切なうた」は何ですか。

大切な人と過ごした時間。

ふとした瞬間に思い出す風景。

そのすべてに、音楽は静かに寄り添っています。



本作は世代を超えて愛され続けるJ-POPの名曲を、カフェジャズ・アレンジのピアノインストで楽しめる、Moonlight Jazz Blue ＆ JAZZ PARADISEシリーズの最新作。

ピアノソロおよびピアノトリオ編成により、原曲の魅力を活かしながら、温かみのあるサウンドへと丁寧に仕上げています。

在宅時間やカフェタイム、読書時など、日常のさまざまなシーンに寄り添う一枚としてもお楽しみいただけます。

“大切”や“思いやり”を象徴するチューリップの花言葉に重ね、

あなたの記憶に寄り添う「Precious Song」をお届けします。

日常の中に、少しだけ特別な寛ぎの時間を。

やさしく流れるピアノの音色を、ぜひご体感ください。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/moonlight-jazz-blue%2Cjazz-paradise/scdd-1821

タイトル：JAZZで聴きたい プレシャス・ソング

アーティスト：Moonlight Jazz Blue ＆ JAZZ PARADISE

配信日：2026年4月17日(金)

レーベル：Sugar Candy

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/K0l649KL45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/NNiFDuh021



☆CDも絶賛発売中

RELAX WORLD店

▶https://relaxworld.jp/products/qocd-1821

楽天市場RELAX WORLD店

▶https://item.rakuten.co.jp/relaxworld/qocd-1821/

収録曲 <曲目/オリジナル・アーティスト/タイアップ作品> ※本作はカバー作品です。

1.ライラック/Mrs. GREEN APPLE/アニメ『忘却バッテリー』OPテーマ

2.さよーならまたいつか！/米津 玄師/NHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌

3.いのちの歌/竹内 まりや/NHK連続テレビ小説『だんだん』劇中歌

4.怪獣の花唄/Vaundy/マルハニチロ WILDishシリーズ「オレらのために」編 CM

5.LOVE LOVE LOVE/DREAMS COME TRUE/ドラマ『愛していると言ってくれ』主題歌

6.やさしさに包まれたなら/荒井 由実/映画『魔女の宅急便』EDテーマ

7.未来へ/Kiroro/アニメ「月がきれい」挿入歌

8.TRUE LOVE/藤井 フミヤ/ドラマ『あすなろ白書』主題歌

9.どんなときも。/槇原 敬之/映画『就職戦線異状なし』主題歌

10.希望という名の光/山下 達郎/映画『てぃだかんかん～海とサンゴと小さな奇跡～』主題歌

11.ハナミズキ/一青 窈/『火曜サスペンス劇場』主題歌

12.愛は勝つ/KAN/『クイズおもしろTV』ED曲

13.ありがとう/いきものがかり/NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』主題歌

14.LA・LA・LA・LOVESONG/久保田 利伸/ドラマ『ロングバケーション』主題歌

15.悲しみにさよなら/安全地帯/キリンビール『秋味』CM曲

16.ラブ・ストーリーは突然に/小田 和正/ドラマ『東京ラブストーリー』主題歌

17.Everything/MISIA/ドラマ『やまとなでしこ』主題歌

18.First Love/宇多田 ヒカル/ドラマ『魔女の条件』主題歌

19.365日/Mr.Children/NTT東日本・NTT西日本CM曲

関連作品

Moonlight Jazz Blue ＆ JAZZ PARADISE / カフェで流れるジャズピアノ 懐かしの洋楽ベスト30

Moonlight Jazz Blue と JAZZ PARADISEによる人気シリーズ「カフェで流れるジャズピアノ」に、懐かしの洋楽を集めた最新作『カフェで流れるジャズピアノ 懐かしの洋楽ベスト30』が登場しました。

本作では、レコードやラジオから流れていた60～90年代の名曲を中心に、日本で特に親しまれた洋楽をジャズピアノで心地よくアレンジ。カーペンターズ、ビートルズ、サイモン&ガーファンクルはもちろん、フレンチ・ポップスやカンツォーネなど多彩なジャンルを、全30曲の大ボリュームで収録しています。

アナログレコードをモチーフにしたジャケットとともに、当時の思い出がやわらかく蘇るような、上質で落ち着いた時間をお届けします。カフェでくつろぐようなBGMとして、日常のリラックスシーンにぜひお楽しみください。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/moonlight-jazz-blue%2Cjazz-paradise/scdd-1815

タイトル：カフェで流れるジャズピアノ 懐かしの洋楽ベスト30

アーティスト：Moonlight Jazz Blue ＆ JAZZ PARADISE

配信日：2025年12月12日(金)

レーベル：Sugar Candy

YouTube試聴▶https://lnk.to/RFobo1cJ45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/LTQu65hK21

☆CDも絶賛発売中

RELAX WORLD店

▶https://relaxworld.jp/products/qocd1815

楽天市場RELAX WORLD店

▶https://item.rakuten.co.jp/relaxworld/qocd-1815/

◆トラックリスト ※本作はカバー作品です。

1.イエスタデイ・ワンス・モア(カーペンターズ）

2.明日に架ける橋（サイモン&ガーファンクル）

3.君の瞳に恋してる (フランキー・ヴァリ)

4.イエスタデイ (ビートルズ)

5.いつか王子様が(映画「白雪姫」）

6.イマジン (ジョン・レノン)

7.クライング・イン・ザ・レイン(エヴァリー・ブラザース）

8.イパネマの娘(A.C.ジョビン)

9.マイ・ガール（テンプテーションズ）

10.マシュ・ケ・ナダ(セルジオ・メンデス)

11.ビター・スウィート・サンバ(ハーブ・アルパート&ザ・ティファナ・ブラス)

12.サマータイム(ジョージ・ガーシュウィン)

13.シバの女王(ミシェル・ローラン)

14.恋はみずいろ(ヴィッキー)

15.ムーンライト・セレナーデ(グレン・ミラー)

16.雨(ジリオラ・チンクエッティ)

17.マイ・ウェイ (フランク・シナトラ)

18.僕の歌は君の歌 （エルトン・ジョン）

19.デスペラード(イーグルス)

20.やさしく歌って (ロバータ・フラック)

21.ラヴィン・ユー（ミニー・リパートン）

22.可愛いアイシャ(スティーヴィー・ワンダー)

23.愛はきらめきの中に(ビー・ジーズ)

24.コパカバーナ(バリー・マニロウ)

25.オネスティ（ビリー・ジョエル）

26.ザ・ローズ (ベット・ミドラー)

27.ビギン・ザ・ビギン(フリオ・イグレシアス)

28.素直になれなくて（シカゴ）

29.イフ・ウィ・ホールド・オン・トゥゲザー (ダイアナ・ロス)

30.ティアーズ・イン・ヘブン(エリック・クラプトン）

Moonlight Jazz Blue プロフィール

Moonlight Jazz Blue

▶https://www.sugarcandy.jp/moonlightjazzblue

「カフェで流れるジャズピアノ」は音楽配信では記録的な大ヒットを樹立。ニュース番組「ニュース23」のBGMやTV CM音楽を数々手がける。また星野リゾートの館内BGMや三菱商事の丸の内「MC FOREST」館内BGMも手掛ける。映画「西の魔女が死んだ」のサントラにも参加。

Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/

JAZZ PARADAISE プロフィール

JAZZ PARADAISE

▶ https://www.sugarcandy.jp/jazzparadise

日本のカフェミュージックを得意とする代表的アーティスト。日本の超一流ジャズメン達から成りセッション毎に構成を変えるユニットスタイル。「カフェで流れるラウンジJAZZ」は音楽配信では記録的な大ヒットを樹立。TOKYO FMやJ-WAVE 81.3FMの番組テーマやジングル、バニラ・エアの離着陸BGMも担当している。さらにミスタードーナツ系列の店舗BGMも手掛ける。また配信ランキングで様々な記録を達成したワーナーミュージックの人気シリーズ ’’アトリエ・ボッサ・コンシャス’’も担当。

Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。