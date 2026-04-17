【 発酵 × よもぎ 】のPOP UP CAFE 『 THE YOMOGI STAND @代官山 』にて 4/25(土),26(日)、4/29(水)-5/6(水) 期間限定オープン

株式会社ＢＬＡＮＣＡ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ【 写真：WAPPA HAKKO BENTO "わっぱ"発酵弁当 feat. YOMOGI : 】



Farm to Table!! よもぎの可能性を世界へ。

発酵と自然が交差する、新たなリチュアル体験を。

「URBAN PICNIC STORE 」@代官山にて開催

📍 Instagram：@theyomogistand(https://www.instagram.com/theyomogistand/)



株式会社ブランカアソシエーション（東京都渋谷区広尾、代表取締役：佐藤啓太）と阿蘇薬草園株式会社(熊本県阿蘇市、代表取締役 井澤 祐子)は、共同で展開する東京・代官山の『 THE YOMOGI STAND（ザ・ヨモギ・スタンド）』 にて、よもぎの可能性を世界に広げるプロジェクトの第一弾として、都会の喧騒から、ほんの少しだけ距離を置き、ピクニック気分でよもぎを楽しむ「URBAN PICNIC STORE」を、期間限定のPOP UPスタイルで開催いたします。



本企画は、モスクワを拠点に発酵の可能性を探求するダリア・コステンコ（@fermentationpassion）(https://www.instagram.com/fermentationpassion/)との、“ よもぎ "がもたらした代官山での偶然の出会いから生まれました。

日本の伝統である発酵文化と、阿蘇の大自然が育んだよもぎ。

この二つの要素が重なり合い、彼女の感性によって再構築されることで、これまでにない新しい食体験が生まれます。

彼女の料理には、発酵への深い探究心と、日本の伝統文化に対する敬意が静かに息づいています。







■4月25日（土）- 26日（日）

【 数量限定 / 予約販売 】

WAPPA HAKKO BENTO

"わっぱ" 発酵弁当 feat. YOMOGI

→ご予約はこちらから(https://polylogy-granola.com/products/wappa-hakko-bento)

【 まろやかキムチ弁当（ヴィーガン）feat. YOMOGI 】+ 発酵よもぎパウダー１包付き4月25日（土）予約販売（数量限定)(https://polylogy-granola.com/products/wappa-hakko-bento)

十五穀米と発酵の力をベースに、塩麹豆腐やマイルドなキムチで整えた一品。よもぎ香る味噌アーモンドソースが奥行きを生み、軽やかで満足感のある発酵弁当。

【お弁当+発酵よもぎパウダー(１包)】 \2,800(税込)



※カフェは通常営業となっています。

※お弁当は店内でも召し上がりいただけます。

※当日は12:00-18:00でのお渡しになります。

【 テリヤキテンペ弁当（ヴィーガン）feat. YOMOGI】+ 発酵よもぎパウダー１包付き4月26日（日）予約販売（数量限定)(https://polylogy-granola.com/products/wappa-hakko-bento)

玄米と黒米に、よもぎを使ったテリヤキテンペとザワークラウトを合わせた発酵バランス弁当。黒にんにくのコクとシードの食感が重なり、植物性でもしっかり満たされる一品。

【お弁当+発酵よもぎパウダー(１包) 】\2,800(税込)



※カフェは通常営業となっています。

※お弁当は店内でも召し上がりいただけます。

※当日は12:00-18:00でのお渡しになります。

■4月29(水) - 5月6日(水)

URBAN PICNIC STORE CAFE



【 特別営業時間 】

10:00-18:00 (L.O.17:30)



「URBAN PICNIC STORE CAFE」では、

来日したダリアが目の前で直接クリエーションいたします。

発酵とよもぎが重なり合い、その場で立ち上がる香りと味わい。



五感をひらきながら、ゆっくりと身体へと広がっていく感覚をお楽しみください。

都市の中にふと現れる、静かでリチュアルな時間をご体験いただけます。



期間限定メニュー(数量限定)

■サワードウブレッドの

よもぎテンペサンドイッチ \1,980 (税込)

■アーモンドヨーグルトボウル

with 発酵よもぎグラノーラ \1,780 (税込)

■よもぎスコーン \650(税込)

■よもぎのプロテインバー\650(税込)

【 写真：SOURDOUGH YOMOGI TENPEI SANDWICH (サワードウブレッドのよもぎテンペサンドイッチ) 】【 写真：左 YOMOGI SCORN (よもぎスコーン) ：右 YOMOGI VEGAN PROTEIN BAR (よもぎビーガンプロテインバー) 】







発酵よもぎをベースにした、THE YOMOGI STANDを象徴する一杯とともに。

世界中から訪れる人々を魅了するEARTHY（アーシー）でグラウンディング（grounding）な味わいは、ピクニック気分をさらに引き立てます。

Herbal Elixir (ハーバルエリクサー)



Herbal Elixir (ハーバルエリクサー) \1,150(税込) / Plant-Based , Sugar-Free

山人参、くこの葉、またたびの実など様々な山草を練り込んだデーツペーストに、オーツミルクと発酵よもぎを合わせた至福の一杯。

ローストされたような深みのある香りに、デーツの自然な甘みとオーツミルクのまろやかさが重なり、静かに身体へと広がっていきます。

モスクワを拠点に活動するダリア・コステンコ（@fermentationpassion）(https://www.instagram.com/fermentationpassion/)は、日本の発酵文化を探求し続け、その奥深さを世界へと伝えています。



彼女の発酵への愛は、繊細で美しく、なにより私たちの阿蘇のよもぎへの思いと通ずるものがあり今回実現しました。

『 THE YOMOGI STAND（ザ・ヨモギ・スタンド）』 は、「Farm to Cup」の思想を体現するブランドとして、熊本県阿蘇にてよもぎの畑づくりから共に活動し、栽培、収穫、湧水での洗浄、発酵、焙煎、加工までを一貫して行う事で、阿蘇の大地のエネルギーを吸収した、香り豊かで深い味わいをそのままカップに注ぎ、日々の暮らしに静かなリチュアル体験をお届けしたいと考えています。



📍 Instagram：@theyomogistand(https://www.instagram.com/theyomogistand)

「 一杯のよもぎが、心を整えるリチュアルに。」

私たちが大切にしているのは、「飲む」という行為が自分を整える“静かなリチュアル（習慣・儀式）”になること。

カップを手に取り、よもぎのやさしい香りを感じながら深呼吸。

一口飲めば、ほのかな苦味と発酵のまろやかさが広がり、心と身体がふっと緩む。

そのひとときは、忙しい毎日に静けさをもたらす**小さな習慣（リチュアル）**となります。

ただ飲むのではない。

THE YOMOGI STAND が届けたいのは、自然とつながる、こころの整え方です。



📍 Instagram：@theyomogistand(https://www.instagram.com/theyomogistand)

自分好みの飲み方で自分を整える“静かなリチュアル（習慣・儀式）”体験を!!

心と体を満たす発酵よもぎの定番焼き菓子も

『 THE YOMOGI STAND（ザ・ヨモギ・スタンド）』 では、発酵よもぎの焼き菓子やジャパニーズスタイルの"発酵よもぎグラノーラ"もご用意しています。忙しい日常の中でも、ひとくちごとに自然の恵みを感じながら、心と体に心地よいバランスをもたらします。

発酵よもぎのワッフルや、発酵よもぎのバナナブレッドは、ビーガン＆グルテンフリー のアイテムなので、健康志向の方にも最適です。

オーガニックな雰囲気の店内や外のベンチでピクニック気分を味わっていただけます。

THE YOMOGI STANDのミッションとは?

左：発酵よもぎのワッフル(フルサイズ)\1,200 (税込)、真中上：発酵よもぎとあずきのスコーン\530(税込）、右上：発酵よもぎのバナナブレッド\530(税込)、真中下：発酵よもぎとデーツのグラノーラ\1880(税込)/120g、右下：発酵よもぎクッキー\430(税込)

THE YOMOIGI STANDは、日本古来から受け継がれてきた薬草文化やよもぎを通じた、心と体の豊かさのサポートをしながら、国内外の多くの人々に阿蘇で栽培しているよもぎの素晴らしさを伝えることを目指しています。また、阿蘇の豊かな自然環境の維持に貢献するとともに、地域社会とのつながりを大切にしながら、持続可能な未来を見据えた一歩を踏み出します。

世界農業遺産（GIAHS）にも認定された阿蘇の草原よもぎの栽培を通じて、地域社会とのつながりを大切に活動しています。

HAKKO YOMOGI（発酵よもぎ）

📍 https://hakkoyomogi.com/

阿蘇薬草園の焙煎師・井澤さんとの出会いから始まった共同プロジェクト「HAKKO YOMOGI」。

「1000年続く阿蘇の草原を活かし、新しい農業の仕組みをつくる」というビジョンのもと、よもぎの栽培を通じて阿蘇の草原維持に貢献しながら、健康と癒しを世界へ届けるプロジェクトです。

ご購入はこちらから(自宅や旅先でも楽しめる、発酵よもぎパウダースティック)

📍 https://hakkoyomogi.stores.jp/

阿蘇の大地が育む、発酵よもぎ

HAKKO YOMOGI（発酵よもぎ）パウダースティック (12包)

HAKKO YOMOGI（発酵よもぎ）パウダースティック は、阿蘇の豊かな自然と先人が受け継いできた薬草文化の知恵を、毎日の暮らしに取り入れるために生まれました。

無農薬栽培で丁寧に育てたよもぎを発酵させることで、爽やかな香りと芳ばしくまろやかな味わいを引き出しています。さらに、パウダー状にすることで、体内に直接取り入れやすくなり、内側から整える力を発揮します。

飲み方や食べ方は自由自在。

お湯や水に溶かすだけでなく、ラテやスムージー、おにぎり、パンケーキなどに混ぜて日々の食習慣に取り入れることもできます。

阿蘇の恵み × 丁寧な製造

限られた自然の恵みから生まれる「HAKKO YOMOGI」。

阿蘇の大地と湧水の力を活かし、無農薬で栽培されたよもぎは、収穫後に阿蘇の湧水で丁寧に洗浄。その後、発酵・乾燥・焙煎・加工までを、阿蘇薬草園で一貫して行い、安心・安全な製品作りを徹底しています。

また、自然農法の畑を作るところから始め、春と秋の限られた時期にのみ収穫するため、生産量にも限りがあり、貴重な自然の恵みを大切にしています。

ご購入はこちらから(自宅や旅先でも楽しめる、発酵よもぎパウダースティック)

📍 https://hakkoyomogi.stores.jp/

阿蘇の湧水自然農法での栽培阿蘇の自然環境維持への取り組み

■その他ドリンクメニュー

発酵よもぎのバナナスムージー

■価格：\972（税込）

■内容：阿蘇で自然栽培された発酵よもぎのパウダーの深みと濃厚なバナナの味わいが絶妙なスムージーは、丸ごと大豆やソイミルクがも入ったヴィーガンスムージーです。自然のリズムで整える、新しい“植物のスムージーリチュアル”をどうぞ。

ココナッツウォーターの発酵よもぎクラウド

■価格：\972（税込）

■内容：ミネラル豊富なココナッツウォーターを合わせた、軽やかで透明感のあるハーバルドリンク。仕上げには、植物性のやさしいよもぎフォームを浮かべて、まるで雲が浮かぶような一杯に。

よもぎのほのかな香ばしさとココナッツの爽やかさが溶け合い、心と身体を内側からうるおす新感覚の“クラウド・リチュアル”をお届けします。

マンゴーミルクの発酵よもぎクラウド

■価格：\972（税込）

■内容：発酵よもぎの香ばしさと、完熟マンゴーのとろける甘みが溶け合う、ミルク仕立てのハーバル・スイートドリンク。

よもぎの穏やかな深みと、マンゴーの華やかな果実味がやさしく重なり合い、心をほどく癒しのリズムが広がります。まるで南国の空に浮かぶ雲のように、軽やかでやさしい口あたりに。

発酵よもぎあずきのミルククラウド

■価格：\972（税込）

■内容：やさしく心ほどける和のクラウドドリンク。香ばしく深みのある発酵よもぎと、ほんのり甘いあずきが重なり合い、からだにすっとなじむ、ほっとする味わいに。ふんわりと浮かぶ植物性フォームは、まるで白い雲のように軽やかで、口に入れた瞬間にとろけます。

発酵よもぎと糀甘酒

■価格：\850（税込）

■内容：「ハーブの女王」と呼ばれるよもぎと、

「飲む点滴」として親しまれる糀甘酒をブレンド。からだに沁みわたる、発酵の恵みを一杯に。よもぎの香ばしさと甘酒のふくよかさが調和し、

飲むたびに、心と腸がゆるむような感覚へと導きます。

発酵よもぎラテ

■価格：\830（税込）

■内容： 阿蘇の自然農法で育ったよもぎを、

発酵・焙煎して丁寧に引き出した香ばしさと深み。そのパウダーをミルクでふんわりと包み込んだ、こころとからだにやさしいハーバルラテです。



(https://hakkoyomogi.com/Granola)

SHOP INFORMATION

(https://hakkoyomogi.com/Granola)店舗名 ：THE YOMOGI STAND @DAIKANYAMA

所在地 ：東京都渋谷区代官山町11-12 日進ヒルズ代官山1F

営業時間 ：火-金 12:00 - 18:00 / 土日祝 11:00 -19:00

※4/29（水）- 5/6（水）は営業時間を変更し、10:00-18:00で休まず営業いたします。

instagram : @theyomogistand(https://www.instagram.com/granola_cafe_hiroo/)

株式会社BLANCA ASSOCIATION 会社概要

会社名 ：株式会社BLANCA ASSOCIATION

所在地 ：東京都渋谷区広尾5-19-6

代表取締役：佐藤 啓太

設立 ：2012年12月12日

事業内容 ：プロデュース&ブランディング（ホテル・商業施設・飲食店等）事業企画、運営、クリエイティブディレクション等

URL ： www.blanca-a.com(https://blanca-association.com/)



阿蘇薬草園株式会社 会社概要

会社名 ： 阿蘇薬草園株式会社

所在地 ： 熊本県阿蘇市一の宮町宮地3321

代表取締役 ： 井澤 祐子

電話 ： 0967-22-8070

URL ： https://asoyakusouen.co.jp/