“もらって嬉しい”が集結！　帰省・ご挨拶シーズンに向けた手土産決定版を特集　「松坂屋上野店の手土産　決定版」

株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋上野店の手土産 決定版

松坂屋上野店は４／２２（水）～５／１０（日）、「松坂屋上野店の手土産 決定版」と題し、帰省やご挨拶シーンにぴったりな手土産を特集します。ゴールデンウィークの到来により、手土産を選ぶ機会が増えるこの時期。数あるお菓子の中から、何を選べばいいのか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。そんなお悩みを解決すべく、本企画では“もらって嬉しい”をテーマに、「シェアのしやすさ」「上野ならでは」「季節限定」の３つの視点からお菓子をセレクト。シーンや相手に合わせて選びやすいラインアップで、悩みがちな手土産選びをスマートにサポートします。

シェアのしやすさ重視！みんなで分けられるお菓子

〈麻布かりんと〉かりんといろは ２４袋入（８種×各３袋） １,３５０円

黒糖やカレーなど様々なかりんとを８種詰め合わせました。

〈麻布十番あげもち屋〉なないろＣｏｃｏｒｏ ２１袋入（７種×各３袋） １,３５０円

７種のバラエティ豊かなおかきやあられを食べきりサイズの個包装に詰め合わせ。

〈桂新堂〉海老づくし（２カップと１１袋入） ３,７８０円

〈桂新堂〉を代表する海老菓子である「姿焼き」や「炙り焼き」を詰め合わせました。

〈坂角総本舗〉さくさく日記 武将だるま（海老×４袋、帆立×４袋） ８６４円

鎧かぶとのだるまがお出迎え。海老とホタテの食べ比べができるさくさく日記です。

〈ヴィタメール〉ビスキュイ・ベルジュ（８枚入） １,０８０円

ほのかなシナモンの香りがアクセントのクッキーにカカオの風味をいかしたマイルドビターなチョコレートを合わせました。

〈葵の倉〉海千楽（２８枚入） ２,１６０円

こだわりの特産地の原料でつくる、ソフトな海鮮おかきです。

〈モンロワール〉神戸プチフィナンシェ（２４個入） １,２９６円

しっとり食感の一口サイズのフィナンシェ。抹茶・チョコ・プレーンの３種類入り。

〈ゴンチャロフ〉プロミネントアソート（２７個入） ２,１６０円

定番の「コルベイユ」をはじめ、クッキーやマカロンを個包装で詰め合わせました。

上野はやっぱりパンダ！見てかわいい、もらって嬉しい手土産

〈小布施堂〉栗あん最中 パンダ（１箱） １,２９６円

風味豊かな栗あんと、サクサクの最中の皮の香ばしさをお楽しみいただけます。

〈泉屋〉ハッピーパンダ（２８枚入） １,５１２円

可愛らしいパンダの絵柄のクッキーが入った、人気のクッキー詰め合わせです。

〈ユーハイム〉パンダバタークッキー ３２枚入（２種各１６枚入） １,９４４円

バターとチョコの２種類のかわいい双子をイメージしたクッキーです。

今だけ味わえる、春から初夏の限定スイーツ

〈黒船〉黒船詰合せ（クアルトバウム・苺バウム各３個） ３,１６４円

※なくなり次第終了

ふわふわ、しっとりきめ細やかなクアルトバウムと期間限定苺バウムの詰め合わせです。

〈鶴屋吉信〉本蕨（抹茶・こしあん・小倉）（１個） 各・３１３円

※８月下旬ごろまでの販売

のどごしやわらかな、ぷるぷる食感に仕上げた人気商品です。

〈資生堂パーラー〉チーズケーキ３種各２個入（レモン・プレーン・白桃） ２,３７６円

※４／２５（土）から販売

※なくなり次第終了

爽やかな夏の風を運ぶ、チーズケーキ３種の詰め合わせです。

〈赤坂柿山〉あじさい日和（１９枚入） １,４０４円

※４／２１（火）から販売

※なくなり次第終了

汗ばむ季節にピッタリの梅ざらめやゆず醤油など、爽やかな味わいの詰め合わせです。

〈銀座ウエスト〉ハートヴィクトリア（８袋入） ２,１６０円

※なくなり次第終了

いちごジャムをハート形に絞って焼き上げたドライケーキです。

〈ヨックモック〉カドー ドゥ プランタン（３種 １８個入） ２,１６０円

※なくなり次第終了

季節限定のクッキー２種と人気のシガールが入った春限定の詰合せです。

※価格は全て税込です。

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【松坂屋上野店オフィシャルホームページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/230102_11831.html

【松坂屋上野店公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ】https://www.instagram.com/matsuzakayauenoten?igsh=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/matsuzakayauenoten?igsh=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr)